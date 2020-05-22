Как продлить жизнь срезанным цветам

Цветы удивительным образом влияют на настроение, и хочется сохранить красоту букета подольше. Есть несколько верных способов, которые знают флористы.







Как правильно обрезать цветы

Что добавить в воду, чтобы цветы дольше простояли

Можно ли оставлять разные цветы вместе

Как продлить жизнь срезанным пионам

Где лучше ставить букет

Если вы вносите цветы с холодной улицы, старайтесь, что перепад температур не был слишком резким. Лучше какое-то время подержать букет в прохладе, иначе бутоны могут быстро поникнуть.Прежде чем поставить цветы в вазу, оборвите все нижние листочки — все, которые будет закрывать вода. Если этого не сделать, то вода быстрее испортится, а вместе с ней и букет.Стебли нужно подрезать, чтобы они лучше впитывали воду. Возьмите острый нож (но не ножницы. они передавливают стебель). Сделайте косой срез, чтобы площадь впитывающей поверхности была побольше. Если это веточки сирени, например, или другие с плотной кожицей, кончики можно раздробить или расщепить ножом. На мягких стеблях, как у тюльпана, поцарапайте свежие срезы иголочкой.Еще один важный момент — делать все это желательно под струей воды или погрузив стебли в емкость с водой. Это препятствует попаданию воздуха и также помогает продлить жизнь букету.Стебли нарциссов, ирисов и мускари (другое его название — гадючий лук), прежде чем поставить в вазу с водой, нужно нагреть в течение нескольких секунд над пламенем свечи или же опустить ненадолго в очень горячую воду.Так же следует обработать и те цветы, из стебля которых выделяется млечный сок — молочаи, папоротники. Такая процедура остановит выделение молочка, и вода с букетом будет дольше оставаться чистой.Нарциссы и мускари (гадючий лук).Воду для цветов следует брать чистую, отстоявшуюся, комнатной температуры. И в дальнейшем продолжать следить за ее чистотой. Меняйте ее ежедневно и не допускайте гниения листочков в воде — их нужно своевременно удалять.Чтобы дополнительно напитать растения, добавьте в вазу специальный раствор для срезанных цветов. Приобрести его можно в любом флористическом магазине и киоске. Ну а если его под рукой не окажется, смело берите сахарницу: особенно большие сластены — нарциссы, гвоздики, тюльпаны. Столовой ложки на вазу среднего объема будет достаточно.НарциссыАспирин или активированный уголь убережет воду от гниения. Измельчите половину таблетки ацетилсалициловой кислоты или целую угольную. А затем размешай хорошенько добавку в воде.А вот для сирени советуют воду делать кислой — добавьте в вазу маленькую щепотку лимонной кислоты.СиреньКонечно, очень красиво смотрятся композиции. Но если хотите, чтобы цветы простояли в вашем доме дольше, его придется разобрать. К примеру, нарциссы, гвоздики не только не дают полноценно питаться прочим, но и сами увядают быстрее с соседями. Розы — тоже ярые эгоисты, даже разные сорта роз не всегда сочетаются между собой. Очень красив в букете молочай — но и его нельзя оставлять в нем надолго, сок из стеблей слишком едок. В общем, отдельно цветы точно будут радовать вас гораздо дольше.Не забывайте, что даже соло-букеты нужно поддерживать в однородном состоянии свежести. Ежедневно удаляйте засыхающие растения или отдельные бутоны. Они не только портят внешний вид букета, но и ускоряют увядание прочихЕсли вы покупаете или сами срезаете пионы на дачном участке, выбирайте те, где бутоны только готовы распуститься. Срезать лучше острым ножом и под углом, либо секатором, но тогда дома нужно будет все равно подрезать стебли наискосок.Перед тем как поместить пионы в вазу, опытные пионоводы советуют положить их на некоторое время в налитую водой ванну или таз. Температура воды — 20−25 градусов. Так цветы «привыкнут» к комнатной температуре.Подрезаем стебли под проточной водой наискосок, как и другие цветы. А вот дальше небольшой секрет от флористов: пионы лучше ставить в непрозрачную вазу, так они будут защищены от процессов гниения под воздействием солнечного света и гораздо дольше простоят.ПионыРазмер вазы под пионы лучше выбирать повыше — не менее чем на половину длины стебля, а лучше — ¾. В воду следует добавить слабенький раствор марганцовки с таблеткой аспирина (это подкислит и обеззаразит воду), а для подкормки — немного сахара (примерно чайную ложку на литр воды).Букет лучше всего ставить в светлом помещении, но уберегая от прямых солнечных лучей. Отопительные приборы поблизости и сквозняки так же не пойдут на пользу срезанным цветам. На ночь вазу можно перемещать во влажное и прохладное место. Вообще, при температуре 17−18° С букет останется свежим дольше, чем если будет стоят в помещении при 22 °C, к примеру.