Как «правильно» есть известные продукты, чтобы выжать из них максимум пользы

У каждого из нас есть свой определенный рацион, которого мы по тем или иным причинам придерживаемся. И в большинстве случаев в нем можно определенный набор продуктов, который употребляет большинство людей. Вот только далеко не факт, что делаем мы это правильно. Вашему вниманию «десятка» продуктов, которые мы готовим и едим не так, как это нужно делать.
1. Киви
Не все так однозначно с кожицей киви, как это кажется. /Фото: zira.uz
Киви отлично смотрится на тарелке среди фруктовой нарезки, однако нельзя назвать такой вариант употребления правильным с гастрономической точки зрения. Поэтому пора разрушить популярный в обществе стереотип: киви можно и даже нужно употреблять с кожицей, ведь последняя является вполне съедобной. Кроме того, в ее составе содержатся антиоксиданты, а также витамины С и Е. Диетологи отмечают: в кожуре киви находится в полтора раза больше клетчатки и в три раза выше уровень антиоксидантов, чем в мякоти.
Интересный факт: несмотря на то, что большинство из нас называют киви фруктом, биологически он является все-таки ягодой.
2. Помидоры
Напрасно многие из нас едят помидоры только в свежем виде. /Фото: gastronom.ru
Помидоры славятся немалым количеством антиоксидантов и бета-каротина в своем составе, которые организм преобразует в витамин А. Но вот о том, что во время термической обработки томаты выделяют ликопин — важный фитонутриент, оказывающий полезное влияние для сердечно-сосудистой системы, знает далеко не каждый. Более того, исследования ученых выяснили, что максимальная концентрация ликопина выделяется при температуре 90°С. Поэтому помидоры очень даже нужно жарить и тушить, чтобы извлечь из их употребления как можно больше пользы.
3. Морковь
Морковку вареной есть даже полезнее, чем сырой. /Фото: delo.ua
Вопреки распространенному мнению, морковка полезна не только в сыром виде, но и после термической обработки. Ведь на самом деле, после жарки или варки содержащийся в ее составе бета-каротин никуда не девается: по информации Novate.ru, он способен распадаться только при температуре выше 170°С, поэтому важный для человеческого организма элемент сохраняется в моркови или овощном бульоне наравне с калием и кальцием. Кроме того, отварные оранжевые корнеплоды, в отличие от сырых, лишаются грубых волокон, а значит, лучше усваиваются организмом.
4. Брокколи
Брокколи лучше отдать во власть пароварки. /Фото: 24tv.ua
Один из самых полезных овощей, коим заслуженно является брокколи, приверженцы здорового питания предпочитают употреблять исключительно в сыром виде. И напрасно, ведь такую тактику нельзя назвать правильной. Конечно, совершенно верно, что при контакте с горячей водой, знаменитый витамин С «уходит» в кипяток, поэтому подобные виды обработки действительно не принесут больше пользы. А вот приготовлением брокколи на пару брезговать отнюдь не стоит: так овощ и сохраняет большинство полезных веществ в своем составе, и на вкус становится приятнее.
Полезный совет от Novate.ru: практически каждый из нас в пищу употребляет только соцветия данного вида капусты, однако не нужно спешить выбрасывать стебли, ведь те, на самом деле, даже питательнее соцветий - они содержат большую концентрацию витаминов А, Е, С, К и полезных элементов - магния, марганца, фосфора, калия и цинка.
5. Спаржа
Еще один овощ, который лучше готовить на пару. /Фото: ivona.bigmir.net
Спаржа в данном случае, по способу наиболее полезного употребления подобна брокколи: лучшим вариантом будет приготовление ее на пару, также исключив прямое взаимодействие с горячей водой. При этом типе термической обработки в стеблях спаржи сохраняются полезные вещества и элементы, а воду, которая выделяется в процессе, можно пустить в дело во время приготовления каш или супов. Другим неплохим вариантом обработки спаржи является быстрое поджаривание: 5-7 минут обжарки на сковороде позволит сохранить в стеблях даже большую концентрацию витаминов и микроэлементов, чем во время приготовления на пару.
6. Авокадо
Многие срезают у авокадо слишком много. /Фото: theworldnews.net
Давно известно, что экзотический авокадо является настоящим кладезем растительных жиров и витаминов А, В и Е. Вот только, как показывает практика, далеко не каждый из нас может извлечь из него максимум пользы, причем ограничение это происходит еще даже до начала непосредственного приготовления. Все дело в том ,что некоторые попросту чистят тропический фрукт не совсем правильно, срезая слишком толстый слой кожуры с мякотью. А на самом деле разделывать авокадо необходимо следующим образом: нужно разрезать плод поперек, затем разделить пополам и аккуратно обрезать кожицу, поддевая ее острым лезвием - лучшим вариантом в данном случае станет использования специального ножа для авокадо. Кроме того, сперва нужно внимательно подойти и к выбору авокадо в магазине: плод должен быть немного мягким, а не поверхности не иметь трещины, пятна или царапины.
Занимательный факт: с определением авокадо также все было непросто. Дело в том, что по ряду характеристик он больше походит на овощ - по виду, вкусу и даже частично по химическому составу. А долгое время ранее его вообще считали орехом. В реальности же авокадо является фруктом, а в отечественной науке в прошлом бытовало еще одно название этого плода, которое косвенно подтверждает его отношение именно к фруктам - его называли «аллигаторова груша».
7. Клубника
Не спешите мыть клубнику, если хотите сохранить ее полезные свойства дольше. /Фото: marieclaire.ru
Большинство из нас, принеся домой сочные красные ягоды клубники, сразу же моют ее всю и едят. И это правильно, ведь именно в свежем виде она будет содержать в себе максимальную концентрацию витаминов А, В, С, К, антиоксидантов, органических кислот и другие полезных веществ, которые, к тому же, чувствительны к свету и кислороду. В случае же, когда ягоды должны храниться еще некоторое время до употребления, их вообще не нужно очищать от грязи - пусть они лучше останутся дожидаться своего часа в прохладном месте в немытом виде с неотделенными хвостиками. Кроме того, чтобы сохранить клубнику максимально полезной, следует воздержаться от ее разрезания, засыпания сахаром или возможности пускать сок.
8. Чеснок
Чесноку перед употреблением нужно дать полежать. /Фото: retail-loyalty.org
Любой опытный кулинар или профессиональный повар знает, что зубчики чеснока вообще не стоит нарезать - их лучше раздавить лезвием ножа плашмя. А после этого следует оставить их на несколько минут на открытом воздухе перед тем, как отправить в суп или зажарку.
Такой алгоритм действий обусловлен наличием в зубчиках чеснока такого уникального вещества как аллицин — соединения, обладающего мощным бактерицидным эффектом, которое способно поддержать иммунитет человека достаточно длительное время - до нескольких дней. А интенсивное выделение этого вещества происходит как раз при контакте с кислородом, поэтому, чтобы извлечь из горького зубчика максимум пользы для организма, лучше дать ему полежать немного на столе перед тем, как пустить его в ход во время приготовления очередного кулинарного шедевра.
9. Крупы
Не все так просто с кашей на молоке. /Фото: bazaar.ru
Кто бы мог подумать, что легендарные бабушкины рецепты каши на молоке в реальности окажутся не такими полезными, какими они рисовались поколениям людей до нас. Оказывается, как раз сочетание крупы с «продуктом от коровки» никогда и не было хорошим, а главное - полезным сочетанием для организма человека.
На то есть две причины: в первую очередь, молоко значительно увеличивает гликемический индекс блюда, что, следовательно, приводит к резкому повышению сахара в крови. Кроме того, молоко имеет способность снижать всасывание питательных веществ в кровь. Так, например, любимая миллионами гречневая каша, приготовленная на молоке, уже не будет очень полезной, а все потому, что железо, содержащееся в ней и кальций из молочка будут попросту мешать организму усвоить друг друга.
10. Чай
Крутой кипяток для чая - не лучший дуэт. /Фото: teapoetry.com
Многие из нас заливают чайную заварку водой из снятого только что с огня чайника. А на самом деле такое действие является ошибкой - не следует обдавать листья чая крутым кипятком: лучшая температура для приготовления — 80-85°С. Кроме того, любителям чая с медом следует помнить, что добавлять сладость в горячий напито также не стоит. Все дело в том, что при температуре 42°C и выше мед начинает терять свои полезные свойства, а при 60°C в нем дополнительно образуется совершенно не полезный пищевой канцероген — оксиметилфурфурол, что также здоровья никак не прибавит.
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