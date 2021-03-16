Деревня, село, поселок: в чем заключается разница между данными понятиями

Деревня, поселок, село – как много названий у небольших населенных пунктов, занимающихся преимущественно сельским хозяйством. Однако, действительно ли между этими названиями нет никакой разницы, и они просто являются словами-синонимами? На самом деле нет, хотя в разговоре село можно называть поселком, а деревню - селом. Тем не менее, существует несколько действительно важных деталей, о которых следует знать.
Селом принято называть сельский населенный пункт где есть церковь. ¦Фото: ya.ru.
После очередного ускорения процессов урбанизации разница между селом и деревней для подавляющего большинства людей окончательно стерлась. Особенно это касается городских жителей. Размываться граница между селом и деревней начала в годы советской власти. А вот во времена Российской Империи разница между данными населенными пунктами была кардинальной.
В Средние века церковь выполняла не только духовные, но и административные функции. ¦Фото: dic.academic.ru.
Слово «село» очевидно происходит от праславянского «selo», которое переводится как «пашня». Главным отличием села от деревни было наличие церкви. Дело в том, что средневековая церковь выполняла не только душеспасительные, но и административные функции. Она являлась палатой мер и весов, ЗАГСом, моргом, а также сельским «клубом», где собирались жители для обсуждения важных вопросов. Несложно догадаться, что населенный пункт, где появлялось столь важное заведение, сразу же начинал укрупняться за счет притока людей и роста производства. Причем в селах могли быть не только сельскохозяйственные мощности, но и ремесленные. Таким образом второе важное отличие села от деревни – это размер и населенность.
Хутор, село и деревня отличаются плотностью и количеством населения. ¦Фото: photosight.ru.
Такое положение дел в последствии наложило свой отпечаток на юриспруденцию русского государства. Вплоть до 1917 года село признавалось с точки зрения закона страны хозяйственным и административным центром, который объединял некоторое количество деревень, поселков и хуторов вокруг себя. После коллективизации в СССР ситуация радикально не поменялась. Просто обязанности церкви переняли на себя государственные административные учреждения. При этом самые крупные села начали трансформироваться в поселки городского типа, сохранив за собой положение районных или даже областных центров в республиках страны Советов.
В советское время функции церкви перешли к административным зданиям. ¦Фото: hodor.lol.
Все остальные сельские населенные пункты, как-то деревня, хутор или поселок по сути отличаются лишь размерами и плотностью расселения крестьян: деревня самая большая из перечисленных и густонаселенная. Соответственно хутор – самый разряженный по плотности населения пункт с относительно небольшим количеством людей. Поселки и вовсе зачастую являются частью сел или крупных деревень.
В результате коллективизации многие села укрупнились настолько, что стали еще в советское время небольшими городами. ¦Фото: planetabelarus.by.
При этом в самые благостные годы СССР с точки зрения экономического роста послевоенные 1960-е рост уровня жизни колхозников стремительно размывал разницу между перечисленными населенными пунктами. В деревнях появлялись собственные школы, магазины и сельские клубы. Лучше всего дела с ростом деревень и сел обстояли в советских Беларуси и Украине, прибалтийских республиках и Грузии. В советской России деревни были беднее, особенно в сильно удалённой восточной части. Впрочем, многие из этого было разрушено уже в 1980-1990-е годы на фоне Перестройки и последующего развала страны.
После перестройки и упадка колхозов разница между деревнями, хуторами и селами сильно размылась. ¦Фото: х.ф Окраина, 1998 год.
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