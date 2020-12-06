20 фактов о «Друзьях», от которых вы почувствуете себя совсем взрослым

Кажется, первый эпизод сериала-эпохи вышел только на днях, но с тех пор прошло уже неприлично много лет. Мы до сих пор пребываем в легком шоке от осознания того, как быстро летит время.



Пр​емьера сериала состоялась в 1994 году — 21 год назад.







Тому Селлеку был 51 год, когда он снялся в сериале. В этому году Кортни Кокс исполнился 51 год. Селлек родился в 1954. В «Друзьях» появился в 1996.







Вот сколько лет им было в начале съемок, и сколько сейчас.







Коулу Спроусу, сыгравшему Бена Геллера, уже 23 года. Мы помним эпизод о рождении Бена, как будто смотрели его только вчера.







Сейчас Коул всего на 2 года моложе, чем Мэтью Перри и Дженнифер Энистон в начале работы на шоу.







В тот год, когда «Друзья» появились на экранах, самым популярным сериалом были «Могучие рейнджеры».







Во времена второго сезона хитом была «Макарена».







Без «Друзей» мы провели уже больше времени, чем с ними. Сериал снимали на протяжении 10 лет, а с момента показа последней серии прошло уже 11 лет.







Айфоны появились в продаже спустя 3 года после окончания сериала. Первый айфон был выпущен в июне 2007 года.







Прошло почти 17 лет с тех пор, как Росс попал в историю из-за кожаных штанов. Он хотел быть стильным и крутым, надев кожаные штаны на свидание.

Но когда вспотел в них и, чтобы немного охладиться, снял их в уборной, то больше уже не смог надеть.Эрика и Джек Бин (близнецы Чендлера и Моники) этой осенью могли бы перейти из младших классов в среднюю школу. Они родились в последнем эпизоде сериала, сейчас им было бы по 11 лет.Прошло почти два десятилетия с тех пор, как Дженнифер Энистон носила знаменитую стрижку «Рейчел» . Эту стрижку создал стилист и лучший друг актрисы Крис МакМиллан и даже назвал ее в честь Рейчел.Если бы Росс и Эмили не развелись, в этом году они могли бы отпраздновать 18 годовщину свадьбы. Они поженились в мае 1998 года.Чарли Шин появился в сериале в 1996 году, и только целых семь лет спустя начались съемки ситкома «Два с половиной человека».Фиби родила тройняшек в 1998 году. Сейчас им было бы 17 лет, они бы уже могли водить машину и планировать поступление в колледж.Мы не видели Рейчел в роли официантки вот уже 19 лет. Рейчел бросила работу официантки в то же время, когда начались продажи Тамагочи в Японии. Моника и Чендлер поженились в 2001 году, значит, они бы отметили 15-летнюю годовщину в 2016.Дакоте Фаннинг было 9 лет, когда она появилась в последнем сезоне. Сейчас ей 21 год.Обезьяна Марсель успела сделать отличную карьеру за последние два десятка лет. На самом деле ее зовут Кэти.Вот уже 15 лет, как «Друзья» познакомили мир с рождественским броненосцем. Мы любим тебя, рождественский броненосец!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)