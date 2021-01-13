Выставка сосулек — очень редкие кадры

Зимой природа любит пошутить и иногда создаёт невероятные вещи из замёрзшей воды. Мы представляем вашему вниманию подборку самых странных и необычных фотографий сосулек, которые попали в интернет. Они, безусловно, развлекут ваше воображение, а некоторые из них даже достойны целой истории. Приятного просмотра!



Ледяная спираль









Замуровали, демоны!







Он придёт, когда вы совсем его не ждёте







И приведёт друга И не одного











Подглядывает







Явно перепил







Оказывается, такие ловушки существуют!











На волоске







Это уже сцена из фильма ужасов!







Сосулька с пивом







Замороженные активы







Ожерелье для дерева







Дорожные истории















Экспонат выставки абстрактного искусства!







Накапало за неделю







источник





Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





