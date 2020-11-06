Запрещенные подарки: Что нельзя было дарить на Руси

Получать подарки всегда приятно. Сегодня люди практически не задумываются о том, можно ли или нельзя дарить какую-то вещь. Исходят из своих финансовых возможностей, вкусов, стараются узнать у человека, что бы ему хотелось получить в качестве подарка, а иногда просто делаю сюрпризы. На Руси же существовали самые разные суеверия, которые запрещали преподносить в качестве презента некоторые предметы. Читайте, почему нельзя было порадовать девушку жемчужным ожерельем и почему запрещалось дарить наручные часы.
Часы: отсчет отпущенного времени и символ расставания
Настенные часы дарить было можно. /Фото: avatars.mds.yandex.net
На Руси не рекомендовалось дарить часы. Правда относилось это суеверие только к наручным моделям, то есть возникло оно в то время, когда эти аксессуары получили распространение. Почему же такой презент был неподходящим: считалось, что, бегая по кругу, стрелки часов отсчитывают отпущенное человеку время жизни, намекая, что оно быстротечно и его не так уж много. Кроме того, мужчинам не рекомендовалось дарить часы женщинам, а женщинам, наоборот, мужчинам. Если такое происходило, то можно было ожидать скорого расставания. Хорошо, что настенные часы и будильники не считались опасным подарком.
Ножи как магнит для нечистой силы и зеркала, которые крадут молодость
Зеркалам на Руси приписывались мистические свойства. /Фото: rostovgazeta.ru
К нежелательным подаркам относились также острые предметы. Преподнося нож или кинжал, вилки или ножницы, булавки или иголки можно было навлечь на одариваемого неприятности, поссорить супругов, внести разлад семью. Считалось, что такие подношения привлекают нечистую силу.
Нельзя было дарить зеркала. На Руси всегда считали, что через эти загадочные мерцающие предметы в мир людской могут выбираться сверхъестественные силы. Девушкам не рекомендовалось часто любоваться на себя в зеркальце, говорили, что в этом случае можно очень быстро постареть. А уж что касается случая, когда этот аксессуар разбивался или трескался – это было совсем плохо, и тогда владельцу следовало готовиться к семилетний череде проблем.
Пустые кошельки, ведущие к финансовому краху и слезы русалок в виде жемчуга
Жемчуг на Руси называли слезами русалки. /Фото: static.life.ru
Если хотелось подарить какую-то посуду, например кастрюлю или чашку, а также кошелек, то внутрь нужно было обязательно спрятать монетку любого достоинства. Если этого не сделать, то хозяевам грозят финансовые неудачи, потери, что, несомненно, очень грустно. А вот емкости с деньгами внутри были способны притянуть достаток.
Что касается украшений, которые и раньше, и сейчас женщины обожают получать в подарок, то с ними тоже были некоторые сложности. Ни в коем случае нельзя было преподносить жемчуг. На Руси он носил поэтическое название «русалочьи слезы». По старинным легендам, русалки - это молодые девушки-утопленницы, и потому, получив в подарок изделие из жемчуга или просто жемчужины, женщина будет долгие годы плакать и страдать.
Похоронные символы – полотенце и тапочки
На похоронах вручали полотенца и платки. /Фото: perunica.ru
В разряд ненужных подарков попадали также такие обыденные предметы, как полотенце, носовой платок и тапочки. На Руси их связывали с похоронами. Был обычай, заключающийся в том, что людям, несущим гроб, преподносили новое полотенце, а все остальные участники похорон получали в подарок платок. Это делалось для того, чтобы умершего вспоминали. Тапочки же - это атрибут покойника. Конечно, это не изящная домашняя обувь с помпончиками, но все же словосочетание похоронные тапочки очень распространено. Считалось, что поднеся такой презент человеку, ему намекают на то что смерть близка. Кстати, что касается носовых платков, то и сегодня многие думают, что такой подарок связан со слезами.
Были и еще подарки, ассоциирующиеся со смертью. Например, живые цветы в России презентовать не рекомендовалось, поскольку срезанное растение не имеет корней, не может пить соки земли. Поэтому оно высасывает силу из того, кому его подарили. Букеты носили на кладбище и клали на могилы. Но это суеверие относилась к языческим временам, а когда после принятия христианства из Византии пришла традиция дарить букеты и украшать цветами помещения, на Руси стали более лояльно относиться к таким подаркам. Осталось только ограничение не дарить четное количество цветочков, поскольку это подходит только для кладбища и означает, что человеку осталось недолго.
Приданое для новорожденного, накликающее смерть
Дарить что-то для еще нерожденного малыша на Руси не рекомендовалось. /Фото: img11.postila.ru
Была еще одна примета, в которую и сегодня многие верят: не покупать для малыша приданое, пока он не появился на свет, не преподносить до этого момента родителям подарков, связанных с новорожденным - никаких одеялец, детской посуды, ползунков, игрушек. Скорее всего на Руси такое суеверия сложилось в связи с тем, что детская смертность была очень высока. Дети часто рождались мертвыми или умирали в первые дни своей жизни, и тогда приданое просто выбрасывали или отдавали кому-то. Еще говорили, что что если составить подарок для малыша заранее, то в нем может поселиться нечисть и впоследствии она будет беспокоить ребеночка.
Кресты и иконы, которые можно было принимать только от близких людей
Принимать в подарок крест можно только от близкого человека. /Фото: magiya.guru
Существовали подарки, которые без страха можно было принять только от человека, который тебя действительно любит, от близкого – икона и крест. Если они подарены с какими-то дурными мыслями, то обязательно притянут неудачи и беды. Раньше право дарить такие вещи давалось только близким родственникам, родителям, крестному отцу и матери. Были и некоторые лазейки, позволяющие обезопасить человека при дарении ему запрещенного предмета: нужно было попросить заплатить хотя бы копейку, и тогда говорили, что примета работать не будет. Но не все решались так делать, потому что суеверия на Руси долгое время были своеобразными законом поведения.
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