Картины известных художников, которые отражали актуальную тему самоизоляции

Во всем мире главной темой новостных сводок является, конечно, коронавирус. Чума XXI века буквально заставила многих оставаться дома на карантине. И многие решили увлечь себя искусством! Отличное дело. Интересно, как известные художники отражали важную сегодня тему одиночества и изоляции на своих полотнах? Предлагаю увидеть некоторые работы.
Эдвард Хоппер - художник пустых пространств
Затрагивая тему одиночества и изоляции от социума просто невозможно не упомянуть американского художника Эдварда Хоппера. Он родился в 1882 году в городке Найак, штат Нью-Йорк, в протестантской семье среднего достатка. Личность художника была сложной: замкнутый, молчаливый и вдобавок стеснительный (что отразилось, конечно, в его творчестве). Как его только не называют «Художник пустых пространств», «поэт эпохи», «мрачный соцреалист». Нередко его картины связывают именно с этими названиями. Ведь на них, как правило, изображены замкнутые пространства, одинокие люди, сумерки, безжизненные интерьеры и дороги, ведущие в никуда. Очень похоже на современные реалии! Действительно, его персонажи, обстановка, в которую он их помещает, донельзя проста в бытовом плане. Постоянно экспериментируя в поисках своего стиля, переходя от картин маслом к офортам и обратно, Хоппер получил общественное признание лишь в 40 лет. С темой изоляции, одиночества его картины связаны самым тесным образом. Лаконичные полотна художника завораживают, а их сюжеты похожи на кадры из случайной киноленты.
Джон Каррен - мастер уютных семейных тем
Еще один американский художник - Джон Каррен. Его картины прекрасно отражают современную специфику бытия. Одна из наиболее характерных для картин Джона Каррена черта, это гротескное изображение различных частей человеческого тела. В отличие от своего коллеги, Хоппера, Джон Каррен вселил в своих героев оптимизм и жизнерадостность. Только посмотрите на эту пару, как с особым теплом и уютом они занимаются приготовлением пасты. Или другая пара, весело обсуждающая какую-то штуку за бокалами вина.
Констанс-Мари Шарпантье и ее «Меланхолия»
Констанс-Мари Шарпантье была постоянной гостьей парижских салонов. Она специализируется на жанровых сцен и портретов , в основном женщин и детей. В 1801 году она представила и получила награду за свою работу «Меланхолия». Меланхолия может иногда появляться в моменты одиночества, потому что, когда человек находится наедине с собой, он оглядывается назад, размышляет над всем, что сделал. В меланхоличном состоянии каждая ошибка и любое действие остро ощущаются, как будто это происходит в нынешний момент. На картине художницы изображена женщина, пристально смотрящая на землю. Ее плечи сгорблены, как будто ее отягощают ее мрачные мысли, которые отражают темноту леса. В современных реалиях меланхолия тоже может настигнуть нас.
«Старый гитарист» Пабло Пикассо
Затрагивая тему человеческого бытия сложно обойти стороной творчество Пикассо. Есть у него одна картина, которая во многом отражает характер итальянцев в период карантина. Они занимают себя... музыкой! «Старый гитарист» относится к знаменитому «голубому периоду» Пикассо, в котором он использовал синие оттенки. Сине-голубая палитра в творчестве Пикассо - это символ бедности, голода и человеческих страданий. В этой картине герой играет на гитаре. Музыкант погружен целиком в свои мысли и размышления. И здесь как нельзя кстати цитата самого Пикассо: «Без великого одиночества никакая серьезная работа невозможна».
Домашние героини Яна Вермеера
Ян Вермеер был знаменит своими жанровыми работами, где главную роль играет женщина, занятая домашними бытовыми делами. «Молочница» была написана Яном Вермеером в 1657–58. Она имеет маленькие размеры (45,5 x 41 см) и является замечательным примером жанровой живописи голландского реализма. На картине изображена горничная в обычной комнате, похожей на кухню. Она занята домашними делами, а именно, наливает молоко в глиняную посуду. Героиня - молодая складная женщина, одетая традиционный наряд того времени из белой льняной шапочки, желтой рубашки и синего фартука. «Молочница» - одна из последних работ мастера «Золотого века» Голландии. В работе сочетаются жанровая и натюрморт. Композиция излучает тихое спокойствие, единственное движение в котором - поток молока в чашу. Какая связь картины с современностью? Как герои картин Вермеера заняты бытовыми делами, так и люди в период карантина и самоизоляции вынуждены занимать себя домашними делами.
«Мать Уистлера»
В информационном пространстве можно найти целую коллекцию ремейков на знаменитую картину Уистлера. Шерлок в кресле матери Уистлера. Мать Уистлера в качестве декора для ногтей. В роли черепашки Ниндзя. С котом, с собакой, с электрогитарой и баскетбольным мячом. Мать Уистлера из шариков и из конструктора Лего. Смотрит телевизор. Слушает музыку. Рекламирует обувь Кристиана Лубутена... «Аранжировка в сером и чёрном, № 1: портрет матери», наиболее известная под названием «Мать Уистлера», представляет собой картину на холсте, созданную американским художником Джеймсом Макниллом Уистлером в 1871 году. Уистлер ассоциировал свои картины и гравюры с музыкальными произведениями, давая им музыкальные названия.
Чаепития на балконе Бориса Кустодиева
«Купчиха за чаем» Бориса Кустодиева - еще один образец приятного времяпровождения в период изоляции. Героиня Кустодиева сидит на балконе и размеренно попивает чай на фоне провинциального городского пейзажа. Помимо добротного натюрморта, акцент картины направлен, конечно, на героиню. Баронесса Галина Владимировна Адеркас, наследница знатного рода из Астрахани, приковывает на себе взгляды всех зрителей. Купцы и купчихи в творчестве Кустодиева олицетворяют собой мечты людей о счастье, изобилии и наполненности. Мы склонны думать об одиночестве в грустных и негативных тонах, как о чем-то, чего нам следует избегать. Хотя на самом деле это одно из самых желательных и полезных состояний, в котором должен проживать часть своего времени каждый человек. Это единственный момент, когда люди могут по-настоящему задуматься о себе, своем истинном Я и достичь внутреннего мира. Что еще поможет пережить карантин и сложности изоляции? Творческий флешмоб! В России запущен интересный проект под названием «Изоизоляция», в котором люди воссоздают у себя дома знаменитые картины без фотошопа и иных обработок. Только подручные средства и фантазия. Кажется, что изоляция не ослабила творческий дух, а напротив, возрождает в людях таланты.
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