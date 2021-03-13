Почему отпариватель для одежды лучше утюга

Вы больше не будете сомневаться, нужен ли вам дома этот прибор.



Знаете, как испортить себе настроение прямо с утра? Открыть шкаф с одеждой и понять, что блузка, которую вы собирались надеть на работу, совершенно мятая. В спешке вам придётся достать утюг и гладильную доску, подождать, когда он нагреется и потратить еще десять минут на то, чтобы её погладить. Но если совсем нет времени, можно выбрать что-то другое или… приобрести отпариватель.

Технически, отпариватель и утюг выполняют одну и ту же функцию, но на деле у них довольно много различий, все зависит от ваших предпочтений и образа жизни.



1. Отпаривателем почти невозможно испортить одежду

2. Он не требует навыков

3. Не требует обслуживания

4. Его удобнее хранить

5. Он проще в использовании

6. Он идеален для повседневной одежды

7. Он незаменим при смене сезонных вещей

8. У отпаривателя намного больше применений, чем у утюга

Найдите хоть одного счастливчика, который ни разу в жизни не сжёг ни одной блузки, рубашки, платья или хотя бы шарфика? Даже если дело не доходило до дыр и тёмных пятен, наверняка, были случаи, когда ткань из-за слишком высокой температуры сморщивалась и деформировалась. Да, использование утюга требует много внимания. Необходимо изучить этикетку на изделии, установить нужную температуру, а если утюг работал до этого, дождаться, пока он остынет. Иногда не хватает терпения. С отпаривателем такого не случается, он не повредит одежду, потому что горячая поверхность металла не вступает в прямой контакт с тканью.Гладить нужно тоже уметь, а многие люди этим искусством не владеют. Получается долго и некачественно. Одно дело разгладить кухонное полотенце и совсем другое рубашку: разглаженная ткань прижимается снова утюгом, вещь не удобно раскладывать на доске, а рукава и манжеты — просто полный кошмар. С отпаривателем всё намного проще. Вешаете предмет одежды на плечики и просто получаете удовольствие. Удобнее и быстрее способа пока не придумали.Внутри утюгов, как известно, со временем накапливается грязь. Это сгоревшие частицы пыли и волокон, которые при нажатии на кнопку пара переносятся на только что выстиранную одежду. В итоге остаются грязные разводы, а если сверху их пригладить утюгом, они могут остаться навсегда. Независимо от бренда и стоимости утюга, его необходимо периодически очищать от накопившейся пыли, ржавчины и жестких отложений. Отпариватели не требуют такого обслуживания.Да, утюг компактнее, чем вертикальный отпариватель, но не забывайте, что для него необходима гладильная доска. Вместе с тем существуют ручные, портативные отпариватели, которые не занимают много места, а вполне поместятся на полке в шкафу или на журнальном столике. Простое хранение также означает, что ручной оспариватель удобнее брать в отпуск или командировку, ведь не в каждом гостиничном номере есть утюг.Если даже вы не используете гладильную доску, вам придётся думать о том, на чём гладить вещи, ведь поверхность должна быть абсолютно ровной и к тому же способной противостоять прямому контакту с высокой температурой. Ручной отпариватель гораздо проще в использовании. Производители рекомендуют повесить одежду на обычную вешалку, зацепив её за верхнюю часть двери и, слегка натягивая ткань, прижимать к ней утюжок.Если ваша работа не требует определенной формы одежды, вам не нужно придерживаться офисного стиля и каждый день надевать чистую рубашку, то утюг вам понадобится в редких случаях. Отпаривателя вполне достаточно, чтобы разгладить большинство вещей. Исключения составляют вещи из тяжелых тканей, таких как хлопок и лен. Но если вещь не слишком сильно помята и при этом не пересушена, с ней хороший отпариватель тоже справится. Правда, для этого понадобится чуть больше времени.Когда вы достаете жакет, джинсовую куртку или пальто, которые долго висели в шкафу или лежали на полках, разглаживать утюгом заломы и складки совсем неудобно, иногда это может просто испортить вещь. Отпариватель способен за пару минут привести в порядок верхнюю одежду. Вещи станут, как новые.А ещё отпаривателем очень удобно обрабатывать слежавшиеся меховые детали на одежде. Воротники, манжеты и другие детали из меха мгновенно преобретают первоначальный объём.Помимо того, что отпариватель идеально справляется со складками, он способен за минуту удалить въедливую грязь со стен, ковров или кафельной плитки. Им удобно разгладить складки на шторах, даже не снимая их с карнизов или освежить мебельную обивку. Узнайте о том, что ещё можно сделать при помощи отпаривателя.