Чем отличается отечественный автомат Калашникова от заграничного

Автомат Калашникова был главным стрелковым оружием социалистического блока в годы холодной войны. Производили автоматы не только в СССР, но и в ряде других стран (во многих из них делают его по лицензии по сей день). Тем не менее, лицензионные Калашниковы зачастую не очень-то похожи на оригинальный образец оружия. Особенно, если знаешь, на какие важные детали и элементы следует обращать свое внимание.





1. Румыния - PA md.86

2. Китай - Type-56

3. Венгрия - AMD-63

4. Югославия - Zastava M64

5. ГДР - MPI-K