Как быстро очистить духовку

Чистка пригоревшей духовки — одно из самых неприятных занятий, которое мы всегда откладываем на потом. В результате жир и грязь накапливаются, и духовка при включении начинает дымить в самый неподходящий момент, когда мы собираемся поставить в нее курицу или пирожки.





Как почистить духовку от жира и нагара

Средства бытовой химии

Как почистить духовку в домашних условиях?

Уксус и сода

Нашатырный спирт и вода

Чтобы в следующий раз было проще: как отмыть духовку от жира

Чтобы вам было легче отмывать духовой шкаф, нужно сперва прогреть его, установив температуру около 50 градусов, в течение 15−20 минут. Снимите полки, чтобы вам ничего не мешало. При обработке духовки химическими средствами не забывайте надевать резиновые перчатки и открывать окно. У химии едкий запах. Не наносите средство на нагревательные элементы и вентилятор, так можно испортить духовку. Старайтесь также не попадать на резиновые прокладки в дверце духовки.Побрызгайте загрязненные места и обязательно дайте возможность средству подействовать, не трите раньше времени. Обычно гели для духового шкафа действуют в течение 30 минут. Так что закройте его и забудьте на полчаса. После применения средства необходимо хорошенько отмыть духовку, чтобы удалить запах химии. Не пользуйтесь печкой после очищения в течение нескольких часов.Как почистить духовку и плиту с помощью уксуса? Сперва удалите крошки и остатки пригоревшей пищи, которые легко отстают от поверхности. Сделать это можно с помощью любой старой пластиковой карточки или обычной ложки.Смешайте уксус с пищевой содой в пропорции 1:2, добавьте немного средства для мытья посуды и воду.Полученной пастой протрите стенки духовки с помощью жесткой щеточки или губки.Вместо средства для мытья посуды можно взять кусочек хозяйственного мыла, разведенного в воде (около 25 грамм). Получившейся пастой покрыть стенки духовки и оставить на пару часов.Если оставить соду на 40 минут, посыпав ее на стекло духовки, она поможет удалить жирный налет со стеклянной дверцы шкафа.Также можно протереть уксусом стенки духовки, а сверху посыпать содой. При взаимодействии образуется водород, который помогает удалять жир с поверхностей.Для большей эффективности к соде и уксусу можно добавить лимонной кислоты.Для этого способа вам потребуется две емкости.Разогрейте духовку до температуры 70 градусов, а затем выключите.Как отмыть духовку? Наполните одну миску кипятком и поставьте в духовку на нижнюю полочку, а в другую — налейте нашатырного спирта и поставьте на верхнюю.Оставьте обе емкости на ночь в духовке. Утром достаньте, снимите решетки, добавьте в миску с нашатырем теплой воды и средство для мытья посуды и протрите этим раствором духовку.Не доводите до крайности и не давайте жиру накапливаться месяцами. К примеру, сразу после праздников или прихода гостей (когда духовым шкафом пользуются особенно часто), поставьте в духовку емкость с водой, смешанной со средством для мытья посуды, разогрейте ее до 100 градусов, чтобы размягчить жир и пригары, а затем протрите стенки губкой для мытья посуды.Старайтесь, защищать духовку от жирных брызг, используя фольгу или бумагу для запекания, когда готовите жирные блюда.Присмотритесь к моделям духовых шкафов с функцией пиролиза. Такие шкафы мыть не нужно, остатки пищи и жира сгорают при высоких температурах, когда вы включаете функцию самоочистки прибора. В этот момент дверца блокируется и вы не можете открыть печь.