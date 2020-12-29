Что выдумка, а что правда в блокбастере «Армагеддон», или Как горняки помогли НАСА покорить Луну

Экскаватор, используемый при добыче полезных ископаемых.

Mobile Launcher Platform 3 уносит гусеничный транспортёр.

Спейс шаттл Челленджер на гусеничном транспорте идет к своей стартовой площадке.

Спейс шаттл Дискавери поднимается с 5-процентной отметкой до твердой платформы Launch Pad 39B.

Эти машины использовались более трёх десятков лет.

Гусеничные транспортёры ещё послужат НАСА.