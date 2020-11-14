9 занимательных фактов об Останкинской телебашне, которая может выдержать землетрясение до 8 баллов

Останкинскую телебашню можно справедливо считать одной из самых известных достопримечательностей российской столицы. При этом интерес в ней составляет не только ее прямое назначение и внушительная высота. Стеклянные полы, почтовый ящик и даже свадьбы рядом с созданием картинки для телевизора - все это создаёт неповторимый образ для башни, однако от этом на самом деле мало кто знает. Вашему вниманию девятка оригинальных фактов об Останкинской телебашне, которые известны далеко не каждому.

1. История появления

Останкинская Телебашня в процессе строительства. /Фото: bigpicture.ru

2. Первое название телебашни

В СССР название у башни было такое же длинное, как и она сама. / Фото: m24.ru

3. О запасе прочности

Нижняя часть конструкции в форме перевернутой лилии делает башню устойчивой к катаклизмам. /Фото: vokrugsveta.ru

4. Башня качается на ветру

Порывы ветра башню не ломают, а только гнут немного. /Фото: tonkosti.ru

5. Молнии - частые гости на шпиле башни

Башня, как и любая высотка, постоянно страдает от попадания молний. /Фото: gazeta.ru

6. Стеклянные полы Останкинской башни

Популярное место для памятных фото и незабываемых впечатлений. /Фото: kudago.com

7. Башня - место для бракосочетания

Свадьба на высоте более 300 метров. /Фото: vm.ru

9. Собственный почтовый ящик

У самой высокой башни и почта во всех смыслах на высоте. /Фото: rg.ru

9. Рекордсмен по высоте

В Европе - первая по высоте, в мире - четвёртая. /Фото: wikipedia.org

Историю будущей телевизионной достопримечательности Москвы принято считать с 27 сентября 1960 года, когда был заложен фундамент Останкинской телебашни. Возведение продолжалось более семи лет, и 5 ноября 1967 года была сдана первая очередь строительства. В результате столица советского государства обзавелась телебашней высотой 540 метров.Первоначально телебашне присвоили традиционное для советской действительности длинное и пафосное название - «Общесоюзная радиотелевизионная передающая станция имени 50-летия Октября».И лишь на последнем издыхани СССР, в 1991 году, сооружение получило более короткое и такое знакомое всем нам наименование - Останкинская телебашня.Конечно, при строительстве столь высокого и масштабного сооружения обязательно просчитывали коэффициент ее прочности и сейсмоустойчивости. И в этом отношении специалисты постарались на славу. Так, по информации Novate.ru, Останкинская башня способна противостоять различного рода стихийным бедствиям и даже выдерживать землетрясение до 8 баллов по шкале Рихтера.Как и любой другой высотный объект, Останкинская башня также покачивается от порывов ветра. Так, например, в результате ветровой нагрузки шпиль сооружения может отклониться на несколько метров в сторону. Информация об этих отклонениях фиксируется специальным оборудованием - инклинометром на высоте 503 метра.рекорд по максимальному колебанию был зафиксирован в 1998 году - тогда шпиль отклонился на 6 метров при ветре 35 м/с.Еще одна рядовая особенность всех высотных сооружений - это то, что они регулярно становятся объектом для поражения молниями. Так, по данным Novate.ru, в металлический шпиль башни ежегодно попадает больше полусотни молний. Правда, после большая часть разрядов бьёт не в саму башню, а из её антенной части уходит в облака.За всю историю существования Останкинской телебашни ее посетили более 10 миллионов человек. И у большинства из них наверняка захватывало дух,когда они попадали на одно из излюбленных мест для фотографирования на смотровой площадке. Речь идёт о полах из прозрачного стекла. Всего можно найти 6 секций, каждая из которых насчитывает по 3 слоя бронированного стекла шириной 8 мм. Такая толщина способна выдержать ударную нагрузку в 3 тонны на квадратный метр.Не так давно, в 2019 году, на территории Останкинской телебашни появилась возможность провести церемонию регистрации брака. Такие образом молодожёны получают шанс связать себя священными узами на огромной высоте с потрясающим панорамным видом на российскую столицу. На сегодняшний день этой услугой воспользовались уже более сотни пар.Не так давно, в конце 2019 года, Останкинская телебашня обзавелась своим собственным почтовым ящиком. Установили его на высоте 337 метров, что сделало его самым высоким на отечественных просторах. Соответствующее достижение было зафиксировано в Книге рекордов России.Далеко не всем известно и о том, что на момент окончания строительства Останкинская башня являлась самой высокой свободностоящей башней на планете, за что также была внесена в книгу рекордов Гиннесса. Этот рекорд Телебашня удерживала в течение восьми лет. Но и на сегодняшний день одно почётное звание Останкинская башня продолжает за собой иметь, являясь самым высоким сооружением не только в России, но и в Европе.