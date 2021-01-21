Как побороть сонливость

Думаете, только вам одному на работе неуклонно хочется вздремнуть? По данным Росстата, подавляющее большинство работающих россиян жалуется на недостаток энергии, снижение продуктивности и лишнюю сонливость в течение дня. Само собой, с таким подходом к делу не получится ни заработать хорошо, ни свой бизнес начать. А ведь бороться с неприятной сонливостью очень просто! Вот, к примеру, целых восемь проверенных методов, которые помогут вам стать бодрым и энергичным человеком.
Превентивный удар
Честно говоря, намного проще будет организовать свою жизнь так, чтобы и вовсе не сталкиваться с этой проблемой. Сделать это элементарно. Ложитесь спать и вставайте в одно и тоже время, организм быстро привыкнет к режиму. Делать зарядку с утра будет лениво только первое время, уже через неделю тело поймет, сколько энергии оно получает от такого начала дня.
Алкоголь и сигареты
Не злоупотребляйте алкоголем: вечерняя кружка-другая пива крадет запас энергии следующего дня. Сигареты (а вот об этом почти никто не знает) крайне негативно влияют на бодрость — курящим сложнее просыпаться, сложнее приходить в себя. Бросьте уже, в конце-концов!
Свежий воздух
В идеале воздух в помещении должен содержать 300 частиц углекислого газа на миллион частиц кислорода. Но в стандартном офисе концентрация углекислого газа всего за полтора часа дорастает до полутора тысяч частиц. Само собой, падает концентрация и способность к адекватной работе. Решить проблему проще простого: проветривайте помещение раз в полчаса и сами увидите, как это бодрит.
Правильное питание
Чаще всего проблема сонливости возникает из-за неправильного питания. Большие порции излишне калорийной пищи заставляют вас чувствовать себя усталым постоянно. Начинайте утро с вареного яйца и зелени. Для перекуса берите с собой миндаль, кешью и фрукты — все это наполняет человека энергией. Ешьте не меньше пяти раз в день: небольшие порции позволят постоянно поддерживать высокий уровень энергии.
Перерыв на сон
Вы наверняка замечали, что после обеда и около 6 часов вечера хочется вздремнуть. Не нужно этому противиться: так устроен наш организм. Уделите 20 минут обеденного перерыва сну — эта короткая перезагрузка поддержит высокий уровень энергии до самого вечера.
Точечное воздействие
Некоторые энергетические процессы организма можно активировать путем мануальной стимуляции определенных точек. Не нужно быть гуру китайской медицины, тут все предельно просто. Разомните мочки ушей, разотрите аккуратно всю ушную раковину. Ногтями больших пальцев пройдитесь по подушечкам остальных пальцев, потрите ладони друг о друга, помассируйте виски — все это вас взбодрит получше энергетика.
Яркий свет
Зимой ощущение сонливости преследует чуть ли не круглые сутки. Да и весной офисные помещения могут напоминать настоящую пещеру отшельника. Между тем, организм наш работает по очень примитивной схеме: темно — надо спать, светло — можно и поделать чего-нибудь. Включайте яркий свет, он будет провоцировать выработку кортизола — заснуть при высокой концентрации «гормона стресса» уже не получится.
Неудобное место
Удобная, расслабленная поза однозначно сигнализирует организму, что вы готовы к отдыху. Конечно уснешь тут! Не нужно себе потакать. Поставьте у рабочего места жесткий стул с прямой спинкой, даже не пытайтесь работать на диване, или на кресле.
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