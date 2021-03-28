Бульон, сыр, молоко: 10 продуктов, которые можно замораживать без тени сомнения

С правильным подходом морозильная камера отлично экономит время, деньги и силы. /Фото: difundir.org
Не все используют морозильную камеру на все 100%. Часто в ней хранится мороженое, лед и какие-то полуфабрикаты на случай быстрой готовки. Однако морозилка способна взять на хранение гораздо большее количество полезных продуктов, которые всегда хочется иметь под рукой или не хочется съедать сейчас, но и выбрасывать жалко.
1. Бульон
Под рукой всегда будет основа для супа, если заморозить немного бульона. /Фото: dom-eda.com
Морозильную камеру часто недооценивают. Если сварить сразу большую порцию бульона, а потом частично его заморозить, то при следующей готовке супа можно сэкономить себе массу времени. При желании в бульон дополнительно кладется мясо, тогда залив кипятком замороженный «кусочек» можно с легкостью сразу же приступить к быстрой готовке. Замораживать бульон удобно в пластиковых контейнерах или зип-пакетах.
2. Орехи
Для готовки или полезного перекуса орехи на хранение можно отправлять в морозилку. /Фото: smak.ua
Орехи очень хорошо сохраняются в морозильной камере. В отличие от хранения в шкафчике, их структура и запах не изменяется, тогда как поддержание комнатной температуры может привести к появлению затхлого запаха через какое-то время. В морозилку можно класть, как целые орехи в скорлупе или без нее, так и нарезанные или раскрошенные орехи. Среди них могут быть арахис, фундук, грецкий орех и миндаль.
3. Бананы
Найден новый эффективный способ хранения бананов. /Фото: suseky.com
Бананы — очень вкусные, питательные и полезные плоды. Но знамениты они не только этим, а еще и своей способностью очень быстро темнеть и портиться. Чтобы этого избежать, можно очистить, нарезать бананы на кусочки и отправить храниться в морозильной камере. Если положить их в пакет, то при необходимости легко будет брать нужное количество кусочков. Замороженные бананы — подходящий продукт для приготовления холодных десертов, использования в выпечке или добавления в молочные коктейли.
4. Хлеб
Хлеб тоже можно замораживать. /Фото: byzypriestcom.files.wordpress.com
Не обязательно ходить за хлебом каждые несколько дней. Вполне можно купить пару батонов и один из них заморозить в камере прямо целиком. В морозилке хлеб отлично сохраняет свои полезные и вкусовые качества, а когда подойдет время его съесть, то для разморозки он перекладывается в холодильник. После ночи в холодильной камере батон, хлеб или булочки будут как новенькие и готовые к употреблению.
5. Сыр
Сыр всегда будет под рукой, если его правильно хранить. /Фото: sc01.alicdn.com
Сыр можно отправлять в морозильную камеру целыми кусочками, нарезкой или в натертом виде. Это удобно делать, когда остатки рискуют пропасть в холодильнике или удалось купить много сыра по скидке, но не хочется сразу весь съедать. Натертый замороженный сыр — отличная добавка при приготовлении пиццы, запеченных или других горячих блюд.
6. Молоко
Молоко также подлежит заморозке. /Фото: nosalty.hu
Замороженное и впоследствии размороженное молоко отлично подходит для приготовления различных блюд, например, каш или мучных изделий. Также оно отлично дополняет горячие напитки. Замораживать молоко можно прямо в мягких пакетах, пластиковых бутылках или разлив по формочкам. Маленькие кубики замороженного молока удобно отправлять в кофе или чай.
7. Суп
Если приготовили много или нужно отложить на потом — не беда. /Фото: samchef.ru
Отлично поддаются заморозке супы с кремовой консистенцией. Картофель после заморозке может изменить свой цвет и структуру, поэтому при заморозке отдать предпочтение гороховым, фасолевым или грибным супам. Для заморозки удобно использовать порционные контейнеры, в которых можно сразу поставить суп на разморозку.
8. Масляный крем
Можно делать заготовки на выпечку в удобное время. /Фото: brovarnya-rivne.com
Приготовленный заранее масляный крем удобно использовать, когда нужно быстро что-то приготовить. Он подходит для кексов, пирогов, тортов, пирожных и блинчиков. Чтобы вернуть масляному крему привычную консистенция, его нужно разморозить при комнатной температуре, а потом повторно взбить.
Полезный совет: Обычно когда продукты отправляются в морозилку, о них часто забывают до тех пор, пока они не понадобятся. Однако и они имеют определенный срок хранения, поэтому для своей же безопасности и здоровья лучше фиксировать дату заморозки на бумажке или наклейке, закрепленной на пакете с продуктом.
9. Маринованное мясо
Приготовиться к шашлыкам заранее теперь не проблема. /Фото: edimnaprirode.com
Подготавливать мясо к пикнику можно не только в холодильнике, но и в морозильной камере. После покупки мясо кладется прямо в пакет с маринадом и отправляется в морозилку. За ночь или несколько часов для отдыха на природе мясо нужно переложить в холодильник для разморозки. Мясо будет хорошо промаринованным, аппетитным и вкусным, его можно сразу готовить на гриле или мангале.
10. Мягкие десерты
Аппетитный перекус на скорую руку. /Фото: sernur.club
В морозилке отлично хранятся приготовленные блины, оладьи, сырники и даже мягкие «венские» вафли. Чтобы сохранить все вкусовые качества неизменными, десерты нужно переложить бумагой для выпечки, отправить в зип-пакет и только потом заморозить. Когда захочется их съесть, вафли или оладьи можно быстро разморозить в микроволновой печи. А если сделать это в тостере, то получится еще и хрустящая корочка.
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