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Звезды современного российского кино, которые стали многодетными мамами


Звезды современного российского кино, которые стали многодетными мамами

Ради творческой реализации, славы, успеха и признания актрисы нередко жертвуют личным счастьем, отказываясь от рождения детей, чтобы не остаться невостребованными. Но есть и исключения из правил – некоторым звездам современного российского кино удалось добиться успехов в профессии, но при этом узнать счастье материнства. Сегодня они – известные актрисы, многодетные мамы и просто красивые женщины, которые знают, как сделать свою жизнь гармоничной.

Глафира Тарханова


Глафира Тарханова в сериале *Измены*, 2015 | Фото: kino-teatr.ru

Глафира Тарханова в сериале *Измены*, 2015 | Фото: kino-teatr.ru

В свои 35 лет Глафира Тарханова окончила Школу-студию МХАТ, факультет психологии МГУ, вышла замуж за коллегу, актера Малого театра Алексея Фаддеева, и родила четверых сыновей. При этом в ее актерской карьере практически не было пауз – она сыграла более 50 ролей в фильмах и сериалах, большая часть из них – главные героини. Широкую популярность ей принесли сериалы «Громовы» и «Измены».
Глафира Тарханова с мужем, актером Алексеем Фаддеевым | Фото: 24smi.org

Глафира Тарханова с мужем, актером Алексеем Фаддеевым | Фото: 24smi.org


Актриса Глафира Тарханова | Фото: wday.ru, starhit.ru

Актриса Глафира Тарханова | Фото: wday.ru, starhit.ru

Первенца она родила в 24 года, а затем в течение 9 лет на свет появились еще трое сыновей. Актриса признается, что во время каждой беременности набирала около 20 кг, но очень быстро приходила в форму благодаря йоге, правильному питанию и массажам. Кроме того, оставаться стройной ей помогает бешеный ритм жизни – актриса говорит, что при таком плотном графике объедаться просто нет времени.

Актриса с мужем | Фото: z-aya.ru

Актриса с мужем | Фото: z-aya.ru

Совмещать работу в театре и в кино с воспитанием четверых детей и заботами по хозяйству ей помогают мама и няня, хотя она и сама старается проводить с сыновьями как можно больше времени. Актриса рассказывает: «Каждое мое утро начинается с того, что бужу сыновей, иногда с боем, потому что они не всегда рады идти в школу и детский сад. А мне надо их собрать, привести в чувство. Хотелось бы ответить, что, едва проснувшись, выпиваю стакан теплой воды с лимоном, но реалии таковы, что делаю это только ближе к обеду». А вот от публичности актриса детей старательно оберегает и не делится их фотографиями.

Екатерина Климова


Актриса и многодетная мама Екатерина Климова | Фото: pressa.tv

Актриса и многодетная мама Екатерина Климова | Фото: pressa.tv

Екатерина Климова всегда говорила, что она в первую очередь мама, а уже потом – актриса. Старшую дочь Лизу она родила в 24 года, в первом браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. Спустя 2 года они развелись, и Климова вышла замуж за коллегу, актера Игоря Петренко. В браке с ним актриса родила двоих сыновей. Спустя 10 лет супруги расстались, и 4 года назад Климова снова вышла замуж – за актера Гелу Месхи, в браке с которым родилась дочь Изабелла.
Актриса с детьми | Фото: 7days.ru, ru.hellomagazine.com

Актриса с детьми | Фото: 7days.ru, ru.hellomagazine.com

 
Актриса с детьми | Фото: ru.hellomagazine.com

Актриса с детьми | Фото: ru.hellomagazine.com

В 41 год актриса потрясающе выглядит, в чем ей помогает спорт и правильное питание. В ее фильмографии – около 70 работ, и делать паузы в актерской карьере она не планирует. Несмотря на плотный график съемок, Екатерина старается уделять детям максимум внимания. В их воспитании, по ее словам, самое главное – это безоговорочная любовь и прощение. Хотя она бывает и мамой-подружкой, и мамой-диктатором. Климова утверждает, что рождение детей не только не было помехой в ее кинокарьере, но и стало стимулом работать еще больше.
Актриса и многодетная мама Екатерина Климова | Фото: vokrug.tv

Актриса и многодетная мама Екатерина Климова | Фото: vokrug.tv

 
Актриса с детьми | Фото: wday.ru

Актриса с детьми | Фото: wday.ru

Актриса говорит: «Можно ли быть везде успевающей мамой? По-моему, это нереально! Надо признаться: приходится мириться с тем, что ты не сможешь получить высшие баллы во всех областях, за которые берешься. Чем-то приходится жертвовать. Кто-то посмотрит на мои фотографии и подумает: «Боже, какая она счастливая!» – но это лишь маленький эпизод. Вокруг этой идиллической картины происходят очень разные события... Чего стоят извечные метания между съемочной площадкой и домом... На 1 сентября назначена важная сцена, но я не могу пропустить торжественную линейку сына-первоклассника. Нужно ехать в киноэкспедицию, но так хочется почитать детям книжку перед сном или самой приготовить вкусный ужин… Я всего несколько раз брала их на работу, стараюсь, чтобы дети пореже сталкивались с актерской профессией. У них свой график, режим учебы и отдыха».

Мария Порошина


Актриса Мария Порошина | Фото: kino-teatr.ru

Актриса Мария Порошина | Фото: kino-teatr.ru

45-летняя актриса Мария Порошина – мама пятерых детей. На вступительных экзаменах в Школу-студию МХАТ она познакомилась с актером Гошей Куценко, который стал ее первым гражданским мужем и отцом дочери Полины. Хотя их отношения длились недолго, они до сих пор остаются друзьями. Актриса рассказывает: «Мы с ним прожили пять лет. Он прекрасный человек и талантливый актер. Он подарил мне замечательную дочку. Иногда снимаемся вместе, и наши прошлые отношения не мешают работе».
Мария Порошина, Гоша Куценко и их дочь Полина | Фото: ru.hellomagazine.com

Мария Порошина, Гоша Куценко и их дочь Полина | Фото: ru.hellomagazine.com

Вторым мужем Порошиной стал актер Илья Древнов, с которым они познакомились в театре «Ленком». В этом браке родилось трое дочерей – Серафима, Аграфена и Глафира. После 17 лет совместной жизни актриса подала на развод, а в 45 лет родила пятого ребенка, первого сына, об отце которого она ничего не рассказывает.
Мария Порошина и Илья Древнов | Фото: 24smi.org

Мария Порошина и Илья Древнов | Фото: 24smi.org


Мария Порошина и Илья Древнов с детьми | Фото: 24smi.org

Мария Порошина и Илья Древнов с детьми | Фото: 24smi.org

В ее фильмографии – больше 70 работ. Популярность ей принесли сериалы «Бригада» и «Всегда говори всегда», где Порошина играла главную роль на протяжении 9 сезонов, а также фильмы «Ночной дозор» и «Дневной дозор». Она не делала долгих пауз в карьере в связи с рождением детей, а во время последней беременности снималась в сериале «Челночницы» и играла в антрепризах.
Актриса с детьми | Фото: wday.ru

Актриса с детьми | Фото: wday.ru

Актрисе удается совмещать кинокарьеру и воспитание пятерых детей. Мария признается: «О большой семье я мечтала с детства. Почему? Я ведь была одна у родителей, и, может, мне не хватало общения, все просила у мамы сестричку или братика. Или потому, что у моей прапрабабушки была большая семья – восемь дочерей. Кто знает, может, гены и сыграли свою роль. Кто-то говорит, что нужно достойно воспитать одного ребенка, чтобы на него хватило сил и денег на обучение. Люди боятся иметь больше одного ребенка, это рискованно и страшно. И мне страшно! Но я хочу попытаться пройти трудности и испытания, хочу надеяться и верить, что мои дети вырастут хорошими людьми».
Актриса с детьми | Фото: wday.ru

Актриса с детьми | Фото: wday.ru

 

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Звезды современного российского кино, которые стали многодетными мамами

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