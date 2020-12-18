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17 снимков еды под микроскопом

Да там целые вселенные!


Вы можете не замечать этого, но во всем, что вы едите, может скрываться потрясающий мир, полный волшебства и загадок. С помощью микроскопа можно увидеть то, что обычному глазу кажется обыденным и привычным, однако на самом деле является самым настоящим чудом. Глядя на такое, понимаешь, как мудра наша мать-природа и как далеко шагнула наука.

AdMe.ru собрал для вас 17 самых разных продуктов, на которые вы уже никогда не сможете смотреть как раньше.

Черника


17 снимков еды под микроскопом

kasjauns



Кристалл поваренной соли


17 снимков еды под микроскопом

kasjauns



Хвостик креветки


17 снимков еды под микроскопом

radikal



Брокколи


17 снимков еды под микроскопом

kasjauns



Гранулированный кофе


17 снимков еды под микроскопом

pinimg



Жареное кофейное зерно


17 снимков еды под микроскопом

kasjauns



Зерно пшеницы


17 снимков еды под микроскопом

kasjauns



Зернышко кунжута


17 снимков еды под микроскопом

kasjauns



Зернышко перца


17 снимков еды под микроскопом

kasjauns



Красный виноград


17 снимков еды под микроскопом

kasjauns



Cахар


17 снимков еды под микроскопом

kasjauns



Помидор с кожицей


17 снимков еды под микроскопом

kasjauns



Цветная капуста


17 снимков еды под микроскопом

kasjauns



Шафран


17 снимков еды под микроскопом

kasjauns



Звездчатый анис


17 снимков еды под микроскопом

kasjauns



Этиловый спирт


17 снимков еды под микроскопом

bevshots


 

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