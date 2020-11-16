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Правила жизни Симпсонов

Правила жизни Симпсонов

Ровно 26 лет назад на телеканале «Fox» дебютировал один из самых продолжительных и успешных анимационных сериалов — «Симпсоны». На нем выросло не одно поколение, и это неудивительно, ведь мультик замечательный, в меру наивный и чертовски смешной.

В день рождения «Симпсонов» мы решили вспомнить самые гениальные фразы любимых мультгероев. Осторожно: присутствует черный юмор.

Не расстраивайся, что у нас нет денег. Ведь есть вещи, которые нельзя купить ни за какие деньги. Вот, например, динозавра. Гомер Симпсон


— Гомер, нравлюсь ли я тебе по-прежнему?
— Конечно.
— А тянет ли тебя к другим женщинам?
— Зачем мне чужой торт, когда рядом своя горбушка?

Правила жизни Симпсонов

Чтобы тебя любили, приходится быть со всеми хорошим каждый день. Чтобы ненавидели — напрягаться не приходится вообще. Гомер Симпсон
Отец перед сном укутывает меня так сильно, как никто другой. И знаете что? Ни один монстр до меня не добрался. Лиза Симпсон

— Ты вырубил мне свет! Как я буду есть без телевизора? Гомер Симпсон

Правила жизни Симпсонов

Дурак и деньги быстро расстаются. Я бы заплатил много денег тому, кто объяснил бы мне эту закономерность. Гомер Симпсон

Я знала, что ты забудешь купить мне подарок, поэтому мой подарок тебе — это твой подарок мне. Мардж Симпсон

— И сколько же это будет стоить?

— Это бесплатно!
— Звучит дороговато.

Правила жизни Симпсонов

— А правда, что вырученные деньги пойдут на помощь детям?
— Да, мы все чьи-то дети…

Меня вообще-то сложно удивить… О! Синяя машина! Гомер Симпсон

Как много интересного вы говорите! Как жаль, что это меня мало интересует. Гомер Симпсон

О боже! Космические пришельцы! Не ешьте меня. У меня жена, дети. Съешьте их! Гомер Симпсон

Правила жизни Симпсонов

Не вижу смысла выходить из дома. Мы все равно каждый раз возвращаемся обратно. Гомер Симпсон

— Мардж, мы уедем отсюда, разбогатеем и заведем семью!
— Гомер, у нас уже есть семья!
— Заведем получше!

Кого я обманываю своей гениальной ложью?! Гомер Симпсон

Терпи, Лиза! Мы женщины, а значит, можем терпеть вечно! Мардж Симпсон

За алкоголь! Причину и решение всех проблем. Гомер Симпсон

Правила жизни Симпсонов

Я сделаю для тебя все что угодно… если это не слишком сложно. Гомер Симпсон

Жизнь больше, чем то, что мы видим. Всем нужно во что-то верить. Мардж Симпсон

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