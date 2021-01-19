7 домов, которые производят больше энергии, чем потребляют их жильцы

Дома, которые накручивают огромные счета за электричество, уходят в прошлое. Новые жилища могут даже помочь своим владельцам не только сэкономить, но и заработать. Дома Plus-energy возникают по всему миру, производя больше энергии, чем потребляют. Можно даже установить специальное устройство, чтобы продавать излишки электроэнергии в сеть. В нашем обзоре «семёрка» самых энергоэффективных домов.
Красивые, прибыльные, все более доступные, эти жилища доказывают преимущества возобновляемых источников энергии. Перед вами восемь примеров жилых строений Plus-energy , которые могут обеспечить электричеством пару домов по соседству.
1. ZEB Pilot House
Бюро Снехетта.
Норвегия
Специалисты норвежского архитектурного бюро Снехетта разработали проект семейного дома ZEB Pilot House, который производит достаточно энергии для питания электромобиля круглый год. Односкатная крыша оснащена панелями солнечных батарей и наклонена в сторону восходящего солнца.
Кроме того, для обеспечения дома энергией используются геотермальные источники. Дом, построенный в городе Ларвик в Норвегии, служит опытным образцом и демонстрационным объектом для облегчения процесса обучения.
2. Heliotrope
Архитектор Ральф Диша.
Германия
Лепесток солнечной батареи на крыше дома Heliotrope поворачивается за солнцем на 180 градусов как цветок подсолнуха. Так солнечная панель мощностью 6,6 кВт/ч улавливает больше энергии. Специальные водяные трубки собирают тепло и распределяют его по всему дому. Здание построено по проекту архитектора Ральфа Диша в городе Фрайбург, в Германии.
Вращающийся дом генерирует в пять раз больше электричества, чем потребляет. Еще более экологичным этот дом делают система очистки сточных и дождевых вод и компостный туалет.
3. Cannon Beach Residence
Компания Nathan Good Architects.
США
Архитектурное бюро Nathan Good Architects предлагает больше, чем просто излишки возобновляемой электроэнергии – расположенный на Кэннон Бич, штат Орегон, дом под зеленой крышей с великолепным видом на океан, вырабатывает свою собственную энергию, используя сочетание солнечных батарей, солнечных нагревателей горячей воды, геотермальных источников, системы вентиляции, в которой нагнетаемый воздух нагревается теплом выходящих потоков.
4. Дом Для Жизни
Студия AART Architects.
США
Заполненный солнечным светом Дом Для Жизни – один из восьми экспериментальных активных домов, финансируемых холдингом FKR Holding. Почти 200 квадратных метров дома обеспечиваются теплом и электроэнергией из возобновляемых источников.
Дом расположен так, чтобы зимой помещения нагревались прямыми солнечными лучами. На крыше установлена солнечная батарея и система нагрева воды. Тепловой насос обеспечивает сохранение тепла при проветривании.
5. B10 Activhaus
Студия Werner Sobek Group.
Германия
Архитектурная студия Werner Sobek Group разработала проект энергетически избыточного дома, который производит достаточное количество чистой энергии, чтобы обеспечить сам дом, зарядить два электромобиля и остается еще на дом по соседству. Площадь дома 85 квадратных метров.
Дом оснащен системой управления, доступной как с панели внутри дома, так и удаленно, с планшета или смартфона. «Обучаемая» система может запоминать привычки домовладельцев и адаптироваться к ним. Солнечная панель вырабатывает 8300 кВт/ч электроэнергии в год.
6. Таунхаусы Roxbury E+
Студия Interface Studio Architects.
США
Plus-energy дома не обязательно должны быть отдельно стоящими. Студия Interface Studio Architects разработала таунхаусы, обеспечивающие себя чистой энергией. Первая группа таких домов построена в Бостоне, штат Массачусетс. Проект получил LEED-сертификат.
Каждый дом оснащен тридцатью девятью панелями солнечных батарей, которые могут производить 10 000 киловатт в год. Благодаря множеству энергосберегающих приспособлений, вырабатываемой энергии хватает с излишком и, поэтому, домовладельцы могут продавать часть ее в городскую сеть.
Профессор Фил Джонс и его команда разработали первый в Британии проект доступного Plus-energy дома. Его стоимость $ 195000, что равно или чуть ниже средней стоимости дома в крупных городских районах. Энергетическая система дома может отдавать излишки энергии в городскую сеть восемь месяцев в году. Дом с тремя спальнями рассчитан на среднюю семью.
7. Carbon Positive House
Студия ArchiBlox.
Австралия
Австралийская студия ArchiBlox объявила о создании «первого типового экодома». На крыше дома Carbon Positive House установлены солнечные батареи, которые производят больше энергии, чем требуется его жителям. Оставшееся пространство крыши занимают зеленые насаждения.
Фасад дома состоит целиком из стеклопакетов, внутрь попадает много солнечного света. В интерьере использованы вертикальные сады. Стены и пол отделаны экологически чистыми материалами.
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