Что в США сделали с учёными, выкравшими атомную бомбу для СССР

«Либерал»
Юлиус и Этель Розенберги родились в Нью-Йорке, в семьях еврейских эмигрантов из России. Поступив в университет, молодые люди увлеклись социалистическими идеями, стали посещать собрания коммунистов. Там и произошло их знакомство. В 1939 году пара поженилась, а в 1942-м оба вступили в коммунистическую партию.
Если верить мемуарам советского генерала Павла Судоплатова, Юлиус Розенберг, по профессии инженер-электрик, начал работать на советскую разведку с 1938 года под кличкой «Либерал». Впоследствии он завербовал Этель, а также ее родного брата Дэвида Грингласса и его жену Рут. Целью шпионажа была добыча информации об американских ядерных секретах.
Сержант Дэвид Грингласс являлся очень полезной фигурой: он работал механиком в ядерном центре в Лос-Аламосе. Грингласс передавал информацию через связного – инженера-химика Гарри Голда. За период «сотрудничества» он передал советской разведке рабочие чертежи бомбы, сброшенной в августе 1945 года на Нагасаки, а также составил подробный многостраничный отчет о своей работе в ядерном центре.
Ошибка резидента
В феврале 1950 года сотрудникам Агентства Безопасности Вооруженных Сил США в рамках проекта «Венона» удалось прочитать зашифрованные сообщения, которыми обменивались между собой представители советской агентурной сети. Таким образом они вышли на британского физика немецкого происхождения Клауса Фукса, который являлся главным советским резидентом в области атомной сферы. Тот, будучи арестованным, выдал Гарри Голда, которого задержали 23 мая. Голд, в свою очередь, указал на Дэвида Грингласса, а тот – на Юлиуса Розенберга.
17 июля 1950 года Юлиуса арестовали. Этель сначала оставили на свободе, но после того как 11 августа она отказалась отвечать на вопросы суда, ее тоже взяли под стражу. Третьим обвиняемым по делу стал друг семьи, инженер-электрик Мортон Собелл, арестованный в середине августа в Мексике агентами ФБР.
Согласно материалам дела, Розенберги руководили агентурной сетью «Волонтеры», состоявшей как минимум из восемнадцати человек. В основном это были инженеры, работавшие в американских компаниях, специализирующихся на военно-промышленных разработках, в том числе и атомных.
Выяснилось, что сам Юлиус Розенберг в декабре 1944 года лично передал советскому разведчику Александру Феклисову образец готового радиовзрывателя, а также документы к нему. После этого в СССР было создано специальное КБ, производившее аналогичные взрыватели.
Процесс и казнь
6 марта 1951 года в Нью-Йорке состоялся судебный процесс, на котором супругам Розенберг предъявили обвинение в шпионаже в пользу Советского Союза. Утверждалось, что они передавали Советам секретную информацию о ядерных вооружениях. Главными свидетелями обвинения стали все те же Гарри Голд и супруги Грингласс. В отличие от предыдущих фигурантов, Розенберги свою вину полностью отрицали.
5 апреля 1951 года после вердикта присяжных Юлиусу и Этель Розенбергам был вынесен смертный приговор, который предстояло утвердить президенту США. Однако тогдашний глава Белого дома Гарри Трумэн уклонился от этого, сославшись на то, что истекает срок его полномочий на президентском посту. В результате следующие два года Розенберги провели в федеральной тюрьме Синг-Синг.
Пока они ожидали казни, международная общественность бушевала. За супругов-шпионов вступились выдающиеся люди того времени – президент Франции Шарль де Голль, американский физик Альберт Эйнштейн, немецкий писатель Томас Манн и даже сам тогдашний Римский папа Пий XII. Было написано семь прошений о помиловании, однако все их отклонили.
В 1953 году президентом Америки стал Дуайт Эйзенхауэр. Заняв президентский пост, он утвердил смертный приговор, вынесенный Розенбергам. Это сопровождалось следующим заявлением: «Казнь двух человек — печальное и тяжелое дело, но еще более ужасна и печальна мысль о миллионах погибших, чья смерть может быть прямо отнесена к тому, что эти шпионы сделали».
Перед казнью Розенбергам сказали, что их могут помиловать, если они выдадут всю шпионскую сеть, которую координировали. Однако Юлиус ответил: «Человеческое достоинство не продается». Его жена также не назвала ни одного имени. Оба погибли на электрическом стуле 19 июня 1953 года с разницей в несколько минут. У них осталось двое малолетних сыновей.
Жертвы пропаганды?
Казнь «советских шпионов» вызвала большой резонанс в СССР. Розенбергов объявили безвинными жертвами американского правосудия, приговоренных к смерти по сфабрикованным обвинениям.
Из рассекреченных много лет спустя материалов по проекту «Венона» видно, что прямых доказательств вины Розенбергов не имелось. Так, единственными материальными уликами в деле являлись коробка из-под печенья, на обратной стороне которой были записаны контакты супругов, и чертеж атомной бомбы, переданный Гринглассом, который, однако, больше походил на детский рисунок и вряд ли мог иметь какую-то ценность для разведки. Об участии в шпионаже Этель Розенберг известно только со слов Рут Грингласс, рассказавшей, что невестка набирала секретные сведения на пишущей машинке.
Но почему из всех фигурантов дела к казни приговорили именно Розенбергов? По всей вероятности, дело было опять-таки в пропаганде. Мол, вот что бывает с коммунистами, сочувствующими Советам – главному врагу США! Целью приговора было не наказать шпионов, а запугать противника. Ситуацию активно использовали и та, и другая сторона.
Так или иначе, случай супругов Розенберг остается одной из самых позорных и драматических страниц в истории холодной войны.
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