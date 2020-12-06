20 фактов о «Друзьях», от которых вы почувствуете себя совсем взрослым

Кажется, первый эпизод сериала-эпохи вышел только на днях, но с тех пор прошло уже неприлично много лет. Мы до сих пор пребываем в легком шоке от осознания того, как быстро летит время.
Премьера сериала состоялась в 1994 году — 21 год назад.
Тому Селлеку был 51 год, когда он снялся в сериале. В этому году Кортни Кокс исполнился 51 год. Селлек родился в 1954. В «Друзьях» появился в 1996.
Вот сколько лет им было в начале съемок, и сколько сейчас.
Коулу Спроусу, сыгравшему Бена Геллера, уже 23 года. Мы помним эпизод о рождении Бена, как будто смотрели его только вчера.
Сейчас Коул всего на 2 года моложе, чем Мэтью Перри и Дженнифер Энистон в начале работы на шоу.
В тот год, когда «Друзья» появились на экранах, самым популярным сериалом были «Могучие рейнджеры».
Во времена второго сезона хитом была «Макарена».
Без «Друзей» мы провели уже больше времени, чем с ними. Сериал снимали на протяжении 10 лет, а с момента показа последней серии прошло уже 11 лет.
Айфоны появились в продаже спустя 3 года после окончания сериала. Первый айфон был выпущен в июне 2007 года.
Прошло почти 17 лет с тех пор, как Росс попал в историю из-за кожаных штанов. Он хотел быть стильным и крутым, надев кожаные штаны на свидание.
Эрика и Джек Бин (близнецы Чендлера и Моники) этой осенью могли бы перейти из младших классов в среднюю школу. Они родились в последнем эпизоде сериала, сейчас им было бы по 11 лет.
Прошло почти два десятилетия с тех пор, как Дженнифер Энистон носила знаменитую стрижку «Рейчел» . Эту стрижку создал стилист и лучший друг актрисы Крис МакМиллан и даже назвал ее в честь Рейчел.
Если бы Росс и Эмили не развелись, в этом году они могли бы отпраздновать 18 годовщину свадьбы. Они поженились в мае 1998 года.
Чарли Шин появился в сериале в 1996 году, и только целых семь лет спустя начались съемки ситкома «Два с половиной человека».
Фиби родила тройняшек в 1998 году. Сейчас им было бы 17 лет, они бы уже могли водить машину и планировать поступление в колледж.
Мы не видели Рейчел в роли официантки вот уже 19 лет. Рейчел бросила работу официантки в то же время, когда начались продажи Тамагочи в Японии.
Моника и Чендлер поженились в 2001 году, значит, они бы отметили 15-летнюю годовщину в 2016.
Дакоте Фаннинг было 9 лет, когда она появилась в последнем сезоне. Сейчас ей 21 год.
Обезьяна Марсель успела сделать отличную карьеру за последние два десятка лет. На самом деле ее зовут Кэти.
Вот уже 15 лет, как «Друзья» познакомили мир с рождественским броненосцем. Мы любим тебя, рождественский броненосец!
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