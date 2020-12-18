17 снимков еды под микроскопом

Да там целые вселенные!

Черника

Вы можете не замечать этого, но во всем, что вы едите, может скрываться потрясающий мир, полный волшебства и загадок. С помощью микроскопа можно увидеть то, что обычному глазу кажется обыденным и привычным, однако на самом деле является самым настоящим чудом. Глядя на такое, понимаешь, как мудра наша мать-природа и как далеко шагнула наука.собрал для вас 17 самых разных продуктов, на которые вы уже никогда не сможете смотреть как раньше.

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Кристалл поваренной соли

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Хвостик креветки

radikal

Брокколи

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Гранулированный кофе

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Жареное кофейное зерно

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Зерно пшеницы

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Зернышко кунжута

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Зернышко перца

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Красный виноград

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Cахар

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Помидор с кожицей

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Цветная капуста

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Шафран

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Звездчатый анис

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Этиловый спирт

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