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Выставка сосулек — очень редкие кадры

Зимой природа любит пошутить и иногда создаёт невероятные вещи из замёрзшей воды. Мы представляем вашему вниманию подборку самых странных и необычных фотографий сосулек, которые попали в интернет. Они, безусловно, развлекут ваше воображение, а некоторые из них даже достойны целой истории. Приятного просмотра!

Ледяная спираль

Выставка сосулек — очень редкие кадры


Замуровали, демоны!

Выставка сосулек — очень редкие кадры

Он придёт, когда вы совсем его не ждёте

Выставка сосулек — очень редкие кадры

И приведёт друга И не одного

Выставка сосулек — очень редкие кадры

Выставка сосулек — очень редкие кадры

Подглядывает

Выставка сосулек — очень редкие кадры

Явно перепил

Выставка сосулек — очень редкие кадры

Оказывается, такие ловушки существуют!

Выставка сосулек — очень редкие кадры

Выставка сосулек — очень редкие кадры

На волоске

Выставка сосулек — очень редкие кадры

Это уже сцена из фильма ужасов!

Выставка сосулек — очень редкие кадры

Сосулька с пивом

Выставка сосулек — очень редкие кадры

Замороженные активы

Выставка сосулек — очень редкие кадры

Ожерелье для дерева

Выставка сосулек — очень редкие кадры

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Выставка сосулек — очень редкие кадры

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Выставка сосулек — очень редкие кадры

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