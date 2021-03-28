Бульон, сыр, молоко: 10 продуктов, которые можно замораживать без тени сомнения

С правильным подходом морозильная камера отлично экономит время, деньги и силы. /Фото: difundir.org

1. Бульон

Под рукой всегда будет основа для супа, если заморозить немного бульона. /Фото: dom-eda.com

2. Орехи

Для готовки или полезного перекуса орехи на хранение можно отправлять в морозилку. /Фото: smak.ua

3. Бананы

Найден новый эффективный способ хранения бананов. /Фото: suseky.com

4. Хлеб

Хлеб тоже можно замораживать. /Фото: byzypriestcom.files.wordpress.com

5. Сыр

Сыр всегда будет под рукой, если его правильно хранить. /Фото: sc01.alicdn.com

6. Молоко

Молоко также подлежит заморозке. /Фото: nosalty.hu

7. Суп

Если приготовили много или нужно отложить на потом — не беда. /Фото: samchef.ru

8. Масляный крем

Можно делать заготовки на выпечку в удобное время. /Фото: brovarnya-rivne.com

9. Маринованное мясо

Приготовиться к шашлыкам заранее теперь не проблема. /Фото: edimnaprirode.com

10. Мягкие десерты

Аппетитный перекус на скорую руку. /Фото: sernur.club