Царский стол: Какую еду предпочитали русские правители, и Чем отличалась ли она от крестьянской

Петр I - любитель кислых шей и студня

Петр I очень любил кислые щи. /Фото: hramy-janevo.ru

Екатерина II : изысканные завтраки и плотный ужин со смородиновой водой

Плотный обед Екатерина II запивала смородиновой водой. /Фото: ideireceptov.ru

Павел I – борец с роскошью, щи да каша и Александр I – сторонник здорового питания

Земляника была любимой ягодой Александра I. /Фото: i.artfile.ru

Николай I – любимые соленые огурчики и никакого алкоголя

Николай I просто жить не мог без соленых огурчиков. /Фото: a.radikal.ru

Александр II – охотничьи обеды с медвежатиной

Александр II любил лакомиться свежей медвежатиной. /Фото: informatio.ru

Александр III – сладкоежка и любитель кислого молока

Александр III был сладкоежкой и любил пастилу. /Фото: vkusnyblog.ru