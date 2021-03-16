Деревня, село, поселок: в чем заключается разница между данными понятиями

Селом принято называть сельский населенный пункт где есть церковь. ¦Фото: ya.ru.

В Средние века церковь выполняла не только духовные, но и административные функции. ¦Фото: dic.academic.ru.

Хутор, село и деревня отличаются плотностью и количеством населения. ¦Фото: photosight.ru.

В советское время функции церкви перешли к административным зданиям. ¦Фото: hodor.lol.

В результате коллективизации многие села укрупнились настолько, что стали еще в советское время небольшими городами. ¦Фото: planetabelarus.by.

После перестройки и упадка колхозов разница между деревнями, хуторами и селами сильно размылась. ¦Фото: х.ф Окраина, 1998 год.