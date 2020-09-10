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Чем отличается отечественный автомат Калашникова от заграничного

Автомат Калашникова был главным стрелковым оружием социалистического блока в годы холодной войны. Производили автоматы не только в СССР, но и в ряде других стран (во многих из них делают его по лицензии по сей день). Тем не менее, лицензионные Калашниковы зачастую не очень-то похожи на оригинальный образец оружия. Особенно, если знаешь, на какие важные детали и элементы следует обращать свое внимание. Чем отличается отечественный автомат Калашникова от заграничного

1. Румыния - PA md.86


Чем отличается отечественный автомат Калашникова от заграничного Лицензионная копия автомата Калашникова, создающаяся в Румынии, называется «PA md.86». Узнать автомат, сделанный в этой стране, совсем не сложно. Как правило он имеет деревянное цевье, в которое интегрирована выструганная ручка. В остальном копия почти полностью походит на советский оригинал.

2. Китай - Type-56


Чем отличается отечественный автомат Калашникова от заграничного На сегодняшний день в Поднебесной производится несколько моделей-копий АК-74. Самая известная среди них – это Type-56. На протяжении своей истории данная модель также выпускалась в нескольких вариантах. Узнать ее можно по мушке заключенной в кольцо, а также по несъемному трехгранному штыку. Кроме того, у китайских автоматов на коробке корпуса больше заклепок.

3. Венгрия - AMD-63


Чем отличается отечественный автомат Калашникова от заграничного Делают лицензионные копии советского автомата и в Венгрии. Наиболее известны модели под индексами AMD-63 и AMD-65.
Отличить их оригинала совсем не сложно. В большинстве случаев автомат прямо с конвейера оборудован дополнительной деревянной ручкой, основная рукоять при этом имеет измененную форму, кроме того, у автоматов всегда открытая газовая трубка.

4. Югославия - Zastava M64


Чем отличается отечественный автомат Калашникова от заграничного Югославия перестала существовать в 2003 году. До тех самых пор в стране осуществлялся выпуск копий Автомата Калашникова, который назывался Zastava M64. Проще всего отличить его от оригинальных советских моделей можно было по цевью и ствольной накладке. Между ними на газовой трубке было три щели, а не две, как у советского АК-74. Кроме того, автомат был доукомплектован штатным складным гранатометным прицелом.

5. ГДР - MPI-K


Чем отличается отечественный автомат Калашникова от заграничного До объединения западной и восточной Германии в ГДР также делали копии советских автоматов. Назывались они MPI-K. Отличить от оружия, сделанного в СССР, такой автомат было проще простого. Немцы выпускали свой АК без привычного шомпола. Все потому, что в комплекте с MPI-K шли старые немецкие пеналы с гибкими шомполами, оставшиеся в большом количестве в Германии после Второй мировой войны.

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