Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк – еврейкой по национальности, с детских лет патологически ненавидел всё русс...Что из образа Лен...
  • Марат Гималутдинов
    Редкая херь.20 деталей в сове...
  • Ингерман Ланская
    экс-совки до сих пор верят передовицам газетки "правда".... маразм, заложенный в молодости, с годами только крепчает ...Была колбаса «Док...

Комнатные растения, от красоты которых вы будете в восторге

Почти в каждой квартире есть комнатные растения. Если вы являетесь исключением, то пора срочно исправить эту ошибку. Комнатные цветы выполняют в жилище человека сразу две функции: практическую и эстетическую.
Цветы украшают помещение, делают его уютным. Но самое главное, что комнатные растения очищают воздух, обогащая его кислородом. Посмотрите на эти цветы и выберите себе зеленого «спутника» и соседа, а лучше несколько.

1. Табернемонтана


Этот цветок – настоящая экзотическая красавица, изысканная, неповторимая, способная украсить даже простой и ничем не примечательный интерьер. Небольшой кустарник с белыми или кремовыми махровыми цветками, родом из Южной Америки, цветет практически круглогодично.
Комнатные растения, от красоты которых вы будете в восторге

2. Мединилла


Немного капризное тропическое растение порадует вас удивительными соцветиями. Цветы похожи на гроздья винограда, а окраска варьируется от нежно-розовой до фиолетовой. Затем на их месте появятся ягодки с большим количеством семян.
Комнатные растения, от красоты которых вы будете в восторге

3. Скутеллярия


Скутеллярия – компактный кустарник из Коста-Рики, который можно поселить у себя дома. В комнатных условиях он вырастает до полуметра в высоту. Летом он порадует вас огромными яркими цветками, собранными в подобие зонтика.

Комнатные растения, от красоты которых вы будете в восторге

4. Аптения


У многолетнего суккулента красивы даже листочки, напоминающие формой сердечки.
Зимой аптения находится в состоянии покоя, а к лету начинает обильно цвести. Цветовая гамма обширна, бутоны могут быть розовыми, красными, пурпурными.

Комнатные растения, от красоты которых вы будете в восторге

5. Педилантус


Педилантус часто принимают за искусственный цветок, уж слишком необычен и красив. Этот многолетник относят к семейству молочаев, поэтому его следует держать в недоступном для домашних питомцев месте.

Комнатные растения, от красоты которых вы будете в восторге

6. Лептоспермум


Неприхотливое растение из семейства миртовых отлично подойдет для начинающих цветоводов. У него много сортов и гибридов, есть и махровые разновидности. Красивые цветки очень напоминают яблоневые.
Комнатные растения, от красоты которых вы будете в восторге

7. Валлота


У этого цветка есть и неофициальное название – «огненная лилия». Южно-африканское растение выглядит необычно и очень ярко.
Комнатные растения, от красоты которых вы будете в восторге

8. Молочай миля


Многолетний суккулент из семейства молочаев неприхотлив и растет довольно медленно. Очень декоративен – соцветия из четырех цветков просто полыхают ярко-красными оттенками.
Комнатные растения, от красоты которых вы будете в восторге

Выращивание комнатных цветов отвлечет от грустных мыслей, поможет создать положительное настроение, даст сил и бодрости. В зеленый дом всегда приятно возвращаться.
А какие из перечисленных выше растений есть в вашем доме? Расскажите о них в комментариях.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Растениядом
Обсудить

Картина дня

наверх