Почему русские государи до Петра I Никогда не подписывали никаких документов?

Помните, в классическом фильме "Иван Васильевич меняет профессию" дьяк "посольского приказу" в исполнении Крамарова подсовывает на подпись царю свеженький указ: "Подпиши, великий государь?"Так вот, эта великолепно сыгранная сцена по меркам русского XVI века - совершеннейший нонсенс. Этого в принципе не могло быть. Если б посольский дьяк повредился умом настолько, что осмелился бы дать государю документ на подпись, то в следующую секунду лишился бы головы.Ни один русский монарх, даже ни один боярин, исключая Лжедмитрия I, воспитанного в европейской традиции, никогда не подписывал никаких бумаг. Даже государственного значения. Даже в переписке с другими монархами. Эта традиция стойко держалась до Петра Великого, который ввел в обиход в том числе и европейскую манеру подписывать документы.На Руси допетровской для заверения важных бумаг служила только и единственно печать. Больше - ничего. При этом свято соблюдались нормы "местничества" - рядом с царской печатью могла стоять только печать другого короля, шаха, султана и т.п., но ни в коем случае не личная печать, например, посла, князя, воеводы, герцога и т.п. То есть - лица подчиненного. Если такие и были необходимы по протоколу, то они располагались либо ниже царской, либо вообще на специальной "приписи" - отдельному листу, прилагаемому к документу.Судебник ГрозногоПо иронии судьбы (о которой не знал Гайдай), подпись на документе из царской "канцелярии" могла стоять только одна - того человека, который его писал. То есть, в случае ситуации из упомянутого фильма, указ "послать войско, выбить крымского хана с Изюмского шляха" должен был подписать... Сам дьяк Феофан!А царь - только приложить государственную печать.Жалованная грамота Михаила Романова на вотчину одному из его дворян, от 1626 г.Подпись писца означала, что весь текст записан и оформлен верно. Если, например, бумагу писал не дьяк, а какой-нибудь князь или боярин (мало ли, по какой причине) - то визировал документ подписью он. Если боярин оформлял какой-то личный, свой документ, то опять-таки прикладывал печать, но ничего не подписывал - подпись ставил дьяк. Если бумагу составлял дьяк от своего лица - то подписывал писец-подъячий, и т.п. Дьяк в те времена, напомню, это государственный чиновник весьма немаленького ранга."Великие люди" средневековой Руси считали подписывать письмо или любую другую бумагу просто-напросто... Позорным. Потому что тогда их имя находилось бы в конце, ниже имени человека, к которому они в письме обращаются. Именно поэтому любой документ предварялся титулом, полным или малым, но имя царя (или боярина, или князя), от чьего лица составлялась бумага, всегда шло первым. Первее всех других имен.Нам с вами это кажется дурью - а вот для них это было очень важно. Когда твое имя стоит после или ниже других - это "бесчестье".Та же самая манера, кстати, существовала в определенный период и в Великом княжестве Литовском. Литовские князья из династии последних Ягеллонов визировали государственные бумаги припиской "рука власная" и печатью, но подпись не ставили.