Развеянные туристические иллюзии: 10 городов, которые явно переоценены

1. Париж, Франция

Самый романтический город планеты не теряет популярности. /Фото: traveller-eu.ru

Великолепная архитектура не способна затмить неприязнь местного населения. /Фото: wikiрedia.org

Еще один не лучший эпизод про столицы Франции - парижский синдром. /Фото: pikabu.ru

2. Рим, Италия

Великолепие вечного Рима не дает туристическому потоку иссякнуть. /Фото: proprikol.ru, bipbap.ru

Вид старинных античных руин в Риме серьезно портят мусорные кучи. /Фото: thepointsguy.com

3. Сидней, Австралия

О Сиднее и его знаменитом оперном театре знает едва ли не каждый. /Фото: flytothesky.ru

Оказывается, даже у самой известной достопримечательности Сиднея хватает недостатков. /Фото: awesomeworld.ru

4. Лондон, Великобритания

Лондонская панорама - лакомый кусочек для туристов. /Фото: stogorodov.ru

Рядом с красивейшими достопримечательностями в Лондоне - обычные серые улицы. /Фото: fashionunited.ru

Жители Лондона тоже не отличаются особым гостеприимством. /Фото: zagranitsa.com

5. Нью-Йорк, США

Знаменитейший мегаполис планеты от дефицита туристов точно не страдает. /Фото: forumdaily.com

Нагромождение высотных зданий придется по душе не каждому. /Фото: awd.ru

Порой кажется, что людей в Нью-Йорке слишком много. /Фото: rbk.ru

6. Шанхай, Китай

Шанхай - один из наиболее популярных городов азиатского мира. /Фото: china-briefing.com

Среди шанхайских достопримечательностей почти не осталось исконно китайских. /Фото: medium.com

Настоящая азиатская культура и архитектура осталась в провинциях. /Фото: sohucs.com

7. Рио-де-Жанейро, Бразилия

Красоты столицы бразильского карнавала весьма популярны среди туристов. /Фото: yana.kiev.ua

Преступность, в отличие от карнавала, в Рио-де-Жанейро высокая постоянно. /Фото: pikabu.ru

Бразильские фавелы подходят разве что для экстремального туризма и острых ощущений. /Фото: popmeh.ru

8. Барселона

Красоты Барселоны известны на всю планету. /Фото: paradisealacarte.com

Пробираться сквозь барселонские толпы народу - не самое приятное времяпрепровождение. /Фото: apartmentbarcelona.com

9. Афины

Сердце античного мира не может не привлекать туристов. /Фото: wp.com

Сегодня жемчужина античной архитектуры - это просто большая стройка. /Фото: cloudfront.net

10. Амстердам

Амстердам - город без запретов и с яркими эмоциями. /Фото: football24.ua

В реальности все куда однообразнее. /Фото: ecotour.by