Ферапонт Головатый: пчеловод, который подарил «сталинским соколам» 2 самолёта

С чего все началось

В 1941 году Ферапонту Головатому исполнился 51 год. На фронт его не призвали, он остался дома с тремя дочками и девятью внуками. Три зятя ушли на фронт. Очень может быть, что Ферапонт Петрович и сам был бы не против взять в руки оружие, но на кого такую ораву оставишь? Да и навоевался он уже к тому времени. За спиной у Ферапонта Головатого к тому времени была Первая мировая, в годы которой он служил в лейб-гвардии кирасирском Его Величества полку, воевал в составе пулеметной команды, был награжден Георгиевскими крестами 2-й, 3-й, 4-й степеней. В Гражданскую Головатый был командиром эскадрона Первой конной армии.

Но и оставшись в своем колхозе «Стахановец» на хуторе Степной Ново-Покровского района Саратовской области, где он работал пчеловодом, Ферапонт Петрович как мог, трудился для победы.

В декабре 1942 года Ферапонт Головатый выехал на рынок в город Саратов, от хутора Степной – 200 километров, чтобы продать мед. Меда Головатый в тот год накачал аж 2 центнера. Стоил он недешево: до 900 рублей за килограмм. Удачно расторговавшись, и набрав, безо всякого преувеличения, мешок денег, Головатый отправился к директору Саратовского авиазавода.