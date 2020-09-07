Как сделать экологичные бомбочки, которые отстирывают белье лучше премиальных порошков

Бытовая химия, в том числе и стиральные порошки, сегодня производятся и продаются в огромном ассортименте и по разной цене. Но многие люди отказываются от использования покупных моющих и чистящих средств, как и порошка для стирки, и переходят на более экономичные, натуральные и безопасные – домашнего приготовления.

1. Какие составляющие входят в бомбочки

В состав бомбочек для стирки входят компоненты, которые обычно есть в каждом доме / Фото: hoznauka.ru

Стружка из мыла. В продаже можно найти уже готовый такой продукт или взять хозяйственное мыло и натереть его на обычной тёрке. Для постельного белья и одежды, которая принадлежит взрослым членам семьи подойдёт стандартное мыло, щелочное. Что касается вещей малышей, то рекомендуется для этих целей брать детское мыло, которое адаптировано к чувствительным кожным покровам.

Сода кальцинированная. Купить её можно там же, где и обычные средства для стирки. Она обычно и находится рядом с ними. Сода, которую мы используем в кулинарии, тоже вариант, но результат во время стирки таким средством будет несколько хуже, чем в первом случае.

Морская соль – универсальный элемент, который выступает усилителем свойств всех остальных составляющих.

Перекись водорода, которую можно купить в любой аптеке. Перекись выполняет роль отбеливателя.

Уксус или уксусная эссенция. Второй вариант имеет слишком высокую концентрацию, поэтому её предварительно необходимо развести в воде в соотношении 1:7, например, на одну ложку (столовую) уксуса понадобится семь таких же ложек воды.

2. Приготовление бомбочек

Рецепт изготовления бомбочек предусматривает смешивание всех компонентов / Фото: poradu24.com

3. Пропорции ингредиентов – сколько и чего нужно взять для приготовления

Для создания эффективного средства для стирки необходимо соблюдать пропорции компонентов / Фото: centro-pol.ru

мыльная стружка – половина стакана;

кальцинированная сода – полтора стакана;

уксус – 0,25 стакана;

морская соль – две ст. л.;

перекись – три ст. л.

Выстиранное белье будет чистым и ароматным / Фото: jlady.ru

Одно из таких самодельных средств – бомбочки для стирки вещей, сделанные из пяти очень простых и дешёвых по цене компонентов, которые можно приобрести в магазине и аптеке. На их создание уходит не более четверти часа.Практически все компоненты можно найти в каждом доме, а если чего-то и нет, то составляющее легко купить.Стружка, сода и морская соль смешиваются вместе. После этого, при регулярном помешивании, добавляется уксус. При условии вливания всей необходимой дозы уксуса мгновенно, вполне может начаться химическая реакция, которая совершенно здесь лишняя. Следующей добавляется перекись.В итоге образуется сыпучая смесь, которую остаётся сложить в ёмкости из пластика. Контейнеры с полученной массой оставляются на сутки, чтобы она подсохла. После этого готовые бомбочки можно поместить в специальную ёмкость для хранения или оставить в этих же контейнерах.Для осуществления процесса стирки достаточно одну такую мыльную бомбочку поместить прямо в барабан и включить нужную программу.Для четырёх бомбочек потребуется:Выстиранное таким способом белье имеет приятный аромат свежести. Если же есть желание ароматизировать белье, то перед тем, как бросать бомбочку в стиральную машину, на неё можно нанести несколько капель одного из аромамасел.