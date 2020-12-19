Уродливые здания в мире

Различные мировые издания составляют рейтинги архитектурных сооружений. Так, ежедневная британская газета Дейли телеграф, основанная в 1855 году, составила интересный рейтинг самых уродливых зданий в мире, с которым мы предлагаем познакомиться.
Башня Веласка, Милан
Прототипом этого сооружения, построенного в 1950-е годы, послужили башни средневековых крепостей, находящиеся на территории современной Ломбардии. На первых этажах 100-метрового здания находятся офисы и магазины, верхнем объеме — квартиры:
Башня «Орбит», Лондон
Башня «Орбит» высотой 120 метров из Олимпийской деревни, которая должна стать символом Лондона, как Эйфелева башня в Париже. Служить сооружение будет «подставкой» для смотровой площадки. До этой «тарелки» посетители смогут добраться либо на лифте, либо по спиральной лестнице:
Верайзон билдинг, Нью-Йорк
32-этажное административное здание «Верайзон билдинг» на Перл-стрит, или Жемчужной улице — одной из старейших улиц Нижнего Манхэттена в Нью-Йорке. Принадлежит крупнейшей в США и во всём мире американской телекоммуникационной компании. Построено в 1975 году:
Офис строительной компании Aldar, Абу-Даби
Штаб-квартира компании по строительству недвижимости Aldar в Абу-Даби. Первый в мире круглый небоскреб, открытый в 2010 году:
Здание-корзина (The Basket Building), Огайо, США
Один из самых странных офисов в мире построила компания The Longaberger Basket Company в американском штате Огайо. 7-этажное здание имеет вид модели корзины этой компании. Площадь постройки — 17 000 кв. метров, стоимость — 30 млн долларов. Идея построить столь необычное строение пришла в голову к генеральному директору компании. Строительство закончено в 1997 году:
Жижковская телевизионная башня в Праге
Ее высота — 216 метров, и башня является самым высоким сооружением в Чешской Республике. Ее называют как достопримечательностью, так и самым уродливым строением:
Башню украшают фигуры ползающих младенцев (композиция «Младенцы» Давида Черного). Строительство завершено в 1992 году:
Ponte City — самый высоки жилой дом в Африке
Построенный в 1975 году, самый высокий 54-этажный жилищный комплекс в Африке:
Здание цилиндрической формы, с окнами вовнутрь находится в городе Йоханнесбург:
Небоскреб с ветряной электростанцией в Лондоне
Здание Strata Tower SE1 насчитывает 42 этажа при общей высоте 147 метров:
3 ветряные турбины с лопастями способны генерировать до 8% электроэнергии, необходимой для здания. Строительство закончено в 2010 году:
Национальная библиотека Беларуси, Минск
Национальная библиотека Беларуси является одной из самых больших в мире. Здание, похожее на «алмаз», имеет 23 этажа (73.6 метра) и весит 115 000 тонн. Библиотека открылась в 2006 году:
Отель Grand Lisboa в Макао
40-этажный отель Grand Lisboa в Макао, открытый в 2007 году:
Отель Grand Macao соединен длинным коридором с казино, поэтому оба здания считаются единым комплексом. Четырехэтажное казино выполнено в форме лотоса, а сорокаэтажная гостиница издали похожа на героя раннего аниме Макрона 1:
Штаб-квартира Словацкого радио в Братиславе Здание в виде перевернутой пирамиды было построено в 1983 году:
Здание-слон в Бангкоке
Одно из самых известных зданий в Бангкоке, построенное в виде слона в 1997 году. Здание состоит из 32 этажей и имеет высоту 102 метра:
В нем находятся жилые помещения, плавательный бассейн, сады, торговый центр, банки и др.
Штаб-квартира британской разведки МИ-6, Лондон
Здание расположено на берегу реки Темза. Строительство закончено в 1994 году. В 2000 году был совершен теракт: по 8-му этажу здания был произведен выстрел из гранатомёта РПГ-22. Ракета вызвала лишь небольшие разрушения. Здание можно увидеть во многочисленных фильмах о Джеймсе Бонде:
Жилой дом Mirador в Мадриде
Высота здания почти 64 метра или 21 этаж. На высоте 37 метров на фасаде находится большое отверстие. Строительство закончилось в 2005 году:
Площадь Федерации в центральной части Мельбурна
На площади находятся современные здания, архитектура которых вызывает горячие споры:
Строительство закончилось в 2002 году:
Ливерпульский католический собор
Главный католический храм английского города Ливерпуля, открытый в 1967 году:
Больше похож на космический корабль не самой удачной конструкции:
Российское посольство в Гаване
Здание было построено в 1985 году:
Жилой комплекс Tours Aillaud в пригороде Парижа
Жилой комплекс Tours Aillaud в пригороде Парижа Нантерр состоит из 18 зданий, самое высокое из которых 105 метров. Всего в зданиях имеется 1 607 квартир. Отличительной чертой всех строений комплекса является отсутствие углов:
По замыслу архитектора Эмиля Айо, это должен был быть маленький город будущего. Многие с ним не согласны. Жилой комплекс был построен в 1977 году:
Офисное здание Fang Yuan в городе Шэньян
Китайский архитектор спроектировал офисное здание в виде старых китайских монет с квадратным вырезом на фасаде:
Его идея была воплощена в реальность в 2001 году:
Библиотека в Приштине (Косово)
Она начала работу в 1982 году:
Отель Рюген, Пхеньян
Последнее уродливое здание в обзоре. Возведение 105-этажного долгостроя началось давно — в 1987 году. Здание имеет форму пирамиды и состоит из трех «крыльев», сужающихся к верхушке. Является крупнейшим и высочайшим строением в Пхеньяне и КНДР в целом.
На данный момент внешняя отделка здания завершена, но когда откроется этот отель — неизвестно.
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