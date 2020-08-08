Картины известных художников, которые отражали актуальную тему самоизоляции

Во всем мире главной темой новостных сводок является, конечно, коронавирус. Чума XXI века буквально заставила многих оставаться дома на карантине. И многие решили увлечь себя искусством! Отличное дело. Интересно, как известные художники отражали важную сегодня тему одиночества и изоляции на своих полотнах? Предлагаю увидеть некоторые работы.





Эдвард Хоппер - художник пустых пространств

Джон Каррен - мастер уютных семейных тем

Констанс-Мари Шарпантье и ее «Меланхолия»

«Старый гитарист» Пабло Пикассо

Домашние героини Яна Вермеера

«Мать Уистлера»

Чаепития на балконе Бориса Кустодиева