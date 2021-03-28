«Пятерка» наиболее надежных и качественных автомобилей с вторичного рынка

Многие граждане в силу материальных причин предпочитают приобретать автомобили на вторичном рынке. Однако, тамошнее предложение настолько богато и разнообразно, что глаза разбегаются в разные стороны даже у того, кто еще недавно думал о том, что он знает, что хочет. На данный момент можно смело выделить несколько действительно популярных и эффективных моделей машин.
1. Toyota Rav4
Отличная машина для всей семьи. |Фото: auto.ru.
Если нужен автомобиль для всей семьи (в том числе большой), то стоит присмотреться к такой модели, как Toyota Rav4 от 2008 года выпуска. Первоначально данный автомобиль выпускался только для рынка Северной Америки, однако в последствии появился и в странах Европы. Надежный и экономичный автомобиль приводится в движение 2.5-литровым двигателем на 179 лошадиных сил. Агрегат работает вкупе с автоматической коробкой передач. Удлиненная колесная база способствует лучшей устойчивости и делаем машину более предсказуемой на поворотах. А самое главное в салон влезет до 7 человек.
2. Kia Ceed
Можно смело брать. |Фото: tarispb.ru.
Если нужен в первую очередь городской автомобиль, стоит обратить свое внимание на Kia Ceed от 2012 года. Несмотря на непродолжительную историю (выпускалась машина всего 3 года), даже сегодня данная модель считается одной из лучших для городской езды. Чаще всего машина встречается в словацкой сборке, которая имеет исключительно добрую репутацию на рынке. В целом машина очень надежная, однако все владельцы Kia Ceed стабильно отмечают главный недостаток «корейца» - слишком быстро изнашивается отделка салона. Ездит машина на 1.6-литровым агрегате и механической коробке передач.
3. Mitsubishi ASX
Впечатляющий автомобиль. |Фото: 1zoom.me.
Нужно что-то представительное и впечатляющее? Тогда следует обратить внимание на Mitsubishi ASX от 2010 года выпуска. Такая машина подходит абсолютно всем и позволит решать самый широкий спектр «житейских задач». Приятно удивляет низкий расход топлива в городе. Он составляет 8 литров на 100 км пути. На шоссе расход еще меньше и обычно не превышает 6 литров на сотню. Сборка у машины японская. А потому за качество и надежность можно не переживать. В движение приводится 1.6-литровым двигателем. Коробка передач – механическая.
4. Chevrolet Malibu
Красивая и вполне доступная. |Фото: keywordsbasket.com.
Если же душа лежит к компактному автомобилю, то стоит обязательно рассмотреть в качестве одного из вариантов Chevrolet Malibu. Машина относительно молодая – выпускать их начали в 2015 года. Комплектуется двигателем на 1.5 литра мощностью 160 лошадиных сил. Коробка передач у данного красавца автоматическая. Главное, чем может похвастаться «Малибу» — это внушительной комплектацией уже в «базовом наборе». Галогенная оптика, датчик давления в шинах, система курсовой стабильности, приятный качественный интерьер, антиблокировочная система, кондиционер и климат-контроль, продвинутая аудиосистема и целых 10 подушек безопасности!
5. Nissan Qashqai
Отличный автомобиль для опытных водителей. |Фото: roadres.com.
Сегодня многие действительно опытные автомобилисты выбирают для себя на вторичном рынке вот этот японский автомобиль. Выпускался Qashqai с 2013 по 2017 год. На сегодняшний день все еще можно отыскать машины в отличном состоянии. На рынке СНГ часто встречаются машины английской сборки с пакетом «se+», специально для восточноевропейских дорог. Высокий клиренс, двойная оцинковка кузова, комфортный салон, встроенная система навигации, просторный багажник – и это еще далеко не полный перечень достоинств модели Nissan. В движение машина приводится 2-литровым агрегатом на 144 «лошадки», который работает вместе с автоматической коробкой передач. Единственный минус Nissan Qashqai – повышенная стоимость обслуживания.
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