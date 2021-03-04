Очень эффективное удобрение для рассады

Огородники знают, что одним из условий получения сильного плодоносящего растения является, прежде всего, выращивание крепкой и здоровой рассады. Сделать это можно с помощью простой, но очень эффективной домашней подкормки, в основе которой лежат дрожжи.



Возьмите 5 гр сухих дрожжей, добавьте 1 ст. л. сахара, залейте 5 л тёплой чистой воды и оставьте на 3 часа. Это концентрированный раствор, богатый витаминами и микроэлементами. Теперь возьмите 1 л раствора и доведите его до 5 л чистой водой. Полученной водой уже подкармливайте рассаду — щедро поливайте перцы, томаты, баклажаны и другие культуры. Они непременно скажут вам спасибо: их корневая система будет крепкой, а листья — плотными и сочно-зелеными!



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