7 знаменитых пар, чья любовь началась с дружбы

Бывает ли дружба между мужчиной и женщиной? Герои нашего сегодняшнего обзора раньше с уверенностью отвечали на этот вопрос утвердительно, потому что на самом деле умели дружить с представителями противоположного пола, с удовольствием поддерживали, помогали, если требовалось. Но однажды их жизнь изменилась, и на смену дружескому участию пришли романтические чувства.
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. / Фото: www.z-aya.ru
На протяжении нескольких лет исполнителей связывали приятельские отношения, а после того, как они вместе стали принимать участие в ледовом шоу, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков по-настоящему подружились. Алексей был немного неуклюж на льду, и Юлия постоянно над ним подшучивала. Но однажды она пришла на концерт Алексея и увидела на сцене совсем другого мужчину: обаятельного, талантливого, сдержанного. Когда же после концентра певец провожал Юлию домой, она уже была почти влюблена в него. Она даже решилась первой признаться в своих чувствах. Правда, в тот раз взаимного признания от Чумакова так и не дождалась. И лишь спустя шесть лет после начала романа Юлия Ковальчук услышала заветные слова: «Выходи за меня замуж!» Прошло уже семь лет после бракосочетания исполнителей, а их любимой дочери Амелии уже исполнилось три года.
Татьяна Лазарева и Михаил Шац
Татьяна Лазарева и Михаил Шац. / Фото: www.fabiosa.ru
Они оба играли в КВН, правда, Татьяна выступала за Новосибирский университет, а Михаил – за Первый Ленинградский медицинский институт. Они познакомились в 1991 и долгое время пересекались только на играх. Лишь однажды, в круизе по Чёрному морю оба почувствовали, что между ними происходит нечто большее, чем просто дружба. Но Татьяна Лазарева в то время состояла в браке с Александром Друговым и менять в своей жизни ничего не собиралась. А Михаил Шац уже точно знал: Татьяна для него не просто друг. Позже он признался любимой женщине в чувствах, при этом её ответ ничего не мог бы изменить. Он готов был готов был просто любить её. В 1998 году Татьяна Лазарева и Михаил Шац стали мужем и женой и вот уже больше 20 лет они вместе, несмотря на периодически возникающие слухи о расставании актёров.
Игорь Скляр и Наталья Акимова
Игорь Скляр и Наталья Акимова с сыном. / Фото: www.yandex.net
Ещё в студенческие годы Наталья Акимова вышла замуж за своего однокурсника Андрея Краско, лучшим другом которого был Игорь Скляр. Они так и дружили втроём, вместе учились в ЛГИТМиКе, репетировали, даже одно время жили втроём на съёмной квартире. Но однажды Игорь Скляр собрал вещи и переехал. Он внезапно осознал, что любит жену своего лучшего друга. Правда, Наталья Акимова, как оказалось, тоже испытывала чувства к другу мужа. В результате она ушла от Андрея Краско к Игорю Скляру, с которым живёт в браке вот уже 30 лет.
Артур Смольянинов и Дарья Мельникова
Артур Смольянинов и Дарья Мельникова. / Фото: www.film.ru
На протяжении нескольких лет были знакомы Артур Смольянинов и Дарья Мельникова. Но после съёмок в сериале «Гетеры майора Соколова» вдруг оказалось, что им очень хорошо вместе. И окончание этого проекта для них стало началом нового этапа в жизни. В 2013 году актёры сыграли скромную свадьбу, спустя два года стали родителями первенца Артура, а в 2018 родился второй сын супругов Марк.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева
Павел Воля и Ляйсан Утяшева. / Фото: www.storinka.com.ua
Известный юморист и успешная гимнастка познакомились во время съёмок одного из выпусков «Comedy Club», а после дружили на протяжении нескольких лет. Позже они начали встречаться, но окружающие по привычке считали их просто друзьями. Когда Ляйсан Утяшева потеряла маму, Павел Воля был рядом, поддерживал, помогал, оберегал. Именно тогда гимнастка и поняла, насколько близок и дорог ей этот человек. В 2012 году они стали мужем и женой, а сегодня воспитывают двоих детей.
Иван Ургант и Наталья Кикнадзе
Иван Ургант и Наталья Кикнадзе. / Фото: www.medikforum.ru
Юмориста и его вторую жену тоже связывали дружеские отношения, начавшиеся ещё в школьные годы. Правда, во время выпускного вечера будущий шоумен уже признавался Наталье Кикнадзе в любви и даже предлагал руку и сердце, но она не могла выйти замуж за Ивана. Они встретились много лет спустя, когда за плечами каждого уже был опыт неудачной семейной жизни. И воспоминания о светлой дружбе и первых робких чувствах. В этот раз ничто не могло помешать им стать счастливыми.
Александр Нестеров и Нонна Гришаева
Александр Нестеров и Нонна Гришаева. / Фото: www.galleris.ru
Актёры познакомились в то время, когда Нонна Гришаева с трудом отходила от болезненного развода с первым супругом и всячески сторонилась романтических отношений. Александр был младше Нонны, но при этом обладал удивительным даром: он умел слушать так, что с ним хотелось делиться своими переживаниями. Актёры подружились и даже собрались отправиться вместе в отпуск в Таиланд, будучи уверены в том, что между ними ничего нет и быть не может. Но отпуск раз и навсегда изменил их отношения. Уже по возвращении в Москву Александр Нестеров сделал предложение Нонне Гришаевой и даже просил её руки у дочери актрисы. Вот уже почти 15 лет они вместе.
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