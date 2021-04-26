Как «правильно» есть известные продукты, чтобы выжать из них максимум пользы

1. Киви

Не все так однозначно с кожицей киви, как это кажется. /Фото: zira.uz

2. Помидоры

Напрасно многие из нас едят помидоры только в свежем виде. /Фото: gastronom.ru

3. Морковь

Морковку вареной есть даже полезнее, чем сырой. /Фото: delo.ua

4. Брокколи

Брокколи лучше отдать во власть пароварки. /Фото: 24tv.ua

5. Спаржа

Еще один овощ, который лучше готовить на пару. /Фото: ivona.bigmir.net

6. Авокадо

Многие срезают у авокадо слишком много. /Фото: theworldnews.net

7. Клубника

Не спешите мыть клубнику, если хотите сохранить ее полезные свойства дольше. /Фото: marieclaire.ru

8. Чеснок

Чесноку перед употреблением нужно дать полежать. /Фото: retail-loyalty.org

9. Крупы

Не все так просто с кашей на молоке. /Фото: bazaar.ru

10. Чай

Крутой кипяток для чая - не лучший дуэт. /Фото: teapoetry.com