8 ошибок, которые портят вкус еды

Вкусная еда начинается с хороших привычек, давайте проведём работу над ошибками.



Эти действия можно повторять изо дня в день несмотря на многолетний кулинарный опыт. Рассказываем о самых частых ошибках, которые легко устранить и не повторять в будущем.



Продолжаете открывать дверцу духовки

Редко пробуете блюдо во время приготовления

Не правильно читаете рецепт

Используете одно и то же масло для жарки

Перегружаете сковороду

Слишком часто помешиваете блюдо

Всё делаете «на глаз»

Не соблюдаете температурный режим

Нарезаете продукты тупыми ножами

Хорошо, что вы не оставляете процесс приготовления блюд без присмотра, но не стоит каждый раз открывать дверцу духовки, проверяя степень приготовления. При открытии дверцы температура в духовом шкафу падает, а это значит, что еда будет готовиться дольше. Колебания температуры могут также привести к тому, что блюдо приготовится неравномерно. Не говоря уже про пироги и коржи для тортов, которые могут опасть из-за перепада температур. Если готовите кексы, маффины или бисквиты, духовой шкаф нельзя открывать первые 15-20 минут после того, как поставили форму в духовку.Во всех современных духовых шкафах есть лампочка, так что посмотреть на блюдо можно через стекло. Когда всё-таки необходимо проверить готовность блюда, делайте это быстро и как можно реже, чтобы минимизировать тепловые потери. Базовое правило такое: открывать духовку можно тогда, когда время, заданное в рецепте, уже истекло.Даже когда вы готовите точно по рецепту, важно пробовать то, что готовите.Пробовать блюдо нужно каждый раз после добавления какого-то ингредиента. Лучше сразу вносить коррективы вместо того, чтобы потом удивляться, что блюдо не получилось.Прозвучит банально, но прежде, чем готовить блюдо по новому рецепту, прочитайте его внимательно, а лучше дважды от начала до конца. Готовя новое блюдо, очень легко ошибиться, но если подойти к вопросу без спешки, шансов всё сделать правильно с первого раза у вас будет больше. Откроем секрет: в книгах с рецептами бывают ошибки и неточности, но даже если всё написано правильно, вы можете запутаться в мерах и количестве ингредиентов. Если же рецепт популярный, лучше найти два-три варианта и сравнить рецепт из разных источников. Возможно, вы подберете наиболее подходящий для себя вариант (как правило, выбирают самый простой).Большинство хозяек готовит на подсолнечном или оливковом, но это далеко не все виды масла и не всегда именно они являются лучшим выбором. У любого масла есть такая важная характеристика, как точка дымления. Это температура, при которой масло начинает дымиться, гореть и становится токсичным. Масла с низкой точкой дымления быстрее окисляются и выделяют больше вредных свободных соединений во время приготовления горячей еды.Масло следует выбирать по 3 критериям: высокая точка дымления, максимум насыщенных жирных кислот, минимум полиненасыщенных жирных кислот.Так, кроме оливкового и подсолнечного, готовить можно на сливочном, топлёном, кокосовом масле и на гусином жире. Учитывайте только, что температура дымления сливочного масла довольно низкая, Чтобы не получить горьковатый привкус блюда, его лучше смешивать с растительным.Процесс приготовления требует терпения. В следующий раз, когда будете торопиться, вспомните, что переполненная сковорода — это почти всегда блюдо худшего качества. Когда продукты слишком близко расположены друг к другу, нарушается распределение воздуха и тепла. Еда готовится дольше. Какая-то часть при этом может подгореть или превратиться в кашу, а остальные продукты не прожарятся. Лучше взять две сковороды и приготовить две партии, чем получить разваренное или тушёное блюдо вместо жареного. Но желание приготовить побольше еды на всех вполне понятно.Еще один симптом нетерпеливой хозяйки на кухне — неспособность оставить еду в покое, пока она готовится. Всё время хочется помешивать, переворачивать и протыкать кусочки. Но иногда срабатывает закон обратного усилия. Такие действия противопоказаны некоторым блюдам. Всем, которые требуют золотистой корочки. Оставьте будущее блюдо в покое и просто не трогайте. Иногда это бывает сложно.Такую вольность могут позволить себе только настоящие профессионалы или те, кто готовит какое-то блюдо постоянно. В остальных случаях стоит иметь дома кухонные весы и мерный стаканчик. Лучше аккуратно и точно отмерить необходимые ингредиенты, чем потом разочароваться в результате. А что касается пирогов, тортов и другой выпечки, то она вообще требует точности, как в аптеке. И здесь важны не только пропорции, но и температура продуктов, и очередность их добавления.Обращайте внимание на температуру продуктов перед тем, как готовить блюда. Мясо для стейков, к примеру, нужно вынимать из холодильника заранее, иначе увеличивается время жарки, снаружи мясо может пригореть, а внутри останется сырым. Важна температура продуктов и для изделий из теста: обычно для песочного и слоёного теста нужны холодные ингредиенты. А для остальной выпечки нужно доставать продукты из холодильника заранее, чтобы они согрелись до комнатной температуры.Как ни странно, работая тупым ножом, вы подвергаете себя большему риску получить травму. Нарезая овощи или мясо тупым лезвием, вы прикладываете больше усилий, что может привести к соскальзыванию ножа. Острым ножом работать приятнее и быстрее, а разрезы получаются чистыми и ровными. Только имейте в виду, что точить ножи нужно довольно часто. Механические точилки, которыми пользуется большинство из нас, вещь неплохая, однако ножи тупятся после них настолько же быстро, насколько и точатся.