Какую загадку скрывает занавес на картине Вермеера «Девушка, читающая письмо у открытого окна»

Ян Вермеер - художник из Нидерландов, мастер жанрового портрета и бытовой живописи. О его жизни практически ничего неизвестно, большая часть биографии основана на предположениях. На сегодняшний день сохранилось всего около 40 работ мастера. Особого внимания требует работа Вермеера «Девушка, читающая письмо у открытого окна», с которой связана крайне любопытная история.
Ян Вермеер
Искусствоведы единогласно называют Вермеера одним из самых великих мастеров золотого века голландского искусства. С именем Яна Вермеера связаны самые близкие нам картины, возникшие в XVII веке в Голландии. Он любил изображать полуфигуры (в основном, женщин), а не фигуры во весь рост, часть комнаты, а не всю комнату. А вот отличает его то – и это самое существенное – что его картины выдержаны не в обычных тогда золотистых тонах, а светлых, прохладно-серебристых. В палитре преобладают синий и нежно-желтый цвета. Эта особая концепция цвета делает Вермеера чрезвычайно привлекательным и особенным. Никогда ранее материальность вещей не передавалась на полотне с таким очарованием. Особого внимания требует работа Вермеера «Девушка, читающая письмо у открытого окна», с которой связана крайне любопытная история.
Фрагменты картины
История картины
«Девушка, читающая письмо у открытого окна» - картина маслом голландского художника Золотого века Яна Вермеера. Картина была завершена примерно в 1657–59 годах. Авторством полотна на протяжении многих лет оспаривалось. В 1742 году Август III Польский, курфюрст Саксонии, приобрел картину, ошибочно полагая, что она была написана Рембрандтом. В 1826 году она снова была ошибочно приписана Питеру де Хуку. Должным образом идентифицировать работу удалось лишь в 1880 году, когда французский искусствовед Теофиль Торе-Бюргер нашел полотно и, исследовав, признал его одним из редких произведений голландского художника и восстановил истинное авторство.
Интерьер и сюжет картины
На работе Вермеера изображена молодая голландка со светлыми волосами, читающая письмо у открытого окна. Автор изобразил ее в профиль. Интерьер выдержан в духе всех работ Яна Вермеера. Это изображение части комнаты с любимыми элементами голландского мастера: плотные шторы (обычно окрашенные в синий или красный) и плотное покрывало на столе (это скатерть, напоминающая по своему рисунку восточный ковер). На данной работе и штора, и покрывало имеют темный винный цвет. Мастерски написан ковер, притягивающий все внимание зрителя! Технически тщательно переданы его орнаменты, золотые и синие узоры. В верхней части картины мы видим карниз во всю ширь полотна, на котором висит занавес, выдержанный в темно-оливковой гамме. Ее украшают кисточки с золотистыми вкраплениями. Невозможно не уловить блеск золотых красок на шторе и ковре. Сплошное «вермееровское» очарование текстур! Золотистые нити также украшают черное платье героини. Это дочь хозяйки дома. Молодая девушка, целиком и полностью сконцентрированная на чтении важного для нее письма. Вокруг нее – тишина. В мыслях – исключительно содержание письма.
Ее голову украшает скромный пучок с изящными золотыми завитками, ниспадающими на платье. Ее румяное лицо отражается в витражном окне комнаты. На ковре мы видим блюдце с фруктами, которое чуть опрокинуто, и часть фруктов выпали на покрывало. Это персики и яблоки. Вермеер часто черпал вдохновение в композициях других художников, в том числе мастеров из своего родного Делфта. Мы можем полагать, что до того, как он написал «Девушку, читающую письмо у открытого окна», Вермеер видел картину Гиллиса Гиллиссона де Берга, мастера натюрмортов, в которых преобладали фрукты. И его «Натюрморт» крайне напоминает натюрморт Вермеера.
Символика
Символизм на картине Вермеера практически всегда связан с элементами на столе и интерьером. Скажем, стол украшают персики, которые издавна считались атрибутами спасения и истины. А в руке у героини мы видим письмо… Если мы свяжем эти два символа, то, вполне вероятен такой смысл сюжета - девушка получила письмо от возлюбленного, в котором узнала об его искренних (истинных) чувствах к ней. Рада ли она письму или огорчена его содержимым? Сложно угадать. Искусствовед Норберт Шнайдер в своей работе о Вермеере указывает, что персик с косточкой на переднем плане является символом внебрачных связей. Следовательно, письмо является либо началом, либо продолжением романа. Открытое окно - это желание девушки вырваться на свободу, измениться, обрести свободу.
Фрагменты
О символике ковра говорить сложно. Поскольку ковер на голландской картине XVII века мог присутствовать только по одной причине – доказать солидный статус и благосостояние героя. В эту эпоху персидские ковры стоили нереальных денег, так как доставляли их на перекладных из самых отдалённых уголков Османской империи. Восточные ковры были одним из многих экзотических импортных товаров, которые очень понравились голландцам XVII века. Поэтому присутствие настоящего «перса» или «турка» в доме означало неслыханное богатство его владельца.
Ковер
Любопытная деталь за зеленым занавесом
Есть еще одна любопытная деталь, которая доказывают романтический подтекст картины. Скрывается она … за зеленым занавесом. Действительно, какова его цель на картине? Красный ковер прекрасно резонирует с красной шторой. Какую роль играет зеленый занавес? Дело в том, что рентгеновские снимки на холсте показали, что изначально Вермеер написал образ Купидона на картине. Когда-то этот путто смотрел на зрителей в правом верхнем углу, за занавесом, а позже кто-то по непонятной причине закрасил ангела и написал его месте занавес. Одно известно точно – это не корректировка Вермеера.
Купидон
Эта перекраска, которая теперь восстанавливается реставраторами, произошла уже в XVIII веке. Возможна причина того, почему он был закрашен, может скрываться в романтическом характере картины. Вероятно, заказчика, желавшего приобрести полотно, не устраивала столь откровенная (для устоев той эпохи) сцена, поэтому решено было его закрасить. Купидон явно дал бы понять, что содержание письма молодой женщины носило любовный характер.
Тот вариант, который мы имеем возможность созерцать сегодня, нисколько не умаляет достоинства и таланта великого Яна Вермеера Делфтского. А истории с корректировками лишь подогревают всеобщий интерес к полотну, что не может не радовать.
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