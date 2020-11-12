15 самых сексуальных и успешных фокусниц в мире

Если вбить в поисковике «фокусницы», большинство результатов расскажут лишь о том, что девушек среди фокусников очень мало. Чаще всего им достается играть роли сексуальных ассистенток, чья единственная задача отвлекать своим видом внимание зрителя. Но все же настоящие фокусницы существуют, и они не только исполняют трюки не хуже своих коллег мужчин, но еще и выглядят при этом потрясающе. 15 девушек из этого списка отличное тому доказательство.
15. Мария Гара, The Snake Babe
С таким прозвищем как «Крошка-змея», неудивительно, что интересы Марии Гары ограничиваются тремя темами: змеи, секс и магия. Хотя ее магические шоу неоднократно критиковали за излишнюю сексуальность, она считает, что цель магии – развлечение, и развлечение для взрослых абсолютно приемлемо в магии при условии, что аудитория с самого начала знает, на что идет. Девушка появлялась на шоу Джерри Спрингера и ведет сайт, посвященный в основном ее модельной карьере, но магия и заклинание змей там тоже присутствует.
14. Скарлетт, Принцесса магии
Скарлетт была танцовщицей и любила выступать еще задолго до того, как стала Принцессой магии. Долгое время она выступала в театре в Лас-Вегасе с вполне приличным семейным представлением, но затем резко перешла на взрослую аудиторию и сменила название шоу на «Скарлетт и магические обольстительницы». Со временем ее магия стала только более откровенной. Скарлетт – младшая сестра фокусницы Мелинды Сакс, так что магия у девушки в крови.
13. Нин Цай, Magic Babe Ning
Нин бросила занятия магией в конце 2014 года, но ее красота и влияние, которое она оказала на эту индустрию, гарантировали ей место в этом списке. Еще до того, как Нин начала выступать дуэтом с фокусником J C Sum, журнал Magicseen назвал ее «Самой сексуальной девушкой в мире магии». Представление Нин было сексуальным, но не типично женственным – в своем смелом и захватывающим дух шоу она использовала самурайские мечи и огонь.
12. Леди Амила
На своем сайте Леди Амила написала, что «без магии ее жизнь была бы ошибкой». Менталистка и иллюзионистка из Германии называет себя «Первой леди магии» и получила награду за «Лучшее представление иллюзиониста». Она начала показывать фокусы еще в раннем детстве и стала одной из первых девушек-фокусников, выступающих по всему миру.
11. Мара Казан
Мара Казан, урожденная Мартье ван Ольст, всегда любила магию, так что неудивительно, что она присоединилась к дуэту братьев-фокусников Оскару и Рензо, и вместе они сформировали трио «Magic Unlimited». Втроем они так быстро овладели волшебным мастерством, что стали самым молодым трио, выступившим в Лас-Вегасе – они тогда были еще совсем юными подростками. Будучи участницей Magic Unlimited, Мара получила множество международных наград от князя Монако, и трио все еще продолжает выступать по всей Европе.
10. Лаура Лондон
Само собой разумеющееся, что именно девушка по имени Лондон является единственной в этом списке, кому выпала честь выступить перед самой королевой Великобритании. Лора дала представление на 80-ом дне рождении королевы и также неоднократно выступала перед принцем Чарльзом. Когда она не показывает трюки для королевской семьи, Лора работает на VIP афтерпати во время рок-фестивалей. Ее способность работать на любую публику, начиная с королевской семьи и заканчивая рок-звездами – пожалуй, самый впечатляющий ее трюк.
9. Конни Бойд
Конни Бойд наиболее известна благодаря своему фирменному шоу «Красота магии», но она также неоднократно получала награды за свои утонченные и стильные трюки. Известный комик и ведущий Боб Сагет, вручая Конии премию «Лучшая кабаре-фокусница», назвал ее «самой главной фокусницей нашего времени». В детстве Конни тренировалась в Национальной балетной школе в Канаде, но травма перечеркнула ее карьеру танцовщицы, и девушка подалась в магию.
8. Софи Эванс
Многие фокусники объединяются в одну команду, и Софи Эванс также начала свою карьеру вместе с Кевином Джеймсом в дуэте «Twisted Cabaret». Тем не менее, ее сольное представление заслужило больших похвал и дважды принесло ей награду «Фокусница года» от «Международного братства фокусников». Она обучала магии детей в детской передаче на канале BBC «Подмастерье волшебника». Софи также нередко выступала перед знаменитостями, включая Мохаммеда Али и бывшего президента США Джимми Картера.
7. Меган Ноулз-Бейкон
Меган Ноулз- Бейкон занималась магией еще в детстве, и ее всегда удивляло, что в кружках по интересам, в которые она вступала, никогда не было девочек. Хотя она часто чувствовала себя одинокой, она продолжила изучать искусство магии, и в итоге стала первым должностным лицом женского пола в «Магическом круге», элитном британском сообществе фокусников. Она надеется, что ее новая роль в «Магическом круге» вдохновит девочек по всему миру на серьезное занятие магией.
6. Кристи Тогучи
Магия заключается в блеске и исполнении, и Кристи Тогучи отлично это понимает – недаром она выиграла награду «Выдающаяся организация представления» в Японии и «Фокусница века» в Гонконге. Отец и дедушка Кристи тоже были фокусниками, а ее личные интересы вдохновили ее получить степень бакалавра танца в Калифорнийском университете Сан-Диего. Будучи опытной цирковой артисткой, Кристи объединяет все свои навыки для постановки своего волшебного танца и невероятного шоу.
5. Мисс Каталин
Мисс Каталин родилась в Венгрии, но уже в 14 она выступала в Дубае, а годом позже – на борту круизного лайнера в Европе. В родной Венгрии ей присудили титул «Лучшей фокусницы года», а в США она победила в номинации «Кабаре-фокусница года». Она также выступила на 53-ем ежегодном шоу «It’s Magic» в Лос-Анджелесе, которое собирает лишь лучших фокусников в мире. В том году мисс Каталин была единственной женщиной, которую пригласили выступить на шоу.
4. Кристен Ламберт
Свою карьеру Кристен начала в качестве обычной ассистентки фокусника. Обучившись мастерству у Крисса Энджела, Кристен создала собственное шоу под названием «The Supernaturalists». Она появилась с Энджелом в его передаче «BeLIEve» и теперь выступает со своим представлением в Лас-Вегасе. Когда Кристен не выступает, она занимается различной благотворительностью, беседует с детьми из Азии о своей любви к магии и учит их, как важно критически мыслить и ставить перед собой цели.
3. Анджела Фановитц
Несмотря на свою красоту, Анджела была очень стеснительной, пока не начала изучать магию. Тогда она стала более раскованной и начала модельную карьеру. Но в отличие от большинства моделей, она закончила школу с отличием и начала учиться на врача в университете Огайо. Тогда ее позвали принять участие в шоу «Phenomenon» и продемонстрировать свое мастерство фокусницы Криссу Энджелу, Ури Геллеру и другим. Она заняла второе место – отличное достижение, учитывая, что она была единственной девушкой среди участников. После окончания шоу она вернулась к учебе и получила медицинское образование.
2. Кристен Герхарт
Магия оставляет людей со звездами в глазах, но для Кристен Герхарт это не только фигура речи – ведь она раньше была исследователем в NASA и сейчас работает в астрономической обсерватории Маунт-Вилсон в Калифорнии. Когда она не занимается исследованием космоса, Кристен ведет интернет-передачи о магии, включая «Exposé» и ее детище “Bitchkraft”. Она объединяет свою любознательную натуру и любовь к магии, являясь одной из судей телешоу «Wizard Wars» на канале SyFy.
1. Алана
Алана начала изучать искусство магии еще в 13 лет, и годы спустя поставила представление «Magic: InStyle». В этом шоу Алана задействует свою природную элегантность и женское очарование и для иллюзий использует такой реквизит, как бриллианты, жемчуг и дорогие туфли. Особенно девушка прославилась трюком «В ее руках», основанном на иллюзии обладания дополнительной пары рук. Алана бегло говорит на нескольких языках и, выступая в Испании, Англии, Франции и своей родной Германии, всегда проводит шоу на языке страны, в которой находится. В 2011 году она стала первой женщиной-победительницей Гран-при Германии, тем самым получив титул «Чемпион Германии по магии».
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