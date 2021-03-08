На хромированном изделии появились пятна ржавчины: как можно быстро их убрать

Ржавчина – беда любого металлического изделия. Хромированные детали в этом отношении не являются каким-либо принципиальным исключением. Они также сталкиваются с данной проблемой рано или поздно. Благо, очистка хрома не так уж сложна. Вся операция займет считанные минуты, если под рукой есть необходимые инструменты и материалы.
Ржавчина - беда. /Фото: youtube.com.
Что понадобится: емкость с водой, алюминиевая фольга, WD-40, бумажные салфетки
Итак, берем небольшую емкость и наливаем в нее обычную воду, лучше теплую. Она нам понадобится для того, чтобы можно было осуществлять удаление масложировых загрязнений и отложений. После этого берем лоскут алюминиевой фольги и сминаем его. Особо усердствовать не стоит, превращать фольгу в плотный шарик не надо. Получиться должен более-менее рыхлый ком. Это необходимо для того, чтобы изделие удерживало в себе представительное количество воды.
Помогут фольга и вода. /Фото: youtube.com.
Суть метода очистки предельно проста. Фольга будет срезать образовавшуюся на хромовом покрытии ржавчину, а вода, вырывающая из кома, станет тут же смывать ее. Переживать за хромовое покрытие в такой ситуации не стоит. Оно намного прочнее, чем кажется несмотря на то, что имеет совсем небольшую толщину. Алюминиевая фольга повредить его не способна. Комок нужно периодически окунать в воду, а затем раз за разом повторять чистящие движения вверх-вниз по загрязненному участку изделия.
Трем, трем, трем. /Фото: youtube.com.
Первый этап очистки завершен. Как только ржавые пятна будут стерты фольгой, необходимо взять сухую салфетку и хорошенько протереть ей всю деталь от воды. Сразу после этого на поверхность очищаемой детали наносится некоторое количество состава WD-40.
Протираем насухо. /Фото: youtube.com.
Брызгаем совсем чуть-чуть, после чего берем вторую сухую салфетку и начинаем натирать деталь. Данный состав поможет защитить хром от образования ржавчины в будущем. Само собой, смазку деталей с целью защиты, необходимо периодически повторять.
Теперь чисто. /Фото: youtube.com.
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