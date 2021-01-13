Зимой природа любит пошутить и иногда создаёт невероятные вещи из замёрзшей воды. Мы представляем вашему вниманию подборку самых странных и необычных фотографий сосулек, которые попали в интернет. Они, безусловно, развлекут ваше воображение, а некоторые из них даже достойны целой истории. Приятного просмотра!
Ледяная спираль
Замуровали, демоны!
Он придёт, когда вы совсем его не ждёте
И приведёт друга И не одного
Подглядывает
Явно перепил
Оказывается, такие ловушки существуют!
На волоске
Это уже сцена из фильма ужасов!
Сосулька с пивом
Замороженные активы
Ожерелье для дерева
Дорожные истории
Экспонат выставки абстрактного искусства!
Накапало за неделю
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Выставка сосулек — очень редкие кадры
Зимой природа любит пошутить и иногда создаёт невероятные вещи из замёрзшей воды. Мы представляем вашему вниманию подборку самых странных и необычных фотографий сосулек, которые попали в интернет. Они, безусловно, развлекут ваше воображение, а некоторые из них даже достойны целой истории. Приятного просмотра!
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