17 снимков еды под микроскопом

Да там целые вселенные!
Вы можете не замечать этого, но во всем, что вы едите, может скрываться потрясающий мир, полный волшебства и загадок. С помощью микроскопа можно увидеть то, что обычному глазу кажется обыденным и привычным, однако на самом деле является самым настоящим чудом. Глядя на такое, понимаешь, как мудра наша мать-природа и как далеко шагнула наука.
AdMe.ru собрал для вас 17 самых разных продуктов, на которые вы уже никогда не сможете смотреть как раньше.
Черника
kasjauns
Кристалл поваренной соли
kasjauns
Хвостик креветки
radikal
Брокколи
kasjauns
Гранулированный кофе
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Жареное кофейное зерно
kasjauns
Зерно пшеницы
kasjauns
Зернышко кунжута
kasjauns
Зернышко перца
kasjauns
Красный виноград
kasjauns
Cахар
kasjauns
Помидор с кожицей
kasjauns
Цветная капуста
kasjauns
Шафран
kasjauns
Звездчатый анис
kasjauns
Этиловый спирт
bevshots
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