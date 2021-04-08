8 грязных мест в доме, о которых не подозревают даже очень щепетильные хозяйки

Если вы до сих пор считаете, что самым грязным в вашем доме является ободок под унитазом, то вынуждены вас разочаровать.

Оказывается, микробы и бактерии любят обитать не только там.

Мы составили для список мест в квартире, которые нуждаются в регулярной уборке.

1. Морозильная камера

Морозильную камеру нужно размораживать раз в 2 месяца.

Многих этот факт удивит, но согласно результатам исследований ученых, в морозильных камерах обитают свыше 11 миллионов бактерий. И это несмотря на то, что там постоянно поддерживается низкая температура. Вредные микроорганизмы попадают в холодильник вместе с такими продуктами, как рыба и мясо. Процессы размножения становятся возможными благодаря тому, что морозильная камера очень редко моется. Согласно мнению экспертов, холодильники с капельной и воздушно-капельной системой оттаивания нужно размораживать каждые 3 месяца. Если вы владеете устройством с системой no-frost – раз в полгода.

Что касается непосредственно морозилки, то ее нужно мыть приблизительно раз в 2 месяца. Перед тем, как начать процесс, выньте из камеры все продукты и разморозьте ее. Для эффективной чистки воспользуйтесь раствором с содой или уксусом. После того, как вы помоете морозилку, оставьте ее открытой на несколько часов, чтобы она проветрилась.

2. Губка для мытья посуды

По истечении двух-трех часов можете включить камеру.

Губки для мытья посуды нужно менять раз в неделю.

Маленькая и, на первый взгляд, совершенно безобидная губка, содержит 21 000 бактерий на один квадратный сантиметр. Такое большое количество микроорганизмов появляется из-за того, что губка при контакте с раковиной и грязной посудой впитывает в себя небольшие частички пищи. А если учитывать, что она постоянно влажная, то получаем идеальную среду для размножения вредных бактерий, которые невозможно устранить ни мылом, ни горячей водой.

По нашей информации, чтобы избежать неприятных последствий, менять губки и тряпки для посуды необходимо еженедельно. Также можно прибегнуть к дезинфекции тех средств, которыми вы пользуетесь. Для этого положите грязную губку в горячую воду, добавьте несколько капель уксуса, оставьте на 2-3 минуты, после чего положите в микроволновку на 60 секунд. Так вы сможете избавиться от бактерий, которые уже успели поселиться на средстве для мытья посуды.

3. Разделочная доска

На разделочную доску микробы попадают через рыбу и мясо.

Самыми опасными для здоровья человека являются бактерии, которые попадают на разделочную доску вместе с рыбой, мясом и рядом других сырых продуктов. Среди них находится сальмонелла – бактерия, вызывающая инфекционное заболевание органов желудочно-кишечного тракта под названием сальмонеллез. И если мясо мы подвергаем термической обработке, за счет чего вредные микроорганизмы уничтожаются, то овощи для салата, нарезанные на той же доске – нет. В результате вместе с ними в организм может попасть инфекция, которая ослабит общее состояние здоровья и повредит ЖКТ.

Если вы не хотите рисковать своим здоровьем, то купите на кухню две разделочные доски – стеклянную и деревянную. Первую используйте для разделывания рыбы и мяса, чтобы кровь не впитывалась в поверхность, а вторую оставьте для нарезки хлеба, фруктов, овощей и ряда других продуктов неживотного происхождения. Также не забывайте регулярно обрабатывать разделочные доски уксусом, содой, перекисью водорода или любым другим антисептиком.

4. Занавеска для душа

Занавеску для душа нужно сушить в расправленном виде.

Всем известно, что бактерии больше всего любят влагу и тепло. Поэтому ванная комната – идеальная среда для их размножения. Больше всего микроорганизмов содержится на виниловых занавесках для душа. Именно поэтому данный предмет следует менять каждый месяц. Что касается ухода за занавесками, то их стоит сушить в расправленном виде после каждого приема душа либо ванной. Также нужно оставлять открытой дверь в комнату, чтобы быстрее вышел влажный воздух.

Совет: вместо виниловых занавесок лучше выбрать тканевые, так как они являются неблагоприятной средой для размножения бактерий. Вопреки расхожему мнению, ухаживать за такими занавесками несложно – достаточно пару раз в неделю стирать их в машинке.

5. Насадка для душа

Насадку для душа нужно промывать в воде с содой раз в неделю.

На внутренней поверхности насадки для душа скапливается очень много вредных микроорганизмов. И когда вы включаете воду, они беспрепятственно перемещаются с насадки на ваше тело.

Чтобы оградить себя от влияния микробов, раз в неделю дезинфицируйте насадку при помощи содового раствора. Также для этих целей можно использовать специальное средство для туалета.

6. Вентиляционная решетка

На вентиляционной решетке скапливается много пыли.

Даже во врем генеральной уборки, когда хозяйки вымывают всю квартиру до блеска, о вентиляционной решетке часто забывают. А зря, ведь это поистине райское место для появления и размножения вредных микроорганизмов. Вследствие того, что решетка со временем обрастает пылью, которую никто не торопится убрать, в тандеме с бактериями она может спровоцировать появление кашля или даже астмы, попав в легкие.

Не допустить возникновения заболевания очень просто – необходимо чистить решетку по мере ее загрязнения. Для этих целей используйте мыльный раствор и спиртовую салфетку – тогда у бактерий точно не останется никаких шансов.

7. Компьютерная клавиатура

Компьютерную клавиатуру нужно чистить пылесосом или специальным желе.

Не зря на просторах интернета популярность набирает фраза «Вытряхни клавиатуру – съешь печенье». Если вы любите перекусить за компьютером или ноутбуком, то такая участь ожидает и вас. А в комплекте с крошками на клавиатуре соберется еще и пыль, а вместе с ней появятся бактерии. Поэтому почаще уделяйте время на ее чистку.

Клавиатуру можно избавить от загрязнений при помощи пылесоса с небольшой насадкой для мебели, или купив специальное желе для чистки. Его нужно будет равномерно распределить по клавиатуре, аккуратно прижать и снять. Желе соберет все крошки, и вы за считанные секунды извлечете их из компьютера либо ноутбука.

8. Ванная

В ванной содержится самое большое количество бактерий.

Регулярно очищать нужно не только вышеупомянутые места, но также и ванную комнату, которая, по словам экспертов, является самой грязной зоной в доме. Да-да – эта комната по количеству микробов обошла даже кухню, из-за влажной среды, частичек волос и кожи. Поэтому старайтесь проводить здесь влажную уборку 2 раза в неделю, желательно в среду и пятницу. Только тщательная очистка помещения поможет избежать размножения микробов, бактерий и прочих вредных микроорганизмов.