Запрещенные подарки: Что нельзя было дарить на Руси

Часы: отсчет отпущенного времени и символ расставания

Настенные часы дарить было можно. /Фото: avatars.mds.yandex.net

Ножи как магнит для нечистой силы и зеркала, которые крадут молодость

Зеркалам на Руси приписывались мистические свойства. /Фото: rostovgazeta.ru

Пустые кошельки, ведущие к финансовому краху и слезы русалок в виде жемчуга

Жемчуг на Руси называли слезами русалки. /Фото: static.life.ru

Похоронные символы – полотенце и тапочки

На похоронах вручали полотенца и платки. /Фото: perunica.ru

Приданое для новорожденного, накликающее смерть

Дарить что-то для еще нерожденного малыша на Руси не рекомендовалось. /Фото: img11.postila.ru

Кресты и иконы, которые можно было принимать только от близких людей

Принимать в подарок крест можно только от близкого человека. /Фото: magiya.guru