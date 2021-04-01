Какие работы не нужно делать в саду по весне

Для многих соотечественников дачный сезон уже открылся.

Любители агрария начали готовить свой участок.

Однако, многие из нас и не догадываются о том, что немалую часть на первый взгляд нужных и полезных дел на самом деле можно вообще не делать.

Эти задачи настолько бессмысленные, что не стоит тратить на них свое время и силы.







1. Снятие укрытий

2. Обработка от насекомых





3. Разбрасывание удобрений

4. Стряхивание снега

5. Сжигание травы

6. Высадка саженцев

7. Утаптывание снега под деревьями

Не стоит спешить.Даже если ручьи уже зажурчали, а солнце по выходным припекает горячее обычного, не стоит спешить и снимать установленные на зиму укрытия для культур, цветов и деревьев. Может статься так, что холодных климат наших широт еще успеет о себе дать. В таком случае работа окажется не только бесполезной, но и пойдет во вред.До первых почек.Обработать защитным составом деревья от насекомых необходимо до того, как появятся первые распустившиеся почти. Однако, не стоит делать этого если на улице все еще случаются минусовые температуры. Все вредители все равно еще мирно спят в земле или коре. Более того, обработка в мороз способна навредить растениям.Пока лежит снег — нельзя.Бытует абсолютно «дикое» мнение о том, что удобрения нужно разбрасывать на огороде до того, как сойдет снег. На самом деле это утверждение не имеет ничего общего с действительностью.Касается это в том числе золы и торфа. Удобрять почву до полного ухода снежного покрова на участке абсолютно бессмысленно.Можно повредить дерево.Находятся и такие дачники, которые зачем-то начинают силой стряхивать остатки снега с деревьев. Делать это не нужно. Во-первых, все это бесполезно. Во-вторых, «силовой» метод избавления от оставшегося снега, скорее всего, станет причиной нанесения вреда деревьям. Не нужно стучать по веткам деревьям в том числе палкой.Не надо ничего жечь.Сжигать траву после зимы на участке точно не рекомендуется. Главным образом потому, что это нарушение закона. За такие действия можно получить нешуточный штраф, а еще стать причиной пожара или просто размолвки с соседями. Поэтому разумнее всего будет найти другой способ утилизации оставшейся мертвой растительности.Только, если время уже пришло.Помните о том, что приобретать саженцы любых культур и растений стоит тогда и только тогда, когда для их высадки уже по сути все готово. Более того, когда это позволяет сделать погода за окном. В противном случае есть риск загубить растительности и как следствие потратить впустую время и деньги.Бесполезная мера.Еще одна полностью бессмысленная и бесполезная процедура от которой точно следует отказаться. Некоторые считают, что утаптывание снега помогает от кротов, мышей и крыс. На самом деле это вовсе не так.