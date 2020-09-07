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Три простых средства для белоснежной чистоты унитаза

Постоянная чистота и приятный запах в туалете — то, к чему стремится каждая хорошая хозяйка. Большим подспорьем в этом может стать чудо-средство, которое нужно просто опустить в бачок унитаза. Состоящее из самых простых и недорогих ингредиентов, средство помогает эффективно чистить унитаз при каждом сливе и придаёт приятный аромат всей туалетной комнате.
Для чистящего состава понадобится 1 столовая ложка зубной пасты. Можно взять самую дешёвую, главное — чтобы она имела резкий мятный запах.
Следующий ингредиент — пищевая сода. Её также понадобится одна столовая ложка. Кальцинированная сода не подойдёт, поскольку она будет очень быстро комковаться в холодной воде.
Третья составляющая — 1 столовая ложка стирального порошка. Лучше использовать порошок для ручной стирки — он образует больше пены.
Три простых средства для белоснежной чистоты унитаза
Теперь все ингредиенты необходимо тщательно перемешать. Должна получиться клейкая однородная масса. Переложите массу в пакет и завяжите. Возьмите иголку и сделайте 10-20 проколов в полиэтилене.

Три простых средства для белоснежной чистоты унитаза
Как вариант, смесь можно положить в обычный носок. Тогда никаких отверстий делать не понадобится.
Три простых средства для белоснежной чистоты унитаза
Теперь просто положите пакет в сливной бачок. Если вы пользуетесь носком, зафиксируйте его, придавив резинку крышкой бачка.

При каждом смыве стенки унитаза будут ополаскиваться содой и стиральным порошком, а мятная зубная паста будет ароматизировать туалетную комнату.
Три простых средства для белоснежной чистоты унитаза
Подробнее об этом способе очистки унитаза — в видео ниже.


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