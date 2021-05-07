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Малоизвестные факты из жизни великих композиторов

Великие композиторы оставили после себя бесценное наследие в виде гениальных музыкальных произведений. Жизни гениев априори не могут быть скучными и неинтересными. В этом обзоре собрано несколько неизвестных, но занимательных фактов из биографий некоторых композиторов.

Малоизвестные факты из жизни великих композиторов

Йозеф Гайдн


Однажды, будучи прославленным композитором, Гайдн увидел на пороге своего дома мясника. Тот попросил у маэстро написать менуэт для свадебного марша в честь его дочери. Гайдн согласился и уже через день отдал мяснику заветный менуэт. Спустя пару дней композитор услышал громогласную музыку с улицы, в которой он с трудом узнал свое произведение. Открыв дверь, Гайдн обнаружил у себя на пороге довольного мясника, его дочь и мужем, толпу странствующих музыкантов и огромного быка с позолоченными рогами, который был преподнесен в дар композитору. После этого менуэт до-мажор стал называться «Менуэтом быка».

Малоизвестные факты из жизни великих композиторов

Франц Петер Шуберт


Знаменитый австрийский композитор Франц Петер Шуберт написал свою первую серьезную симфонию в 17 лет. В последующие 15 лет своей жизни он создал немало гениальных произведений, но пресса почему-то отказывалась их публиковать. От этого композитор жил более чем скромно и отчаянно нуждался в финансах.
Наконец в возрасте 32 лет Шуберт устроил концерт из своих произведений и собрал 800 флоринов (его первый серьезный гонорар). Этих денег композитору хватило, чтобы наконец приобрести фортепиано и раздать долги. Через пару недель Шуберт снова оказался в нужде. В том же году великий композитор умер, а перечень его имущества состоял всего лишь из нескольких костюмов, пары сапог, матраса, подушки и одеяла.

Малоизвестные факты из жизни великих композиторов

Иоганн Себастьян Бах


В 18 веке невероятно популярными при королевских дворах были выступления музыкантов, композиторов. Так, однажды в Дрезден прибыл французский органист Луи Маршан, который поразил публику своим исполнением. В то же время король прослышал о талантливом Иоганне Себастьяне Бахе. Музыкант из Веймара был приглашен к королевскому двору.

Тогда же Луи Маршан выступал с французской арией, дополненной его виртуозными вариациями. После окончания выступления публика ехидно пригласила Баха к клавиру. К всеобщему потрясению Бах в точности исполнил композицию Маршана, притом, что слышал он ее первый раз в жизни. Когда же Бах набрался смелости пригласить Маршана на творческое состязание в игре на органе, француз решил тут же покинуть страну.

Малоизвестные факты из жизни великих композиторов

Вольфганг Амадей Моцарт


В последний год своей жизни Моцарт отчаянно нуждался в деньгах, а обострившаяся болезнь только усугубляла ситуацию. Однажды на пороге его дома появился незнакомец и от лица своего хозяина заказал у композитора написание реквиема. Со всей своей страстью Моцарт взялся за дело, но из-за ухудшения здоровья казалось, будто он пишет этот реквием для себя. Спустя некоторое композитор скончался.

Тем незнакомцем, который заказывал у Моцарта реквием, оказался граф Франц фон Визьген цу Штуппах. Ему так хотелось называться композитором, что он покупал у музыкантов их работы и выдавал их за свои. Также граф хотел поступить с произведением Моцарта, но этого так и не случилось.

Малоизвестные факты из жизни великих композиторов

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