Самые темные места на Земле

Яркие огни большого города, фары автомобилей, свет в окнах домов — современному человеку довольно непросто увидеть первозданную красоту ночного неба. Световое загрязнение уже давно стало привычным понятием для нескольких поколений, выросших в мегаполисах. Но есть, к счастью, в мире и такие места, где свету далеких звезд не приходиться конкурировать с городскими условиями.
Национальный парк Биг-Бенд
Техас, США
Настоящий рай для любителей долгих пеших прогулок. Национальный парк Биг-Бенд расположен вдалеке от крупных городов: жители мегаполисов приезжают сюда специально, чтобы хоть недолго полюбоваться звездным небом.
Седона
Аризона, США
В поисках темного неба не обязательно забираться глубок в безлюдную пустошь. Небольшой городок Седона, где круглый год стоит сухая и ясная погода, может похвастать чудесными звездопадами — и комфортными условиями для путешественников.
Международный парк Керри
Ирландия
Одно из самых темных мест северного полушария находится на юго-западе вечнозеленой Ирландии. Международный парк Керри входит в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО: нетронутые цивилизацией пляжи, прозрачные озера, небо, украшенное бесчисленными изумрудами далеких звезд.
Национальный парк Акадия
Мэн, США
Национальный заповедник Акадия является одним из самых посещаемых парков в Соединенных Штатах. Добраться до места назначения будет непросто, но путешествие того определенно стоит: одна ночная экскурсия на каяках искупит все трудности сторицей.
НамибРэнд
Намибия, Африка
Частный заповедник NamibRand в Намибии признан одним из самых темных мест в Африке, если не в мире. Сюда толпами стекаются любители экотуризма и профессиональные астрономы: в заповеднике есть даже своя обсерватория.
Долина Смерти
Калифорния, США
Служба национальных парков прилагает все усилия, чтобы контролировать световое загрязнение в районах, прилегающих к национальному заповеднику Долина Смерти. Надо сказать, со своей работой эти парни справляются на отлично — ночью Долину освещает лишь звездный свет.
Мауна-Кеа
Гавайи, США
Знаменитая Мауна Кеа уже несколько десятков лет остается крайне популярным местом для занятия астрономией. На вершине горы установлен крупнейший в мире оптический телескоп. Посмотреть на Вселенную своими глазами может каждый турист, все удовольствие стоит около сорока долларов.
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