Зачем китайские палочки ТАК скреплены?

В интернете куча версий, зачем у китайских палочек вот такая штучка на конце. Например пишут, что эта часть на китайских (или японских?) палочках нужна для того, чтобы ее отламывать и потом на нее класть сами палочки.
Никогда бы не подумал именно о таком применении, оригинально конечно. Но сразу же очень много появилось противников такой теории.
Давайте разберемся ...
Во-первых как справедливо заметили отломать эту часть очень не просто. Некоторые предложили лобзик с собой носить, чтобы мальцы не переломать.
Вот тут люди честно пытаются произвести указанные действия:
Во-вторых в японской церемонии есть специальные подставочки для палочек и это точно не вот эта отломанная часть:
Эти подставочки существуют, и они отдельный предмет сервировки, которые называются «хасиоки».
Высказывалась версия, что эта перемычка нужна для того, чтобы показывать клиенту, что до него никто не ел этими палочками. Кроме того, при фасовке в индивидуальную упаковку исключается риск, что машина запакует только одну палочку вместо положенных двух.
Эту версию можно услышать тут на 01-30
... или тут на 01-50
Кстати, палочки не случайно квадратные у основания. Благодаря этому они никуда не укатятся со стола.
Но на самом деле наличие этой части у палочек - это всего лишь технологическая причина. Конечно палочки можно сделать раздельные и без этого элемента, но технологически проще оставлять его, так как в этом месте происходит зажим при фрезеровке.
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