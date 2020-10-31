Где туристам запрещено делать фото: 5 популярных достопримечательностей в разных уголках планеты

# 1. Замок Нойшванштайн

Сказочный замок в Баварии.

Внутри замка оперы Вагнера оживают.

# 2. Сикстинская капелла

Самая известная часть Ватикана - Сикстинская капелла.

К сожалению, вам не разрешат запечатлеть эти великолепные фрески.

# 3. Казино Лас-Вегаса

Казино «Нью-Йорк» в Лас-Вегасе.

# 4. Тадж-Махал

Тадж-Махал - одна из самых узнаваемых мировых достопримечательностей.

Роскошное внутреннее убранство этого священного места.

Тадж-Махал принадлежит к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО.

# 5. Почта США

Почтовое отделение Фарли.