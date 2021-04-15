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Почему католические священники не носят бороду в отличие от православных


Почему католические священники не носят бороду в отличие от православных

Если посмотреть на лица католических священников, а затем сравнить их с лицами православных священников, то в глаза сразу же бросится главное отличие: священнослужители христианства западного образца не носят бороды! Что выглядит весьма странно, ведь с бородами у восточных соседей, а также армян все в полном порядке с наличием бород. Более того, бороду носил и сам Иисус. Так в чем же дело? Почему растительность на лице не дает покоя католикам?

Многие не носят бороды. /Фото: go29.ru.

Многие не носят бороды. /Фото: go29.ru.

 

На самом деле бороды католические священники носят. Хотя намного реже своих соседей и коллег по восточном образцу христианства. Кроме того, если католики и носят бороды – то они, как правило, намного скромнее. Такое положение дел сформировалось отнюдь не по той банальной причине, что у европейцев борода не растет. С волосами на лице у них все в порядке. В первую очередь дело в традициях римских и греческих.
Виноваты во всем римляне. /Фото: warosu.org.

Виноваты во всем римляне. /Фото: warosu.org.

 

Древние греки абсолютно спокойно и даже положительно относились к пышной бороде и волосам на теле в целом. У древних римлян мода была другой. Считалось, что волосы на теле нужно сбривать полностью за исключением головы (да и то стрижка должна быть короткой и аккуратной).
И уж тем более римляне считали необходимым брить бороды. Исключение составляло лишь состояние траура. По наличию бороды у мужчины можно было легко сделать вывод, что он в данный момент скорбит по усопшему родственнику.
Другое дело греки. /Фото: filmz.ru.

Другое дело греки. /Фото: filmz.ru.

 

Христианство Рим принял в качестве государственной религии во время правления императора Константина Великого с 306 по 337 год. Спустя небольшое время, в 395 году империя была разделена на две части: восточную и западную. Еще не юридически, но уже фактически в этот момент разделилась и церковь. Между востоком и западом началась политическая борьба, которая выливалась в том числе в идеологическое и культурное противоборство. Последнее в то время самым плотным образом было связано с религией. Постепенно каждая из двух частей еще единой церкви тянула оделяо на себя.
На самом деле у католиков хватало бородатых священников. /Фото: croativ.net.

На самом деле у католиков хватало бородатых священников. /Фото: croativ.net.

 

А так как Риму и Константинополю нужно было не только бороться за господство, но и подчеркивать инаковость друг от друга, два крыла христианского мира стали впитывать местные культурные традиции. А потому и отношение к внешнему виду священнослужителей в каждой из частей империи сформировалось свое. А 397 году будущие католики на Четвертом Карфагенском соборе приняли официальную формулу «Clericus nec comam nutriat nec barbam»: никаких волос и бород у священнослужителей. Кстати, продержалась она недолго.
Пий Пятый - Папа Римский с бородой. /Фото: remnantnewspaper.com.

Пий Пятый - Папа Римский с бородой. /Фото: remnantnewspaper.com.

 

При этом уже в Средние века, хотя католики и блюли дань традиции, с бородами у них все было в полном порядке. Жесткое исключение из данного правила составляли быть может только монахи, которых полагалось брить наголо в знак полного смирения. Носили бороды даже некоторые Папы. Впрочем, постоянно противостояние со «схизматиками» с Востока периодически доводило отношение к бороде на Западе до абсурда. Например, на соборе в Тулузе 1 119 года бороду вновь запретили. С новой силой за бороды католики взялись во времена Религиозных воин в Европе. Однако даже тогда священников с бородами хватало.

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Почему католические священники не носят бороду в отличие от православных

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