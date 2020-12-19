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Уродливые здания в мире



Различные мировые издания составляют рейтинги архитектурных сооружений. Так, ежедневная британская газета Дейли телеграф, основанная в 1855 году, составила интересный рейтинг самых уродливых зданий в мире, с которым мы предлагаем познакомиться.

Уродливые здания в мире

Башня Веласка, Милан


Прототипом этого сооружения, построенного в 1950-е годы, послужили башни средневековых крепостей, находящиеся на территории современной Ломбардии. На первых этажах 100-метрового здания находятся офисы и магазины, верхнем объеме — квартиры:

Уродливые здания в мире

 

Башня «Орбит», Лондон


Башня «Орбит» высотой 120 метров из Олимпийской деревни, которая должна стать символом Лондона, как Эйфелева башня в Париже. Служить сооружение будет «подставкой» для смотровой площадки. До этой «тарелки» посетители смогут добраться либо на лифте, либо по спиральной лестнице:

Уродливые здания в мире

Верайзон билдинг, Нью-Йорк


32-этажное административное здание «Верайзон билдинг» на Перл-стрит, или Жемчужной улице — одной из старейших улиц Нижнего Манхэттена в Нью-Йорке. Принадлежит крупнейшей в США и во всём мире американской телекоммуникационной компании. Построено в 1975 году:

Уродливые здания в мире

Офис строительной компании Aldar, Абу-Даби


Штаб-квартира компании по строительству недвижимости Aldar в Абу-Даби.
Первый в мире круглый небоскреб, открытый в 2010 году:

Уродливые здания в мире

Здание-корзина (The Basket Building), Огайо, США


Один из самых странных офисов в мире построила компания The Longaberger Basket Company в американском штате Огайо. 7-этажное здание имеет вид модели корзины этой компании. Площадь постройки — 17 000 кв. метров, стоимость — 30 млн долларов. Идея построить столь необычное строение пришла в голову к генеральному директору компании. Строительство закончено в 1997 году:

Уродливые здания в мире

Жижковская телевизионная башня в Праге


Ее высота — 216 метров, и башня является самым высоким сооружением в Чешской Республике. Ее называют как достопримечательностью, так и самым уродливым строением:

Уродливые здания в мире

Башню украшают фигуры ползающих младенцев (композиция «Младенцы» Давида Черного). Строительство завершено в 1992 году:

Уродливые здания в мире

Ponte City — самый высоки жилой дом в Африке


Построенный в 1975 году, самый высокий 54-этажный жилищный комплекс в Африке:

Уродливые здания в мире

Здание цилиндрической формы, с окнами вовнутрь находится в городе Йоханнесбург:

Уродливые здания в мире

Небоскреб с ветряной электростанцией в Лондоне


Здание Strata Tower SE1 насчитывает 42 этажа при общей высоте 147 метров:

Уродливые здания в мире

3 ветряные турбины с лопастями способны генерировать до 8% электроэнергии, необходимой для здания. Строительство закончено в 2010 году:

Уродливые здания в мире

Национальная библиотека Беларуси, Минск


Национальная библиотека Беларуси является одной из самых больших в мире. Здание, похожее на «алмаз», имеет 23 этажа (73.6 метра) и весит 115 000 тонн. Библиотека открылась в 2006 году:

Уродливые здания в мире

Отель Grand Lisboa в Макао


40-этажный отель Grand Lisboa в Макао, открытый в 2007 году:

Уродливые здания в мире

Отель Grand Macao соединен длинным коридором с казино, поэтому оба здания считаются единым комплексом. Четырехэтажное казино выполнено в форме лотоса, а сорокаэтажная гостиница издали похожа на героя раннего аниме Макрона 1:

Уродливые здания в мире

Штаб-квартира Словацкого радио в Братиславе Здание в виде перевернутой пирамиды было построено в 1983 году:

Уродливые здания в мире

Здание-слон в Бангкоке


Одно из самых известных зданий в Бангкоке, построенное в виде слона в 1997 году. Здание состоит из 32 этажей и имеет высоту 102 метра:

Уродливые здания в мире

В нем находятся жилые помещения, плавательный бассейн, сады, торговый центр, банки и др.

Уродливые здания в мире

Штаб-квартира британской разведки МИ-6, Лондон


Здание расположено на берегу реки Темза. Строительство закончено в 1994 году. В 2000 году был совершен теракт: по 8-му этажу здания был произведен выстрел из гранатомёта РПГ-22. Ракета вызвала лишь небольшие разрушения. Здание можно увидеть во многочисленных фильмах о Джеймсе Бонде:

Уродливые здания в мире

Жилой дом Mirador в Мадриде


Высота здания почти 64 метра или 21 этаж. На высоте 37 метров на фасаде находится большое отверстие. Строительство закончилось в 2005 году:

Уродливые здания в мире

Площадь Федерации в центральной части Мельбурна


На площади находятся современные здания, архитектура которых вызывает горячие споры:

Уродливые здания в мире

Строительство закончилось в 2002 году:

Уродливые здания в мире

 

Ливерпульский католический собор


Главный католический храм английского города Ливерпуля, открытый в 1967 году:

Уродливые здания в мире

Больше похож на космический корабль не самой удачной конструкции:

Уродливые здания в мире

 

Российское посольство в Гаване


Здание было построено в 1985 году:

Уродливые здания в мире

Жилой комплекс Tours Aillaud в пригороде Парижа


Жилой комплекс Tours Aillaud в пригороде Парижа Нантерр состоит из 18 зданий, самое высокое из которых 105 метров. Всего в зданиях имеется 1 607 квартир. Отличительной чертой всех строений комплекса является отсутствие углов:

Уродливые здания в мире

По замыслу архитектора Эмиля Айо, это должен был быть маленький город будущего. Многие с ним не согласны. Жилой комплекс был построен в 1977 году:

Уродливые здания в мире

Офисное здание Fang Yuan в городе Шэньян


Китайский архитектор спроектировал офисное здание в виде старых китайских монет с квадратным вырезом на фасаде:

Уродливые здания в мире

Его идея была воплощена в реальность в 2001 году:

Уродливые здания в мире

Библиотека в Приштине (Косово)


Она начала работу в 1982 году:

Уродливые здания в мире

Уродливые здания в мире

 

Отель Рюген, Пхеньян


Последнее уродливое здание в обзоре. Возведение 105-этажного долгостроя началось давно — в 1987 году. Здание имеет форму пирамиды и состоит из трех «крыльев», сужающихся к верхушке. Является крупнейшим и высочайшим строением в Пхеньяне и КНДР в целом.

Уродливые здания в мире

На данный момент внешняя отделка здания завершена, но когда откроется этот отель — неизвестно.

Уродливые здания в мире


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