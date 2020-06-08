Почему бессмысленно запивать острый перец водой?

У многих людей в жизни была хотя бы одна ситуация, когда они начинали есть блюдо, которое оказывалось для них слишком острым. Жгучее чувство во рту заставляет человека быстро искать способы убрать неприятное ощущение. И зачастую стакан прохладной воды кажется идеальным решением, чтобы запить остроту. Однако после его выпивания оказывается, что неприятное ощущение сохраняется.

Но почему вода не помогает?

Большинство сортов данного растения являются острыми. Причем при употреблении определенных видов достаточно лишь слегка надкусить верхний слой, чтобы ротовая полость начала гореть так, словно человек сунул голову в костер. За остроту перца отвечает вещество под названием “капсаицин”. Оно является бесцветным и имеет масляную структуру. Чем его больше в плоде, тем более жгучим он будет.

Интересный факт: в перце чили большая концентрация капсаицина находится в косточках. Если удалить их, то мякоть будет лишь слегка острой.

Когда капсаицин попадает в рот, соприкасаясь с поверхностью он активирует специальные рецепторы. Они передают в мозг сигнал о том, что в этом месте происходит соприкосновение с большим количеством тепла, словно там разбушевался огонь. Мозг верит этому и создает чувство жжения.

Фактически, при употреблении перца организм начинает думать, что области рта, куда попал капсаицин, в прямом смысле горят.

Так почему же бессмысленно запивать острый перец водой?

Для того, чтобы чувство жжения прошло, требуется смыть капсаицин из ротовой полости. Однако он не растворяется в воде. Поэтому когда человек выпивает ее, вещество остается на прежнем месте и продолжает доставлять дискомфорт.

Капсаицин хорошо расщепляют жиры и спирт. Также неприятное жжение убирает молоко, масло и другие продукты, в которых присутствует жир. При соприкосновении с капсаицином они вымывают его частички и убирают симптомы.