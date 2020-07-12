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Зачем китайские палочки ТАК скреплены?

Зачем китайские палочки ТАК скреплены?

Зачем китайские палочки ТАК скреплены?
Зачем китайские палочки ТАК скреплены?


В интернете куча версий, зачем у китайских палочек вот такая штучка на конце. Например пишут, что эта часть на китайских (или японских?) палочках нужна для того, чтобы ее отламывать и потом на нее класть сами палочки.

Никогда бы не подумал именно о таком применении, оригинально конечно. Но сразу же очень много появилось противников такой теории.

Давайте разберемся ...

Во-первых как справедливо заметили отломать эту часть очень не просто. Некоторые предложили лобзик с собой носить, чтобы мальцы не переломать.

Вот тут люди честно пытаются произвести указанные действия:




Во-вторых в японской церемонии есть специальные подставочки для палочек и это точно не вот эта отломанная часть:


Зачем китайские палочки ТАК скреплены?


Эти подставочки существуют, и они отдельный предмет сервировки, которые называются «хасиоки».

Высказывалась версия, что эта перемычка нужна для того, чтобы показывать клиенту, что до него никто не ел этими палочками. Кроме того, при фасовке в индивидуальную упаковку исключается риск, что машина запакует только одну палочку вместо положенных двух.


Эту версию можно услышать тут на 01-30



... или тут на 01-50



Кстати, палочки не случайно квадратные у основания. Благодаря этому они никуда не укатятся со стола.

Но на самом деле наличие этой части у палочек - это всего лишь технологическая причина.
Конечно палочки можно сделать раздельные и без этого элемента, но технологически проще оставлять его, так как в этом месте происходит зажим при фрезеровке.

 

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