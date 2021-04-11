Что означает сплошная желтая полоса с правой стороны дороги

1. Разметка желтого цвета в ПДД

Во втором приложении ПДД описаны виды горизонтальной дорожной разметки / Фото: ppt-online.org

Сплошная желтая линия 1.4 является дополнение к знаку 3.27 / Фото: en.ppt-online.org

Такую разметку можно встретить и в городе, и за его пределами / Фото: drive2.ru

2. Разрешается ли ее пересекать

Независимо от факта пересечения сплошной желтой полосы, остановка на ней грозит штрафом / Фото: pravzarulem.ru

Остановка допускается только в исключительных вынужденных случаях / Фото: insurecourier.com