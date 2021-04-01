Самые темные места на Земле

Яркие огни большого города, фары автомобилей, свет в окнах домов — современному человеку довольно непросто увидеть первозданную красоту ночного неба. Световое загрязнение уже давно стало привычным понятием для нескольких поколений, выросших в мегаполисах. Но есть, к счастью, в мире и такие места, где свету далеких звезд не приходиться конкурировать с городскими условиями.









Национальный парк Биг-Бенд

Седона

Международный парк Керри

Национальный парк Акадия

НамибРэнд

Долина Смерти

Мауна-Кеа