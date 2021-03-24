Когда снимались все запреты: цикличность сексуальных революций

Понятие «сексуальная революция», как правило, связывают c второй половиной XX века, когда молодежь, родившаяся в условиях разрушенной экономики после Второй мировой войны, не считала нужным придерживаться взглядов прежней морали. Но, в прошлых веках тоже случались сексуальные революции, начиная со времен Древнего Рима.











Гомосексуализм в Древней Греции (530-е гг. до н. э.)



Если брать за точку отсчета древние племена, то никакого запрета на секс там не существовало. Как только появилось понятие цивилизаций, то интимные отношения начинали регламентироваться. В Древней Греции запреты сексуального характера распространялись только на женщин, мужчинам же дозволялось делать вступать в связи с мальчиками. Но, тем не менее, почитался институт брака.







Римляне времен упадка. Кутюр Тома, 1847 год. Фрагмент.



В Древнем Риме эпоха сексуальной вседозволенности в любой форме наступает в I н. э. с приходом к власти Калигулы. Известно, что император провозгласил себя воплощением бога на земле. Он лишил девственности свою сестру Друзиллу, выдал ее замуж, а потом забрал обратно. О его оргиях ходили легенды. Часто Калигула выбирал понравившуюся женщину на пиру, забирал в свои покои, а затем рассказывал мужу, какова она в постели.

Флоралии. Проспер Пьятти, 1899 год.Если император позволял себе такие вещи, то простой народ также обрадовался вседозволенности. Бордели можно было встретить на каждом углу, проституцией занимались даже женщины из правящей элиты.После падения Римской империи наступают Темные века, на смену языческим богам приходит христианство. Все земные желания (в том числе и секс) на долгие века становятся греховными.Светловолосая одалиска, Франсуа Буше, 1752.Конец Средневековья сменяет эпоха Ренессанса. Толчком к этому стали византийцы, бежавшие в Европу после разгрома Османской Империей в 1453 году. Они заново знакомят европейцев с традициями античности, и вместе с тем, с понятием сексуальной раскрепощенности. Люди, уставшие от постоянных запретов католической церкви и подавления в себе мирских потребностей, с радостью заново начинают познавать красоту природы, и, конечно же, человека. Секс перестает считаться чем-то греховным.В XVI–XVIII веках в куртизанки и фавориты становятся естественным явлением. Никто не считал постыдным отдавать свое тело влиятельным особам в обмен на содержание, драгоценные подарки и положение в обществе.Екатерина II и князь Потемкин.О любвеобильности Екатерины Великой ходили легенды. Говорят, что однажды фаворит императрицы Потемкин был в отъезде, и ей на глаза попался симпатичный истопник исполинского роста. Екатерина приказала «затопить камин в ее спальне». Когда истопник начал разжигать огонь, императрица скривилась, заметив, мол, не так нужно согревать свою государыню. На следующее утро понятливому истопнику был дарован дворянский титул с десятью тысячами крепостных и новая фамилия – Теплов.Демонстрация суфражисток в Лондоне, март 1910 г.К XIX веку протестантская церковь опять берет контроль над нравственностью в свои руки. Эпоха получает название викторианской, т. к. британская королева была чрезмерно строга в вопросах морали. Интимные связи вне брака считались развратом, а за гомосексуализм отправляли в психбольницы или тюрьмы.С развитием индустриализации женщины все чаще получали возможность осваивать «мужские» профессии. Осознание своей значимости приводит к появлению движения суфражисток , а затем возникает понятие «феминизм». Женщины стали бороться за свои права: требовать отмены запрета на аборты, развод и секс вне брака. Если проследить историю XX века, то становится ясно, что сексуальная революция с каждым десятилетием только набирала обороты. В XXI веке практически не осталось табу на интимные отношения между обоими полами.Сексуальная революция после распада Советского Союза.Что касается Советского Союза, то неофициальным девизом Октябрьской революции можно назвать выражение «Сломать всё», в том числе и патриархальный уклад страны. Революционерка Александра Коллонтай считала, что «проституция должна быть не профессией, а хобби». Первые декреты Ленина снимали запреты на гомосексуализм и секс вне брака. Прежние ценности считались пережитком эпохи. На улицах Москвы и Петербурга частенько можно было увидеть участников общества «Долой стыд», разгуливающих с лозунгами и абсолютно голых. Но, когда всеобщее возбуждение от революции проходит, власть снова запрещает свободную любовь и приветствует брак. В последующие десятилетия ситуация только усугубляется. Настоящая сексуальная революция наступает в стране только после развала Советского Союза, когда через открытые границы проникает западная культура.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)