Привычные нам вещи, которые появились с легкой руки монархов

1. Маргарин

Наполеон Третий подарил миру маргарин.

Реклама маргарина в журнале The Ladies' Home journal, 1947. / Фото: wikipedia.org

2. Жестяные банки с консервированной едой

Не будь Наполеона, не было бы консервных банок!

Коллекция консервных банок конца 19 - начала 20 веков. / Фото: zen.yandex.ru

3. Парная обувь (наличие левой и правой единицы в паре обуви)

Комфорту каждой секунды нашей жизни, когда мы не босиком, мы обязаны Георгу IV.

До короля Георга IV не было правой и левой единиц обуви. / Фото: blog.rendez-vous.ru