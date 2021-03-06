Какие фильмы любили смотреть известные диктаторы

История знает немало примеров жесткого правления государством. Их жестокость и всевластие приводили к трагедиям целых народов и гибели множества людей. Но и им были не чужды простые человеческие слабости. Они влюблялись, женились, растили детей, увлекались искусством и смотрели фильмы. В нашем сегодняшнем обзоре предлагаем познакомиться с теми кинокартинами, которые любили и смотрели самые известные диктаторы.
Иосиф Сталин
Иосиф Сталин. / Фото: www.yandex.net
Советский правитель был настоящим киноманом, но смотрел не всё. В числе его любимых картин значатся музыкальные комедии «Цирк», «Весёлые ребята» и «Волга-Волга», он часто пересматривал комедии с участием Чарли Чаплина. Когда снимался фильм «Чапаев», Сталин лично выбирал один из трёх предложенных ему финалов, именно он и вошёл в картину. Он считал неуместным демонстрировать зрителям живого Чапаева, если всем известно о его гибели.
Кадр из фильма «Сестра его дворецкого». / Фото: www.kinopoisk.ru
Иосиф Сталин не отказывался от просмотров иностранных фильмов, предпочитая, правда, кинокомедии или остросюжетные картины. Вождь не один раз смотрел «Сестру его дворецкого» с Диной Дурбин и иногда возвращался к фильму «Сто мужчин и одна женщина». А после просмотра американского фильма «Тарзан: Человек-обезьяна» Иосиф Виссарионович лично приказал выпустить его в прокат, правда, советские зрители смогли его увидеть только в 1952 году.
Кадр из фильма «Пышка». / Фото: www.postila.ru
Значатся в списке кинопредпочтений Сталина первая часть «Ивана Грозного» Сергея Эйзенштейна, «Пышка» Михаила Ромма, «Катя» Мориса Турнёра, «Подруги» Лео Арнштама, «Новый Гулливер» Александра Птушко и трилогия о Максиме Григория Козинцева и Леонида Трауберга.
Адольф Гитлер
Адольф Гитлер. / Фото: www.yandex.net
Был поклонником киноискусства и Адольф Гитлер, ежедневно отводивший время для просмотра фильмов. При этом он с удовольствием мог смотреть фильмы совершенно разных жанров. Мюзиклы и вестерны, исторические драмы и комедии, - Гитлер действительно смотрел очень много картин. Но на первом месте в списке предпочтений фюрера стояли «Метрополис» и «Нибелунги» Фрица Ланга, а ещё «Кинг Конг» 1933 года. Но самой большой его любовью были диснеевские мультфильмы, он сами рисовал персонажей «Белоснежки и семи гномов», а ещё получал удовольствие от серии мультиков с участием Микки Мауса.
Бенито Муссолини
Бенито Муссолини. / Фото: www.twimg.com
Итальянский диктатор сам занимался кинопроизводством, именно он создал киностудию «Чинечитта» в 1937 году, он же спонсировал создание фильма «Сципион Африканский» Кармине Галлоне. А сам он был большим поклонником актрисы Аниты Пейдж, фильмы с которой пересматривал бесконечно. Он даже писал Пейдж около ста писем в год и предлагал ей стать его женой, чем вызвал гнев вице-президента студии MGM Ирвинга Тальберга, запретившего Аните Пейдж писать Муссолини ответные послания. В коллекции дуче хранилась австрийско-чехословацкая лента «Экстаз», широко известная первой в истории художественного полнометражного кино эротической сценой.
Ким Чен Ир
Ким Чен Ир. / Фото: www.behance.net
Северокорейский лидер владел огромнейшей киноколлекцией, в которой было порядка 20 тысяч фильмов. Большинство из них были голливудскими, а сам Ким Чен Ир обязательно интересовался новинками и любил порассуждать о фильмах, номинированных на получение премии «Оскар». Ему нравились также фильмы японские, а вот по жанрам Ким Чен Ир картины не разделял.
Режиссер Син Сан Ок. / Фото: www.mubi.com
Похищенный в 1978 году по приказу северокорейского лидера режиссёр Син Сан Ок из Южной Кореи, бежавший в 1986 во время командировки на кинофестиваль, рассказывал об отношении диктатора к кино. Самое удивительное было в том, что Ким Чен Ир категорически не разделял реальность и художественный вымысел, а фильмы воспринимал как события, происходившие на самом деле. Это касалось как картин о Джеймсе Бонде и Рэмбо, так мюзиклов и фильмов ужасов.
Мао Цзэдун
Мао Цзэдун. / Фото: www.regnum.ru
Китайский кормчий отличался особенной любовью к чтению, но с годами его зрение испортилось, а врачи рекомендовали Мао Цзэдуну беречь глаза и отказаться от книг. Именно тогда он увлёкся кино и стал смотреть много фильмов. По-настоящему тронули его сердце картины с участием Брюса Ли, которого китайский лидер искренне считал героем.
Фидель Кастро
Фидель Кастро. / Фото: www.360tv.ru
Кубинский лидер был большим поклонником литературы, а на его книжной полке почётное место занимали произведения Хемингуэя, Кафки, Сервантеса и Маркеса. Киноискусство тоже не оставляло команданте равнодушным, а самым любимым его фильмом была киноэпопея Сергея Бондарчука «Война и мир», которую он мог пересматривать многократно. Среди предпочтений Фиделя Кастро значились картины Стивена Спилберга, а фильмы с Чарли Чаплином он мог смотреть едва ли не ежедневно, если было на это время.
Саддам Хусейн
Саддам Хусейн. / Фото: www.yandex.net
Известно, что любимым фильмом иракского лидера был «Крёстный отец». Впрочем, он с удовольствием смотрел триллеры и те картины, после просмотра которых можно было порассуждать о теории заговора: «Враг государства», «День шакала» и «Разговор». А ещё он несколько раз пересматривал ленту Джона Стёрджеса «Старик и море».
Муаммар Каддафи
Муаммар Каддафи. / Фото: www.livelib.ru
Ливийский лидер был большим поклонником американского фантастического сериала «Звёздный путь» и даже всерьёз учил клингонский язык, придуманный создателями фильма. На него он планировал перевести собственную книгу. Муаммар Каддафи имел в своём распоряжении полную коллекцию фильмов с участием Стивена Сигала и мог многократно пересматривать «Приключения Бакару Банзая в восьмом измерении» режиссёра У.Д. Рихтера.
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