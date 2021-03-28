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Бульон, сыр, молоко: 10 продуктов, которые можно замораживать без тени сомнения


С правильным подходом морозильная камера отлично экономит время, деньги и силы. /Фото: difundir.org

С правильным подходом морозильная камера отлично экономит время, деньги и силы. /Фото: difundir.org


Не все используют морозильную камеру на все 100%. Часто в ней хранится мороженое, лед и какие-то полуфабрикаты на случай быстрой готовки. Однако морозилка способна взять на хранение гораздо большее количество полезных продуктов, которые всегда хочется иметь под рукой или не хочется съедать сейчас, но и выбрасывать жалко.

 

1. Бульон


Под рукой всегда будет основа для супа, если заморозить немного бульона. /Фото: dom-eda.com

Под рукой всегда будет основа для супа, если заморозить немного бульона. /Фото: dom-eda.com

 

Морозильную камеру часто недооценивают. Если сварить сразу большую порцию бульона, а потом частично его заморозить, то при следующей готовке супа можно сэкономить себе массу времени. При желании в бульон дополнительно кладется мясо, тогда залив кипятком замороженный «кусочек» можно с легкостью сразу же приступить к быстрой готовке. Замораживать бульон удобно в пластиковых контейнерах или зип-пакетах.

2. Орехи


Для готовки или полезного перекуса орехи на хранение можно отправлять в морозилку. /Фото: smak.ua

Для готовки или полезного перекуса орехи на хранение можно отправлять в морозилку. /Фото: smak.ua

 

Орехи очень хорошо сохраняются в морозильной камере. В отличие от хранения в шкафчике, их структура и запах не изменяется, тогда как поддержание комнатной температуры может привести к появлению затхлого запаха через какое-то время.
В морозилку можно класть, как целые орехи в скорлупе или без нее, так и нарезанные или раскрошенные орехи. Среди них могут быть арахис, фундук, грецкий орех и миндаль.

3. Бананы


Найден новый эффективный способ хранения бананов. /Фото: suseky.com

Найден новый эффективный способ хранения бананов. /Фото: suseky.com

 

Бананы — очень вкусные, питательные и полезные плоды. Но знамениты они не только этим, а еще и своей способностью очень быстро темнеть и портиться. Чтобы этого избежать, можно очистить, нарезать бананы на кусочки и отправить храниться в морозильной камере. Если положить их в пакет, то при необходимости легко будет брать нужное количество кусочков. Замороженные бананы — подходящий продукт для приготовления холодных десертов, использования в выпечке или добавления в молочные коктейли.

4. Хлеб


Хлеб тоже можно замораживать. /Фото: byzypriestcom.files.wordpress.com

Хлеб тоже можно замораживать. /Фото: byzypriestcom.files.wordpress.com

 

Не обязательно ходить за хлебом каждые несколько дней. Вполне можно купить пару батонов и один из них заморозить в камере прямо целиком. В морозилке хлеб отлично сохраняет свои полезные и вкусовые качества, а когда подойдет время его съесть, то для разморозки он перекладывается в холодильник. После ночи в холодильной камере батон, хлеб или булочки будут как новенькие и готовые к употреблению.

5. Сыр


Сыр всегда будет под рукой, если его правильно хранить. /Фото: sc01.alicdn.com

Сыр всегда будет под рукой, если его правильно хранить. /Фото: sc01.alicdn.com

 

Сыр можно отправлять в морозильную камеру целыми кусочками, нарезкой или в натертом виде. Это удобно делать, когда остатки рискуют пропасть в холодильнике или удалось купить много сыра по скидке, но не хочется сразу весь съедать. Натертый замороженный сыр — отличная добавка при приготовлении пиццы, запеченных или других горячих блюд.

6. Молоко


Молоко также подлежит заморозке. /Фото: nosalty.hu

Молоко также подлежит заморозке. /Фото: nosalty.hu

 

Замороженное и впоследствии размороженное молоко отлично подходит для приготовления различных блюд, например, каш или мучных изделий. Также оно отлично дополняет горячие напитки. Замораживать молоко можно прямо в мягких пакетах, пластиковых бутылках или разлив по формочкам. Маленькие кубики замороженного молока удобно отправлять в кофе или чай.

7. Суп


Если приготовили много или нужно отложить на потом — не беда. /Фото: samchef.ru

Если приготовили много или нужно отложить на потом — не беда. /Фото: samchef.ru

 

Отлично поддаются заморозке супы с кремовой консистенцией. Картофель после заморозке может изменить свой цвет и структуру, поэтому при заморозке отдать предпочтение гороховым, фасолевым или грибным супам. Для заморозки удобно использовать порционные контейнеры, в которых можно сразу поставить суп на разморозку.

8. Масляный крем


Можно делать заготовки на выпечку в удобное время. /Фото: brovarnya-rivne.com

Можно делать заготовки на выпечку в удобное время. /Фото: brovarnya-rivne.com

 

Приготовленный заранее масляный крем удобно использовать, когда нужно быстро что-то приготовить. Он подходит для кексов, пирогов, тортов, пирожных и блинчиков. Чтобы вернуть масляному крему привычную консистенция, его нужно разморозить при комнатной температуре, а потом повторно взбить.

Полезный совет: Обычно когда продукты отправляются в морозилку, о них часто забывают до тех пор, пока они не понадобятся. Однако и они имеют определенный срок хранения, поэтому для своей же безопасности и здоровья лучше фиксировать дату заморозки на бумажке или наклейке, закрепленной на пакете с продуктом.

9. Маринованное мясо


Приготовиться к шашлыкам заранее теперь не проблема. /Фото: edimnaprirode.com

Приготовиться к шашлыкам заранее теперь не проблема. /Фото: edimnaprirode.com

 

Подготавливать мясо к пикнику можно не только в холодильнике, но и в морозильной камере. После покупки мясо кладется прямо в пакет с маринадом и отправляется в морозилку. За ночь или несколько часов для отдыха на природе мясо нужно переложить в холодильник для разморозки. Мясо будет хорошо промаринованным, аппетитным и вкусным, его можно сразу готовить на гриле или мангале.

10. Мягкие десерты


Аппетитный перекус на скорую руку. /Фото: sernur.club

Аппетитный перекус на скорую руку. /Фото: sernur.club

 

В морозилке отлично хранятся приготовленные блины, оладьи, сырники и даже мягкие «венские» вафли. Чтобы сохранить все вкусовые качества неизменными, десерты нужно переложить бумагой для выпечки, отправить в зип-пакет и только потом заморозить. Когда захочется их съесть, вафли или оладьи можно быстро разморозить в микроволновой печи. А если сделать это в тостере, то получится еще и хрустящая корочка.

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Бульон, сыр, молоко: 10 продуктов, которые можно замораживать без тени сомнения

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Бульон, сыр, молоко: 10 продуктов, которые можно замораживать без тени сомненияПодписаться на мой Instagram
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