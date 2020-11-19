Как правильно чистить обувь

Правила ухода за обувью зависят в основном от материала, из которого она сделана. Эти советы будут полезны всем без исключения, ведь такая обувь есть в каждом доме.





Натуральная кожа

Лакированная кожа

Замша

Угги

Обувь из холста

Белые кеды

Кроссовки

Джут

Промойте обувь чистой водой, а затем сполосните раствором уксуса (1 стакан белого столового уксуса на 1 стакан воды). Такая обработка поможет удалить поверхностные пятна. Когда обувь просохнет, отполируйте ее мягкой тканью. Если на коже образовались небольшие потертости или царапины, попробуйте удалить их смесью из 2 ст. л. пищевой соды и 100 мл теплой воды. Нанесите пасту на поврежденные места и немного подождите. Снимите излишки влажной тканью и высушите обувь. После этого отполируйте кожу губкой с обувным кремом.Протрите обувь влажной тканью. Чтобы удалить незначительные потертости и царапины, нанесите небольшое количество вазелинового масла на вату и вотрите в поверхность. Излишки средства вытрите чистой тряпочкой. Сбрызните обувь аэрозольным стеклоочистителем, и она засияет как новая.Для ухода за замшевой обувью приобретите специальную жесткую щетку. Совершая короткие взмахи в одном направлении, удалите с поверхности грязь и пыль. Затем пройдитесь по обуви еще раз, надавливая на щетку немного сильнее и двигаясь в разных направлениях.Въевшиеся пятна можно удалить белым ластиком или пилочкой для ногтей.Очистите поверхность обуви от грязи и пыли с помощью щеточки для ногтей или лица (ей удобно пользоваться благодаря маленькому размеру). Устойчивые пятна удалите белым школьным ластиком. Теперь протрите угги влажной тканью, смоченной в растворе спиртового уксуса (1:1) или в обычной воде. Ваша цель – не намочить обувь, а лишь слегка расправить ворс. После обработки наполните обувь смятой газетой, чтобы она не потеряла форму во время сушки.Удалите грязь сухой чистой зубной щеткой. Затем нанесите на поверхность пасту из пищевой соды, разведенной водой в пропорции 1:1. После этого поместите обувь в стиральную машину и включите режим деликатной стирки в холодной воде, добавив половину рекомендованной нормы моющего средства. После стирки хорошо просушите обувь в сушильной машине или с помощью фена – при комнатной температуре холст может деформироваться.Для начала попробуйте обработать пятна уксусом или жидкостью для снятия лака. Если удалить их не получается, воспользуйтесь хлорным отбеливателем, разбавленным водой в соотношении 1:5. После этого промойте обувь чистой водой.Очистите поверхность кроссовок с помощью зубной щетки. Затем промойте и обмакните в раствор из 1 ч. л. жидкого стирального порошка и 1 стакана воды. Обработайте жидкостью тканевые, сетчатые и резиновые части обуви, но не используйте ее для чистки натуральной кожи или пенорезины. Удалите пену влажной тряпочкой и просушите обувь на открытом воздухе.Очистите части обуви, покрытые джутовым жгутом, зубной щеткой, смоченный в средстве для чистки ковра и обивки мебели. Чтобы не повредить декор, двигайтесь в том направлении, в котором он был приклеен.