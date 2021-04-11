Что означает сплошная желтая полоса с правой стороны дороги

Нередко дорожная разметка наносится как для того, чтобы обозначить полосы, так и с целью демонстрации водителям транспортных средств краев автомобильной дороги. Эта расцветка может быть белой либо желтой, которую иногда и сейчас путают с линиями временного характера. Однако сейчас эти линии наносятся в качестве разметки постоянного типа. Что же они означают и могут ли за пересечение этой линии водителю выписать штраф?
1. Разметка желтого цвета в ПДД
Во втором приложении ПДД описаны виды горизонтальной дорожной разметки / Фото: ppt-online.org
Во втором приложении к ПДД описаны виды горизонтальной дорожной разметки и их функции. Из него следует, что краску желтого цвета применяют для линий постоянного типа 1.4, 1.10, 1.17, 1.26, у каждой из которых своя цель.
Сплошная желтая линия 1.4 является дополнение к знаку 3.27 / Фото: en.ppt-online.org
1.4 – сплошная желтая разметка. В правилах дорожного движения указано, что ее используют там, где запрещена остановка автотранспорта. Линия является дополнением к знаку под номером 3.27. Так как знаки могут быть установлены на значительном расстоянии друг от друга, эта полоса показывает водителю, что останавливаться на данном промежутке дороги запрещается.
Такую разметку можно встретить и в городе, и за его пределами / Фото: drive2.ru
В городах такая полоса присутствует на магистралях и местных дорогах. За пределами города и в селах она применяется на участках передвижения маршрутных транспортных средств. Кроме того, сплошная желтая линия наносится на автотрассах шириной свыше шести метров и интенсивностью движения в сутки от тысячи машин и больше.
От края полотна дороги ее наносят на расстоянии десять-двадцать сантиметров. В местах, где предусмотрена по краю линия, эта разметка ее заменяет. На ЖД переездах, эстакадах, мостах, где правила запрещают останавливаться, такие линии не наносятся.
2. Разрешается ли ее пересекать
Независимо от факта пересечения сплошной желтой полосы, остановка на ней грозит штрафом / Фото: pravzarulem.ru
В ПДД специальных указаний по этому поводу нет. Соответственно, если водитель на нее наедет и не прекратит двигаться дальше, это нарушением считаться не будет. Проблемы могут возникнуть только в случае остановки транспортного средства и не важно, пересек ли он желтую линию или нет. За это нарушение водитель может получить предупреждение или заплатить штраф в размере 500 руб. При условии, что машина будет мешать движению других транспортных средств, сумма штрафа составит две тысячи.
Остановка допускается только в исключительных вынужденных случаях / Фото: insurecourier.com
Разрешена остановка только в исключительных случаях, вынужденных: водителю стало плохо, произошла поломка и т. д. Важно включить аварийную систему и поставить соответствующий знак.
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