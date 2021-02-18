Зачем автомобилисты возят в бардачке перекись водорода

Уход за личным транспортным средством доставляет множество хлопот автовладельцам. Однако это - крайне важное мероприятие, которое необходимо проводить регулярно. Кто-то предпочитает пользоваться услугами автомоек, а кому-то нравится ухаживать за машиной самостоятельно с использованием подручных средств. В этой статье мы расскажем, почему обычная перекись водорода станет вашим незаменимым помощником.
1. Зачем нужна перекись?
Препарат широко используется не только в медицинских целях, но и бытовых. Многие автолюбители уже знают эти лайфхаки и всегда возят с собой в бардачке бутылочку с перекисью. Применяют жидкость в следующих ситуациях:
- по прямому назначению в качестве антисептика;
- как чистящее средство для удаления пятен;
- в качестве растворителя;
- для раскоксовки двигателя;
- как замену для масленки.
2. Антисептик
Главное свойство перекиси - остановка капиллярных кровотечений и дезинфекция кожных покровов. В дороге может случиться множество непредвиденных ситуаций, например, банальная необходимость помыть руки, если нет ни мыла, ни воды. А пораниться в гараже или мастерской во время починки машины и вовсе ничего не стоит. Перекись обладает обеззараживающими и регенерирующими свойствами, поэтому всегда придет на помощь.
Еще одно преимущество данного средства - бюджетная цена. Можно не бояться использовать лишнюю жидкость, поскольку ее запасы легко восполнить. Кроме того, перекись всегда должна находиться в водительской аптечке на случай ДТП.
3. Пятновыводитель
Используйте перекись для выведения пятен на светлой обивке / Фото: s.zefirka.net
Перекись водорода - отличное чистящее средство. Химический состав препарата помогает с легкостью справляться с любыми загрязнениями, даже трудновыводимыми. Среди них: пятна от травы, зеленки, крови и т.д. Перекись - идеальный вариант для выведения загрязнений со светлой обивки. Обладателям темных салонов стоит быть осторожными, поскольку препарат может обесцветить ткань.
Больше не нужно тратиться на профессиональные средства за баснословные деньги. Ловите народный лайфхак: смешайте перекись водорода с обычной водой в равных частях и бережно избавляйте салон от въевшихся пятен. Также аптечным средством можно натереть окна и зеркала до кристальной чистоты.
4. Растворитель
Отложения в подкапотном пространстве можно удалить при помощи перекиси водорода / Фото: a.d-cd.net
Помимо избавления от неприятных загрязнений в салоне, перекись способна растворять технические жидкости. Например, засохшие отложения в подкапотном пространстве. Среди них: масляные капли, грязные разводы в области магистралей и т.д. Поддерживать чистоту нужно даже там, где никто не видит.
Однако будьте осторожны: таким лайфхаком пользуются и перекупщики машин, скрывая недостатки транспортного средства.
5. Средство для раскоксовки двигателя
Чистый и закоксованный двигатель
В ходе эксплуатации автомобиля на поверхности двигателя и его деталей постепенно появляются коксовые отложения или нагар. Из-за этого элементы поршневой группы быстро изнашиваются и выводят машину из строя. Раскоксовка помогает удалить все отложения и вернуть прежнюю подвижность деталям. Благодаря этому автомобиль будет долго находиться в рабочем состоянии.
Для того, чтобы провести данное мероприятие самостоятельно, залейте перекись водорода во впускной коллектор. Однако не спешите вылить как можно больше жидкости, делайте это понемногу и постепенно. Перекись поможет эффективно и быстро расщепить коксовые отложения в области колец и поршней. Растворившаяся грязь самостоятельно выйдет из корпуса, а автомобиль будет работать без перебоев. Экспериментаторы отмечают, что после таких манипуляций расход масла сокращается вдвое.
6. Масленка
Автомобильную масленку может заменить баночка из-под перекиси с тонким носиком
Лайфхак для смекалистых водителей. Используется здесь не сама жидкость, а пустая пластиковая баночка из-под перекиси. Благодаря тонкому носику можно беспрепятственно подливать смазку в труднодоступные щели, а еще сэкономить на покупке автомобильной масленки.
Держите перекись под рукой - в бардачке
Таким образом, перекись водорода является многофункциональным лекарственным и бытовым средством, которое помогает многим автолюбителям. Храните несколько бутылочек препарата в бардачке и решайте проблемы всего за несколько минут.
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