С нами не соскучишься!

7 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Cyryl Sneer
    Чё за бред, там служивших в армии 1% от всего населенияПочему американск...
  • реванш
    Российский суд самый гуманный суд в мире для бандитов, воров и подобной нечисти.Какие средства са...
  • Отари Хидирбегишвили
    После смерти Ленина Сталин всячески развивал культ «Ильича», поскольку фигура Ленина, которая была «живее всех живых»...Почему не похорон...

Как «правильно» есть известные продукты, чтобы выжать из них максимум пользы


Как «правильно» есть известные продукты, чтобы выжать из них максимум пользы

У каждого из нас есть свой определенный рацион, которого мы по тем или иным причинам придерживаемся. И в большинстве случаев в нем можно определенный набор продуктов, который употребляет большинство людей. Вот только далеко не факт, что делаем мы это правильно. Вашему вниманию «десятка» продуктов, которые мы готовим и едим не так, как это нужно делать.

1. Киви


Не все так однозначно с кожицей киви, как это кажется. /Фото: zira.uz

Не все так однозначно с кожицей киви, как это кажется. /Фото: zira.uz

 

Киви отлично смотрится на тарелке среди фруктовой нарезки, однако нельзя назвать такой вариант употребления правильным с гастрономической точки зрения. Поэтому пора разрушить популярный в обществе стереотип: киви можно и даже нужно употреблять с кожицей, ведь последняя является вполне съедобной. Кроме того, в ее составе содержатся антиоксиданты, а также витамины С и Е. Диетологи отмечают: в кожуре киви находится в полтора раза больше клетчатки и в три раза выше уровень антиоксидантов, чем в мякоти.

Интересный факт: несмотря на то, что большинство из нас называют киви фруктом, биологически он является все-таки ягодой.

2. Помидоры


Напрасно многие из нас едят помидоры только в свежем виде. /Фото: gastronom.ru

Напрасно многие из нас едят помидоры только в свежем виде. /Фото: gastronom.ru

 

Помидоры славятся немалым количеством антиоксидантов и бета-каротина в своем составе, которые организм преобразует в витамин А.
Но вот о том, что во время термической обработки томаты выделяют ликопин — важный фитонутриент, оказывающий полезное влияние для сердечно-сосудистой системы, знает далеко не каждый. Более того, исследования ученых выяснили, что максимальная концентрация ликопина выделяется при температуре 90°С. Поэтому помидоры очень даже нужно жарить и тушить, чтобы извлечь из их употребления как можно больше пользы.

3. Морковь


Морковку вареной есть даже полезнее, чем сырой. /Фото: delo.ua

Морковку вареной есть даже полезнее, чем сырой. /Фото: delo.ua

 

Вопреки распространенному мнению, морковка полезна не только в сыром виде, но и после термической обработки. Ведь на самом деле, после жарки или варки содержащийся в ее составе бета-каротин никуда не девается: по информации Novate.ru, он способен распадаться только при температуре выше 170°С, поэтому важный для человеческого организма элемент сохраняется в моркови или овощном бульоне наравне с калием и кальцием. Кроме того, отварные оранжевые корнеплоды, в отличие от сырых, лишаются грубых волокон, а значит, лучше усваиваются организмом.

4. Брокколи


Брокколи лучше отдать во власть пароварки. /Фото: 24tv.ua

Брокколи лучше отдать во власть пароварки. /Фото: 24tv.ua

 

Один из самых полезных овощей, коим заслуженно является брокколи, приверженцы здорового питания предпочитают употреблять исключительно в сыром виде. И напрасно, ведь такую тактику нельзя назвать правильной. Конечно, совершенно верно, что при контакте с горячей водой, знаменитый витамин С «уходит» в кипяток, поэтому подобные виды обработки действительно не принесут больше пользы. А вот приготовлением брокколи на пару брезговать отнюдь не стоит: так овощ и сохраняет большинство полезных веществ в своем составе, и на вкус становится приятнее.

Полезный совет от Novate.ru: практически каждый из нас в пищу употребляет только соцветия данного вида капусты, однако не нужно спешить выбрасывать стебли, ведь те, на самом деле, даже питательнее соцветий - они содержат большую концентрацию витаминов А, Е, С, К и полезных элементов - магния, марганца, фосфора, калия и цинка.

5. Спаржа


Еще один овощ, который лучше готовить на пару. /Фото: ivona.bigmir.net

Еще один овощ, который лучше готовить на пару. /Фото: ivona.bigmir.net

 

Спаржа в данном случае, по способу наиболее полезного употребления подобна брокколи: лучшим вариантом будет приготовление ее на пару, также исключив прямое взаимодействие с горячей водой. При этом типе термической обработки в стеблях спаржи сохраняются полезные вещества и элементы, а воду, которая выделяется в процессе, можно пустить в дело во время приготовления каш или супов. Другим неплохим вариантом обработки спаржи является быстрое поджаривание: 5-7 минут обжарки на сковороде позволит сохранить в стеблях даже большую концентрацию витаминов и микроэлементов, чем во время приготовления на пару.

6. Авокадо


Многие срезают у авокадо слишком много. /Фото: theworldnews.net

Многие срезают у авокадо слишком много. /Фото: theworldnews.net

 

Давно известно, что экзотический авокадо является настоящим кладезем растительных жиров и витаминов А, В и Е. Вот только, как показывает практика, далеко не каждый из нас может извлечь из него максимум пользы, причем ограничение это происходит еще даже до начала непосредственного приготовления. Все дело в том ,что некоторые попросту чистят тропический фрукт не совсем правильно, срезая слишком толстый слой кожуры с мякотью. А на самом деле разделывать авокадо необходимо следующим образом: нужно разрезать плод поперек, затем разделить пополам и аккуратно обрезать кожицу, поддевая ее острым лезвием - лучшим вариантом в данном случае станет использования специального ножа для авокадо. Кроме того, сперва нужно внимательно подойти и к выбору авокадо в магазине: плод должен быть немного мягким, а не поверхности не иметь трещины, пятна или царапины.

Занимательный факт: с определением авокадо также все было непросто. Дело в том, что по ряду характеристик он больше походит на овощ - по виду, вкусу и даже частично по химическому составу. А долгое время ранее его вообще считали орехом. В реальности же авокадо является фруктом, а в отечественной науке в прошлом бытовало еще одно название этого плода, которое косвенно подтверждает его отношение именно к фруктам - его называли «аллигаторова груша».

7. Клубника


Не спешите мыть клубнику, если хотите сохранить ее полезные свойства дольше. /Фото: marieclaire.ru

Не спешите мыть клубнику, если хотите сохранить ее полезные свойства дольше. /Фото: marieclaire.ru

 

Большинство из нас, принеся домой сочные красные ягоды клубники, сразу же моют ее всю и едят. И это правильно, ведь именно в свежем виде она будет содержать в себе максимальную концентрацию витаминов А, В, С, К, антиоксидантов, органических кислот и другие полезных веществ, которые, к тому же, чувствительны к свету и кислороду. В случае же, когда ягоды должны храниться еще некоторое время до употребления, их вообще не нужно очищать от грязи - пусть они лучше останутся дожидаться своего часа в прохладном месте в немытом виде с неотделенными хвостиками. Кроме того, чтобы сохранить клубнику максимально полезной, следует воздержаться от ее разрезания, засыпания сахаром или возможности пускать сок.

8. Чеснок


Чесноку перед употреблением нужно дать полежать. /Фото: retail-loyalty.org

Чесноку перед употреблением нужно дать полежать. /Фото: retail-loyalty.org

 

Любой опытный кулинар или профессиональный повар знает, что зубчики чеснока вообще не стоит нарезать - их лучше раздавить лезвием ножа плашмя. А после этого следует оставить их на несколько минут на открытом воздухе перед тем, как отправить в суп или зажарку.

Такой алгоритм действий обусловлен наличием в зубчиках чеснока такого уникального вещества как аллицин — соединения, обладающего мощным бактерицидным эффектом, которое способно поддержать иммунитет человека достаточно длительное время - до нескольких дней. А интенсивное выделение этого вещества происходит как раз при контакте с кислородом, поэтому, чтобы извлечь из горького зубчика максимум пользы для организма, лучше дать ему полежать немного на столе перед тем, как пустить его в ход во время приготовления очередного кулинарного шедевра.

9. Крупы


Не все так просто с кашей на молоке. /Фото: bazaar.ru

Не все так просто с кашей на молоке. /Фото: bazaar.ru

 

Кто бы мог подумать, что легендарные бабушкины рецепты каши на молоке в реальности окажутся не такими полезными, какими они рисовались поколениям людей до нас. Оказывается, как раз сочетание крупы с «продуктом от коровки» никогда и не было хорошим, а главное - полезным сочетанием для организма человека.

На то есть две причины: в первую очередь, молоко значительно увеличивает гликемический индекс блюда, что, следовательно, приводит к резкому повышению сахара в крови. Кроме того, молоко имеет способность снижать всасывание питательных веществ в кровь. Так, например, любимая миллионами гречневая каша, приготовленная на молоке, уже не будет очень полезной, а все потому, что железо, содержащееся в ней и кальций из молочка будут попросту мешать организму усвоить друг друга.

10. Чай


Крутой кипяток для чая - не лучший дуэт. /Фото: teapoetry.com

Крутой кипяток для чая - не лучший дуэт. /Фото: teapoetry.com

 

Многие из нас заливают чайную заварку водой из снятого только что с огня чайника. А на самом деле такое действие является ошибкой - не следует обдавать листья чая крутым кипятком: лучшая температура для приготовления — 80-85°С. Кроме того, любителям чая с медом следует помнить, что добавлять сладость в горячий напито также не стоит. Все дело в том, что при температуре 42°C и выше мед начинает терять свои полезные свойства, а при 60°C в нем дополнительно образуется совершенно не полезный пищевой канцероген — оксиметилфурфурол, что также здоровья никак не прибавит.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Как «правильно» есть известные продукты, чтобы выжать из них максимум пользы

И не забудьте:
Как «правильно» есть известные продукты, чтобы выжать из них максимум пользыПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Из социальных аптек Севастополя исчез жизненно важный препарат

Читать
15
Рецепт от гипертонии. Лечит за неделю раз и навсегда
Материал, выбранный редакторами МиртесенМой помощник

Рецепт от гипертонии. Лечит за неделю раз и навсегда

Как в СССР придумали искусственную кровь, и почему ее не используют сейчас
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

Как в СССР придумали искусственную кровь, и почему ее не используют сейчас

«Опять текла кровь»: подробности о самочувствии дочери Сажиной, перенесшей трепанацию черепа
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

«Опять текла кровь»: подробности о самочувствии дочери Сажиной, перенесшей трепанацию черепа

Брифинг по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 26 апреля: по запросу пункты вакцинации от коронавируса открывают на предприятиях
Материал, выбранный редакторами Миртесенivanovonews

Брифинг по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 26 апреля: по запросу пункты вакцинации от коронавируса открывают на предприятиях

По состоянию на 26 апреля 2021 года на территории Ивановской области официально зарегистрирован 34 171 случай заболевания новой коронавир...
Как победить тревожность
Материал, выбранный редакторами Миртесен+1 Платформа

Как победить тревожность

Диетолог развенчал миф о вреде холестерина из яиц
Материал, выбранный редакторами Миртесенdoc-tv

Диетолог развенчал миф о вреде холестерина из яиц

На Кубани выявили 104 случая COVID-19 за сутки
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

На Кубани выявили 104 случая COVID-19 за сутки

Как «правильно» есть известные продукты, чтобы выжать из них максимум пользы
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Как «правильно» есть известные продукты, чтобы выжать из них максимум пользы

QazVac безопасна и допускается к медицинскому применению – минздрав Казахстана
Материал, выбранный редакторами МиртесенKaztag

QazVac безопасна и допускается к медицинскому применению – минздрав Казахстана

Центр им. Гамалеи запатентовал интраназальную вакцину от коронавируса
Материал, выбранный редакторами МиртесенРоссийская газета

Центр им. Гамалеи запатентовал интраназальную вакцину от коронавируса

Глава НИЦ Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург сообщил о получении патента на интраназальную вакцину еще в начале апреля. Тогда же, к...
В Крыму объявили сбор средств на спасение жизни 13-летней жительницы Алушты
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

В Крыму объявили сбор средств на спасение жизни 13-летней жительницы Алушты

Центр имени Гамалеи получил патент на вакцину-спрей от коронавируса
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Центр имени Гамалеи получил патент на вакцину-спрей от коронавируса

В Грузии опасаются индийского штамма коронавируса
Материал, выбранный редакторами МиртесенКартина Дня

В Грузии опасаются индийского штамма коронавируса

Мальдивы отменяют ПЦР-тесты для привитых российской вакциной туристов
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Мальдивы отменяют ПЦР-тесты для привитых российской вакциной туристов

Тяжелобольная бывшая жена Аршавина пришла в студию к Андрею Малахову
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Тяжелобольная бывшая жена Аршавина пришла в студию к Андрею Малахову

Бывшая жена Аршавина показала провалившийся нос в "Прямом эфире"
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Бывшая жена Аршавина показала провалившийся нос в "Прямом эфире"

Много месяцев журналистка борется со страшным заболеванием — аутоиммунным некрозом. Недуг разрушил хрящи и ткани лица Казьминой, из-за че...
В Кировской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом
Материал, выбранный редакторами МиртесенГлавные новости дня

В Кировской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом

Центр Гамалеи запатентовал новую вакцину в виде спрея для носа
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовые Известия

Центр Гамалеи запатентовал новую вакцину в виде спрея для носа

Врачи трясутся над здоровьем осужденного Ефремова: Болячки никуда не делись
Материал, выбранный редакторами МиртесенStopnews Online

Врачи трясутся над здоровьем осужденного Ефремова: Болячки никуда не делись

Полезные свойства сосновой пыльцы
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

Полезные свойства сосновой пыльцы

10 способов дожить до 100 лет по словам ученых
Материал, выбранный редакторами МиртесенTRENDYMEN

10 способов дожить до 100 лет по словам ученых

5
Главный детский кардиолог Подмосковья бесплатно проведет осмотр в Волоколамске 27 апреля
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Главный детский кардиолог Подмосковья бесплатно проведет осмотр в Волоколамске 27 апреля

В Москве вакцинации от COVID-19 началась еще в трех торговых центрах
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

В Москве вакцинации от COVID-19 началась еще в трех торговых центрах

Псковская область могла стать «родиной» нового штамма коронавируса
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Псковская область могла стать «родиной» нового штамма коронавируса

Новая мутация Ковид-19 косит людей в Индии; крематории переполнены
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости науки

Новая мутация Ковид-19 косит людей в Индии; крематории переполнены

Вакцина Moderna будет включена в список чрезвычайных ситуаций ВОЗ
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Вакцина Moderna будет включена в список чрезвычайных ситуаций ВОЗ

Пермские врачи неделю спасали младенца, который не мог дышать
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Пермские врачи неделю спасали младенца, который не мог дышать

Врач рассказал, сколько конфет можно съедать в день
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

Врач рассказал, сколько конфет можно съедать в день

Объявлен сбор: 13-летняя жительница Алушты упала с десятого этажа здания
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Объявлен сбор: 13-летняя жительница Алушты упала с десятого этажа здания

Объявлен сбор средств на лечение 13-летней жительницы Алушты, которая упала с десятого этажа
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал "КРЫМ 24"

Объявлен сбор средств на лечение 13-летней жительницы Алушты, которая упала с десятого этажа

Главврач инфекционной больницы Шымкента: Заболевших в тяжёлом состоянии стало больше
Материал, выбранный редакторами МиртесенOtyrar.KZ

Главврач инфекционной больницы Шымкента: Заболевших в тяжёлом состоянии стало больше

COVID-19 за сутки обнаружили еще у 13 жителей Карачаево-Черкесии
Материал, выбранный редакторами Миртесенnewstracker

COVID-19 за сутки обнаружили еще у 13 жителей Карачаево-Черкесии

Нужна ли в будущем вакцинация детей против коронавируса, ответил казахстанский учёный
Материал, выбранный редакторами МиртесенСайт города Алматы

Нужна ли в будущем вакцинация детей против коронавируса, ответил казахстанский учёный

Картина дня

наверх