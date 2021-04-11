6 звездных красавиц, которые выбрали в мужья простых парней

В погоне за красивыми, богатыми и знаменитыми мужьями многие девушки порой теряют лучшие годы жизни, так и не познав истинного счастья. Наши же героини не стали ждать сказочных принцев на белом коне. Мужчина их мечты оказался пусть и не соответствующим всем идеальным мужским параметрам, зато уж точно очутился в нужное время и в нужном месте. И пусть дальше грациозные хищницы охотятся за статусными миллионерами - девушки из сегодняшней подборки уже счастливы в объятиях обычных мужчин.
Марго Робби
Марго Робби
Долгое время не было никаких данных о личной жизни звезды нашумевшего фильма «Волк с Уолл-Стрит» Марго Робби. То ли австралийская красотка хорошо скрывалась, то ли всецело была поглощена работой. Однако потом в августе 2014 года журналистам удалось заснять знаменитость в объятиях юного симпотяги, который при ближайшем рассмотрении оказался Томом Акерли. На фотографиях пара была запечатлена в момент страстного поцелуя, и было похоже, что их отношениям не один день.
Так кто вообще этот парень? Акерли также работает в индустрии развлечений, но он не актер. Согласно его странице на IMDb, он работает в съемочной группе в качестве помощника режиссера. Он также ассистировал Солу Дибба во время работы над фильмом «Французская сюита» (2015 год), где также снималась Марго Робби. Молодые люди нашли друг в друге много общего, к тому же романтика французской природы и соседство их комнат в отеле сделали свое дело. Пара проверяла прочность своих чувств целых три года. Некоторое время американской кинозвезде пришлось жить вдали от ее бойфренда, но влюбленные смогли сохранить страсть и нежные чувства.
Пара сыграла свадьбу на родине Марго, в солнечной Австралии. На торжественное мероприятие были приглашены лишь самые близкие молодоженов. Через некоторое время актриса похвалялась, что ей приятно и весело чувствовать себя женой. А после и вовсе заявила, что они с Томом подумывают о наследниках.
Джессика Альба
Джессика Альба
Самая сексуальная женщина мира в 2007 году по данным журнала FHM, а также многих известных и влиятельных изданий, тем не менее, не стала заложницей своей красоты. Поняв, что режиссеры активно используют ее женское начало, актриса заявила, что навряд ли Натали Портман получает такие предложения, и категорически отказалась сниматься обнаженной. Воспитанная в строгих католических традициях Джессика хоть и допускала возможность добрачного секса, тем не менее настояла, чтобы ее отношения с партнером по кадру в сериале «Темный ангел» Майклом Уэзерли были узаконены.
Но помолвка вскоре после окончания съемок была разорвана, и одна из красивейших женщин планеты осталась одна. Новая любовь нашла ее вновь во время работы в виде никому не известного помощника режиссера. Кэш Уоррен помогал на съемках «Фантастической четверки», а через три года пара объявила о помолвке и еще через пол года сдержала слово. Торжественная, но очень скромная церемония состоялась в мае 2008 года, когда невеста уже была «немножко беременна». Джессика пришла на церемонию в длинном синем платье, при этом, по словам инсайдеров, выглядела счастливой и уставшей одновременно.
Как потом она уточнила в интервью, последние месяцы все ее заботы были направлены на обустройство уютного семейного гнездышка. А уже в июне снимки малышки Онор Мари Уоррен облетели весь свет. Следом последовали еще малыши - дочь Хэвен Гарнер и сын Хэйес Альба. Джессика поделилась с журналистами, что на самом деле она «очень скучная», любит дом и возиться с детьми. А захватывающая жизнь звезды - совсем не про нее. Возможно, именно поэтому ее совсем «не звездный» брак оказался удачным.
Хайди Клум
Хайди Клум
В жизни всякое может случиться. Так, после развода одной из самых красивых пар Голливуда - модели и актрисы Хайди Клум и музыканта Сила, звездная мамочка оказалась одна с четырьмя детьми. Одним из людей, которые по-настоящему помогали и сочувствовали женщине, стал ее наемный работник - личный телохранитель Мартин Кристен. Он сумел подобрать ключики не только к Хайди, но и ко всем ее малышам.
Полтора года продлился этот служебный роман. Молодой человек надеялся на брачный союз с влиятельной женщиной и не единожды делал предложение. Но, оправившись от развода, звездная красавица решила разорвать как романтические, так и профессиональные отношения с Мартином и найти себе более выгодную партию. Однако, как говорят друзья актрисы, Хайди Клум всегда будет благодарна Кристену за те минуты радости, что он подарил ей и детям.
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Риз повстречала своего второго мужа, когда и не надеялась на новые отношения. До этого она была замужем за актером Райаном Филиппом. Вместе они прожили 10 лет и родили сына и дочь. Казалось бы, гармоничный союз должен длиться вечно, однако последовавший развод настолько вымотал ее, что Риз долгое время и не думала ни о ком из мужчин. Потом случился бурный роман с еще одним коллегой - актером Джейком Джилленхолом, но он оказался мимолетным.
Своего избранника Риз встретила на одной из вечеринок друзей, куда пришла совсем не рассчитывая на серьезное знакомство . «Он свалился как снег на голову» - рассказывала Риз. Вначале она посчитала его за идиота, так как Джим Тотом стал защищать малость начудившего друга, а после поняла, что просто Джим - хороший товарищ. Они мило беседовали без всякого намека на романтические чувства, когда новый знакомый заявил: «Я покажу тебе, что значит быть хорошим спутником жизни.» Он пообещал окружить Риз такой заботой и теплотой, о которой она и не мечтала. Через год пара поженилась. Новый ребенок скрепил союз мировой звезды и обычного агента, и сейчас пара вместе уже 10 лет.
Дрю Берримор
Дрю Берримор
Как призналась знаменитая актриса, иногда ее «заносит». Такое всегда происходит, по ее словам, когда дело касается татуировок и замужества. Она заводила множество романов, несколько раз заявляла о помолвках, и даже объявляла себя бисексуалкой. В своем большинстве ее избранниками становились актеры, музыканты или обеспеченные люди. Но вот однажды… Когда веселой и взбалмошной Дрю было 19 лет, она выскочила замуж за владельца бара в Лос-Анджелесе. Этот брак просуществовал всего несколько недель. Поняв, что у них с мужем совершенно разные жизненные пути, Дрю через два месяца подала на развод.
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
На съемках своего клипа в 2001 году Джей Ло познакомилась с сексуальным и темпераментным танцором по имени Крис Джадд. Знаменитость безумно влюбляется и вскоре следует роскошная свадьба. Дженнифер не раз говорит, что нашла свое счастье и с этим человеком готова состариться. Однако браку суждено было просуществовать всего восемь месяцев. Крис оказался не только танцором, но и весьма умным и упорным парнем.
Вскоре он начал активно заниматься музыкой, писать сценарии и сниматься в фильмах. Ежедневная публичная жизнь, но постоянно в тени своей знаменитой супруги, быстро ему наскучила. Он начал жаловаться на нехватку личного пространства. К тому же, как рассказывают инсайдеры, Крис потребовал от Дженнифер вложиться в дорогостоящий проект, который сулил ему мировую славу, но получил отказ. После развода он все-таки получил несколько миллионов отступных и желанную свободу. О прожитых днях с Джей Ло он не хочет много рассказывать, однако всегда готов подчеркнуть, что актриса по-прежнему выглядит восхитительно.
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