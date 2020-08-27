Что в США сделали с учёными, выкравшими атомную бомбу для СССР

«Либерал»

Юлиус и Этель Розенберги родились в Нью-Йорке, в семьях еврейских эмигрантов из России. Поступив в университет, молодые люди увлеклись социалистическими идеями, стали посещать собрания коммунистов. Там и произошло их знакомство. В 1939 году пара поженилась, а в 1942-м оба вступили в коммунистическую партию.

Если верить мемуарам советского генерала Павла Судоплатова, Юлиус Розенберг, по профессии инженер-электрик, начал работать на советскую разведку с 1938 года под кличкой «Либерал». Впоследствии он завербовал Этель, а также ее родного брата Дэвида Грингласса и его жену Рут. Целью шпионажа была добыча информации об американских ядерных секретах.

Сержант Дэвид Грингласс являлся очень полезной фигурой: он работал механиком в ядерном центре в Лос-Аламосе. Грингласс передавал информацию через связного – инженера-химика Гарри Голда. За период «сотрудничества» он передал советской разведке рабочие чертежи бомбы, сброшенной в августе 1945 года на Нагасаки, а также составил подробный многостраничный отчет о своей работе в ядерном центре.