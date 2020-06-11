Гаррота — оружие палачей﻿

Во все времена общество буквально разрывалось между двумя взаимоисключающими желаниями: казнить тех, кого считали преступниками, наиболее пугающими способами для назидания остальных, но при этом желательно не пачкая рук в крови. Этим правящие элиты старались подчеркнуть степень цивилизованности общества. Впервые душить людей при помощи механизма додумались в Древнем Китае, где наряду с порохом, бумагой, компасом и ракетами также изобрели множество самых изуверских способов пыток и казней. В качестве затягивающего петлю на шее механизма китайцы применяли тугой лук. Осужденного привязывали к столбу, в котором были просверлены два отверстия, сквозь них пропускали веревку, захлестнутую вокруг шеи осужденного. Концы веревки привязывали к согнутому мощному луку, отпускали его, и таким образом затягивали удавку вокруг шеи приговоренного, пока тот не умирал. Гаррота перед сожжением В Европе до подобного способа расправы додумались самостоятельно, совершенно не используя «китайское наследие», превратив в орудие казни боевую удавку. Было такое оружие — крепкий, плетеный из кожи шнур длиной 30-60 сантиметров, с двумя рукоятками, которым захлестывали шею противника, подкравшись к нему незаметно сзади. Очень эффективное и бесшумное приспособление использовалось для тайных убийств, снятия часовых, а также при нападении разбойников на своих жертв. Такое оружие было в большом ходу по всей Европе, но именно на Пиренейском полуострове его превратили в орудие казни. Очень эффективное и бесшумное приспособление использовалось для тайных убийств, снятия часовых, а также при нападении разбойников на своих жертв. Такое оружие было в большом ходу по всей Европе, но именно на Пиренейском полуострове его превратили в орудие казни.

Называли эту вещицу незатейливо: «гаррота», что по-испански означало, собственно говоря, «удавка» или «душилка», в общем, «стягивающая горло». Как водится, душить гарротой преступников стали из соображений гуманности. Это всегда так бывало — чем изощреннее способ казни, тем больше в нем проявляется стремления облегчить страдания жертвы. Уж таковы люди! Изначально гарротой — обычной удавкой — придушивали приговоренных к сожжению на костре еретиков. С одной стороны, в этом проявлялась гуманность, какой она представлялась членам инквизиторского трибунала, с другой же стороны, пресекались попытки зловредной проповеди, когда упорствующие в своих заблуждениях еретики успевали выкрикивать формулировки спорных концепций, за которые они готовы были гореть на костре. Эти крики производили сильнейшее впечатление на добропорядочных обывателей, собиравшихся поглазеть на казнь, и вместо назидательного урока выходила форменная еретическая манифестация. Дабы не допускать подобных случаев, еще прежде чем подпаливали хворост, палач захлестывал веревкой шею стоявшего привязанным к столбу‚ обложенного кучей хвороста приговоренного к очищению огнем и, потянув концы в разные стороны, избавлял его от мук и соблазнов последней проповеди. Потом стали применять гарроту, чтобы добить изломанных при казни колесованием, которым ломать было уже нечего, а умирать они никак не хотели. После целой серии вполне удачных экспериментов в этой области практикующие инквизиторы пришли к изобретению нового, самостоятельного способа казни, напоминавшего китайский вариант, но только без использования лука. Приговоренного привязывали к столбу, в котором были проделаны два отверстия. Через эти дырочки пропускали веревку, которая захватывала шею казнимого. Продернутые сзади концы веревки палач натягивал, используя в качестве рычага обычную палку.

Но человеческая мысль не стояла на месте, и плодом чьих-то размышлений стал железный ошейник, состоящий из полосы, продетой в ушки, закрепленные на столбе, и фиксированной на мощном болте, установленном позади столба. При закручивании винт тянул назад концы ошейника и, затягивая его, медленно удавливал осужденного, растягивая мучения казнимого иногда на целых десять минут, которому те казались вечностью. Позже к столбу приделали массивный деревянный стул, на который усаживали того, кого предстояло удавить, и вся процедура производилась в положении сидя, а остальная механика была та же. Этот способ казни широко практиковали во всех испанских колониях, и одним из первых с достижениями палаческой механики ознакомился правитель империи инков Атауальпа, которого по приказу Франсиско Писарро удавили гарротой 29 августа 1533 года.

Смерть на пике оргазма Как водится, и при казни проявлялось социальное неравенство. Казнь гарротой разделялась на три категории: благородную гарроту, обычную и подлую. Впрочем, по большому счету, разница в основном заключалась в способах доставки к месту казни. Так, благородных синьоров привозили верхом на лошади в седле. Кроме того, приговоренный сам подавал сигнал палачу, чтобы тот начинал крутить винты. Такова, дескать, была его воля! При обычной гарроте приговоренного привозили на лошади или муле и сигналов от него не ждали. Казнимого подлым методом привозили на осле, а то и вовсе гнали пешком, и при удавлении особо не церемонились. Тем временем работы над усовершенствованием гарроты все более усложняли механизм. Добиваясь большей эффективности применения, болт гарроты снабжали острым шипом или небольшой бритвой в виде звезды. Когда палач затягивая винт, острие вонзалось в шею приговоренного, ломая позвоночник и входя в спинной мозг, вызывая практически мгновенную смерть. В некоторых моделях использовались два ошейника, один из них был прикреплен к подвижному болту, а второй — неподвижно установлен на столбе. Когда палач начинал вращать винт, один ошейник начинал тянуть шею осужденного, неподвижно удерживаемую вторым ошейником, ломая шейные позвонки, что вызывало немедленную потерю сознания и быструю смерть.

Впечатленный достижениями испанских механиков, король Фердинанд VII в 1829 году запретил казнь через повешение, введя гарроту как единственный способ казни уголовных преступников. Королю этот способ казался гуманнее простого повешения. По сути, так и было, особенно если учесть то, что при таком способе казни приговоренные испытывали невероятное сексуальное наслаждение! У мужчин отмечалась мощная эрекция и обильное семяизвержение, а у женщин — выделение секреции, как при самом яростном совокуплении. Считают, что это происходит из-за проявления побочного эффекта кислородного голодания участков мозга, отвечающих за ощущения, связанные с сексом. Казнь гарротой, при всех усовершенствованиях механизма, не идет ни в какое сравнение с казнью гильотиной. Разве что последний всплеск сексуального наслаждения, который происходил у гарротируемого, можно посчитать пикантной привилегией, но и тут ведь неизвестно, что он в этот момент испытывает на самом деле. И почему-то кажется, что любой приговоренный выбрал бы вечное воздержание взамен такого сомнительного удовольствия. Последние клиенты До изобретения электрического стула гарроту для казни преступников не брезговали применять в тех штатах США, которые близко граничили с Мексикой и Пуэрто-Рико. В Боливии, на Кубе, в Пуэрто-Рико гарротировали преступников еще в начале XX века. На Филиппинах гарротой казнили до 1899 года‚ пока не перешли на электрический способ. Дольше всего казнь гарротой применялась в самой Испании, где диктатор Франко мало обращал внимания на вопли прогрессивной общественности, утверждая приведение приговоров в исполнение традиционным способом. Идя в ногу с достижениями европейской цивилизации, испанские мастера продолжали модернизировать гарроту, достигая точности работы частей механизма, подобной точности хронометра. В последних модификациях винт стягивая обруч, как в традиционных гарротах, и одновременно выдвигал тонкое острое лезвие, которое прорезало спинной мозг между двумя позвонками, что вызывало мгновенную смерть. Именно так в 1962 году казнили анархистов Дельгадо и Гата, приговоренных военным трибуналом к смерти за «покушение на убийство с использованием взрывного устройства». Последним клиентом оператора гарроты стал Сальвадор Пуч Антик, лидер «Иберийского движения за освобождение», боевики которого грабили банки, добывая средства на политическую борьбу с диктатурой, за что в 1974 году суд отправил камарадо Сальвадора в душные объятия гарроты.